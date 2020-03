Korona-aika johtaa joissakin perheissä kauheisiin seurauksiin: auttaviin puhelimiin tulee jo uudenlaisia soittoja perheväkivallan uhreilta

– On alkanut tulla puheluita ihmisiltä, jotka ovat kodeissaan, joissa on tunnelma alkanut kiristyä, mutta pois ei pääse, Nollalinjan yksikönjohtaja Päivi Sinkkonen kertoo.

Koronavirusepidemian seurauksena huomattavan moni perhe on nyt kotona päivät pitkät, kun töihin ja kouluun ei voi mennä. Joissakin perheissä seuraukset ovat kauheat: väkivaltaisen tai esimerkiksi päihdeongelmaisen puolison tai vanhemman kanssa on oltava neljän seinän sisällä aamusta iltaan.

Ranskasta tiedetään jo nyt, että kotiväkivaltatapausten määrä on kasvanut viikossa yli 30 prosenttia.

Lähisuhdeväkivallan kohteeksi joutuvia auttavan Nollalinjan yksikönjohtaja Päivi Sinkkonen kertoo, että epidemia ja sen myötä tulleet liikkumisrajoitukset näkyvät jo heilläkin yhteydenotoissa.

Määrällisesti koronavirus ei vielä näy, mutta se on vaikuttanut keskustelujen sisältöön.

– On alkanut tulla puheluita ihmisiltä, jotka ovat kodeissaan, joissa on tunnelma alkanut kiristyä, mutta pois ei pääse. On myös vanhempia, joille on jäänyt huoli Uudellamaalla asuvista aikuisista lapsistaan, jotka ovat saattaneet kohdata lähisuhdeväkivaltaa, Sinkkonen kuvailee yleisiä yhteydenottoja.

– Ahdistus kasvaa kodeissa.

” Chat-yhteydenottoja on tullut lyhyessä ajassa ennätyksellisen paljon.

Sinkkosen mukaan rajoitustoimet, jotka ovat epidemian hillitsemiseksi tarpeellisia, voivat luoda haasteita väkivallasta selviytyjille.

– Väkivallasta selviytyjä soittaa usein, kun muita ei ole paikalla. Nämä tilanteet ovat nyt vähentyneet.

Suurin osa yhteydenotoista on Sinkkosen mukaan uusia. Tosin usein perheissä on tapahtunut väkivaltaa aiemminkin, jo ennen yhteydenottoa.

Nollalinja tarjoaa puhelimessa tukea ja voi kertoa esimerkiksi turvakotien tilanteesta ja siitä, missä on paikkoja karanteenissa oleville. Myös turvasuunnitelma voidaan laatia puhelimessa. Palvelussa asiakas voi pysyä täysin anonyyminä, sillä Nollalinjalla ei esimerkiksi nähdä henkilön puhelinnumeroa.

– Hakekaa apua ja soittakaa, puhukaa esimerkiksi ystävien kanssa tai meidän kanssa, Sinkkonen viestittää niille, joilla tilanne kotona on kiristynyt.

” Chatin kautta yhteyden ottaminen voi olla helpompaa ja sen saattaa pystyä tekemään aika huomaamattomasti, jos on samaan aikaan kotona väkivallan tekijän kanssa.

Myös Naisten Linjan viestinnän suunnittelija Ada Kairavuori kertoo, että koronavirusepidemia näkyy yhteydenotoissa. Naisten Linjalla on maksuton tuki- ja neuvontapuhelin väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille, tytöille ja heidän läheisilleen.

– Puhelinyhteydenotot ovat vähän laskeneet, mutta chat-yhteydenottoja on tullut lyhyessä ajassa ennätyksellisen paljon. Chatin kautta yhteyden ottaminen voi olla helpompaa ja sen saattaa pystyä tekemään aika huomaamattomasti vaikkapa toisesta huoneesta, jos on samaan aikaan kotona väkivallan tekijän kanssa.

Kairavuoren mukaan yhteydenotoissa on tapahtunut myös toinen muutos.

– Ei ole tullut ihan niin paljon yhteydenottoja, joissa tekijän olisi kerrottu olevan avio- tai avopuoliso. Tämä viittaisi siihen, ettei välttämättä pystytä soittamaan tukipuhelimeen, sillä ollaan väkivallan tekijän kanssa.

Tilanne on Kairavuoren mukaan verrannollinen joulun aikaan, jolloin yhteydenottojen määrä yleensä putoaa. Joulun jälkeen, kun normaaliarki alkaa, yhteydenottoja tulee tavallista enemmän.

– Uskon, että meidän palveluissa tämäkin poikkeusaika näkyy viiveellä. Ja olemme varautuneet siihen.

Kairavuori kehottaa hyödyntää tilaisuudet päästä kotoa pois, jos tilanne kotona kärjistyy.

– Jos on omassa kodissa sellainen tilanne, että kokee väkivaltaa tai sen uhkaa, kaikki mahdollisuudet lähteä kodista ulos on hyvä hyödyntää. Esimerkiksi, kun käy kaupassa tai ulkoiluttaa koiraa, ne voivat olla tilaisuuksia ottaa yhteyttä läheisiin tai auttavaan tahoon.

Nollalinja: 080 005 005 (24/7)

Naisten Linja: 0800 02400 (ma-pe kello 16-20), chat-palvelu verkkosivuilla auki ti-to kello 17-19 ja nettikirjepalvelu vuorokauden ympäri naistenlinja.fi.

Jos hätä on akuutti, soita hätänumeroon 112.

