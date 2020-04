Uushenkisyyden piirissä on tarjolla myös yksisarvishoitoja.

Uushenkisyyden eli new agen piiristä voi etsiä neuvoja kriiseihin. Tietokirjailija Aila Ruoho varoittaa, ettei kaikki toiminta ole eettistä.

Enkelit, yksisarviset, keijut, tontut, maahiset, lohikäärmeet ja kummitukset.

Myös tällaisilta hengiltä voi etsiä apua elämän suuriin kysymyksiin, mikäli lähtee hakemaan henkistä johdatusta new agen eli uushenkisyyden piiristä. Siinä ylösnousseina mestareina voidaan pitää niin Buddhaa, Maria Magdalenaa, äiti Teresaa, Jeesusta, Moosesta tai Walt Disneytä.

Maailmanlaajuisesti erilaiset uushenkisyyden alle luettavat enkelihoidot ja meediokurssit ja kaikenlainen new age -kirjallisuus ovat miljoonaluokan bisnes.

Uushenkisyydestä tietokirjan Henkisyyden harhapoluilla (Docendo) kirjoittanut Aila Ruoho kertoo, että on mahdotonta arvioida, kuinka moni suomalainen harjoittaa uushenkisyyttä.

Myyntipiste Minä olen -messuilla Helsingissä 2018.

Ruohon mukaan uushenkisyyden asioista kiinnostuneella hälytyskellojen pitäisi soida siinä vaiheessa, jos erilaiset kurssitukset maksavat maltaita. Kannattaa pysähtyä kysymään, kuinka eettistä tällainen toiminta on.

– Uushenkisiä koulutuksia ja kursseja on valtavasti. Ne ovat kalliita ja voivat johtaa velkakierteeseen. Myös erilaisiin hoitoihin, meedio- ja ennustuspalveluihin voi upottaa mielin määrin rahaa. Näyttöä niiden toimivuudesta ei välttämättä ole, eivätkä kaikki toimijat ole rehellisiä, Ruoho kertoo.

Tulevaisuuden ennustaminen on osa new age -ilmiötä.

Ruohon mukaan myös muita ongelmia esiintyy. Henget ovat aiheuttaneet uushenkisyyden harjoittajille hetkellisiä pelkoja, jopa fyysistä kipua.

– Olen kuullut tapauksista, joissa mielenterveys on horjunut new agen polulle lähdettyä ja johtanut itsetuhoisuuteen. Avioliittoja ja ihmissuhteita on rikkoutunut.

Millaiset ihmiset sitten lähtevät hakemaan johdatusta enkelihoidoista tai kivienergioista?

Ruohon mukaan lähes kuka tahansa voi kiinnostua, jos puitteet ja elämäntilanne ovat otolliset ja jos ajatus henkimaailman olemassaolosta ei ole täysin pois suljettu.

Uushenkisyys ottaa vaikutteita useista maailmanuskonnoista ja perinteistä.

Usein erilaiset kriisit, kuten avioero, läheisen kuolema tai sairaus, voivat herättää halun löytää vastauksia suuriin kysymyksiin. Toisin kuin kristinuskossa, uushenkisyyden piirissä voi saada hyvinkin suoria neuvoja ja ohjeita henkioppailta tai enkeleiltä.

– Kristillisistä seurakunnista saa lohtua ja tukea läheisen kuoltua, mutta uushenkisyyden kautta voi yrittää itse ottaa yhteyttä edesmenneisiin, Ruoho kertoo.

– Henkinen tyhjiö ja elämän tarkoituksettomuus voi johtaa sisällön etsimiseen uushenkisyydestä. Monia kiinnostaa tulevaisuus. Ajatus siitä, että voisi saada selkeitä vastauksia, kiehtoo. Epävarma ihminen pelkää vääriä valintoja ja vastuun ottamista ja siksi kysyy neuvoa henkimaailmalta.

Enkeli- ja yksisarvisguru Daina Cooper esiintyy Minä olen -messuilla Finlandiatalon pääsalissa 2018.

Tällä hetkellä elämme poikkeuksellista epävarmuuden aikaa maailmanlaajuisesti ja myös Suomessa. Koronavirus herättää ihmisissä huolta ja pelkoja.

Ruoho uskoo, että epävarmoina aikoina moni voi alkaa etsiä lohtua, joko perinteisen kirkon huomasta tai erilaisista vaihtoehtoisista uskomuksista.

– Kun pelko vaikeasta sairaudesta tai kuolemasta koskettaa, moni tulee pohtineeksi niitä tavallista enemmän. Olettaisin, että suunta on nyt enemmän perinteiseen kristinuskon lohdun ja toivon sanomaan, Ruoho arvioi.

– New age suhtautuu katastrofeihin eri tavalla. Sen mukaan sielu valitsee itse kuolintapansa jo ennen syntymäänsä. Kuoltuaan vaikeassa epidemiassa sielu vain siirtyy henkimaailmaan suunnittelemaan seuraavaa jälleensyntymäänsä maapallolle tai jonnekin muualle universumiin.

Teologi Aila Ruoho on kirjoittanut aiemmin neljä kirjaa hengellisestä väkivallasta (2013–2017). Vuokko Ilolan kanssa kirjoitettu vanhoillislestadiolaisuutta käsittelevä teos Usko, toivo ja raskaus (2014) oli ilmestymisvuonnaan Tieto-Finlandia-ehdokkaana.

Teologi Aila Ruoho uskoo, että epävarmoina aikoina moni etsii lohtua joko perinteisen kirkon huomasta tai erilaisista vaihtoehtoisista uskomuksista.

Uushenkisyyttä hän lähti tutkimaan avoimin mielin ja haastateltaviaan kunnioittaen, mutta mukana on koko ajan kriittinen katse.

– Myös kristillisen hengellisyyden piiristä löytyy epärehellisyyttä ja epätervettä oppia, mutta Raamatun mukaan yhteydenotto Jumalaan ei vaadi kurssitusta tai koulutusta, Ruoho sanoo.

Mutta onko kristinuskolla ja uushenkisyydellä sitten muita ratkaisevia eroja? Uskotaanhan kristinuskossakin enkeleihin.

Ruoho on itse vakaumukseltaan luterilainen. Hän perustelee luterilaisuuden ja uushenkisyyden eroa muun muassa sillä, että luterilaisuus perustuu Raamattuun, kun taas uushenkisyydessä informaation palasia voi etsiä ja koota sadoista eri kirjoista. Enkeleillä on hyvin erilainen rooli.