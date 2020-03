THL: Suomessa neljä uutta koronakuolemaa – tämä on tilanne tiistaina

Yhteensä koronaan on kuollut 17 ihmistä Suomessa.

Suomessa on todettu yhteensä 1 384 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tapauksien määrä on lisääntynyt 71:llä eilisestä, jolloin tapauksia kerrottiin olevan 1 313.

Tartuntojen määrän uskotaan olevan suurempi, koska kaikkia epäiltyjä tapauksia ei testata.

Uusia kuolemia on todettu neljä ja Suomessa on kuollut tautiin nyt 17 ihmistä.

Sairaanhoidossa on nyt 137 ihmistä, mikä on kuusi ihmistä vähemmän kuin eilen. Tehohoidossa on 56 ihmistä, joka on seitsemän enemmän kuin eilen.

Tällä hetkellä COVID-19 näytteitä voidaan testata noin 2 500 päivässä ja testauskapasiteettia kasvatetaan mahdollisimman nopeasti. Kapasiteetin ollessa rajallinen THL ja sairaanhoitopiirit ovat joutuneet yhdessä priorisoimaan testattavia ryhmiä. Yhteensä testejä on tehty 22 600.