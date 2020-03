Apulaispormestari Nasima Razmyar palasi töihin, kun hänen vauvansa oli viisi kuukautta: ”Olisin ehkä voinut jäädä kotiin vielä vähäksi aikaa”

–Juuri nyt maailman tilanne huolestuttaa koronaviruksen takia, mutta samaan aikaan on säilytettävä luottamus tulevaisuuteen. Oman perheen tärkeys korostuu kriisiaikana entisestään, Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar sanoo.

Miten sä voit jättää pienen lapsen kotiin, etkö ymmärrä, mitä siitä seuraa?”

”Miten voit ajatella olevasi esimerkki, kun et ole sitä?”

Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar sai myrskyisää palautetta viime kesänä, kun hän kertoi lehtihaastattelussa palaavansa töihin tammikuussa 2020. Silloin hänen vauvansa olisi alle viisi kuukautta.

– Joku kirjoitti, että olen pitänyt sinusta ja miehestäsi ja teidän parisuhteestanne ja kehotti miettimään tarkkaan, mitä seurauksia työhön paluusta on, Nasima Razmyar kertoo Helsingin kaupungintalolla.

Puolivuotiaan Jacobin äitiä hymyilyttää. Tammikuun puolessa välissä töihin palannut Razmyar sanoo, että on kyse hänen perheensä valinnasta. Jokainen perhe on omannäköinen ja saa miettiä, mikä on meille parasta.

– Minulle oli tärkeää tehdä ratkaisu, joka tuntuu omassa elämässä oikealta, Nasima Razmyar sanoo.

– En usko, että olemme vieläkään Suomessa siinä pisteessä, jossa tätä ratkaisua ihan täysin ymmärretään.

Nasiman isä on yli 70-vuotias. Isovanhemmat eivät näe koronakaranteenin takia lapsenlapsiaan ollenkaan. Se on kova paikka. –Isäni kysyi, jos hän voisi tulla katsomaan ikkunan takaa lapsia, Nasima Razmyar kertoo.

Helsingin apulaispormestarina hän on ainutlaatuisessa asemassa: hän voi vaikuttaa ja tehdä asioita, joilla on merkitystä kaupungin kehityksessä ja suunnassa.

– Rakastan tätä työtä. On hienoa, että pääsen jatkamaan tätä.

Saman pulman ääressä on moni muukin vaikutusvaltainen poliitikko, kun viime vuosina kolmekymppiset naiset ovat saaneet yhteiskunnassa monia tärkeitä paikkoja.

Esimerkiksi Annika Saarikko ei lähtenyt keskustan puheenjohtajakisaan Juha Sipilän seuraajaksi vedoten perhetilanteeseensa ja erosi kesällä ministerin tehtävästä jäädäkseen kotiin viisivuotiaan poikansa ja syksyllä syntyneen vauvan kanssa.

Razmyarin lasten isä Johan jäi vanhempainvapaalle hoitamaan viisikuukautista Jacobia ja hänen kolmevuotiasta isoveljeään Jonasta.

Nasima kertoo, että alussa hänellä oli kotiin tullessa vähän nipottava tyyli. Teitkö päivän aikana tätä ja tätä, hän kyseli mieheltään.

– Eihän hänkään kysy minulta, mitä sinä työpäivän aikana teit, Nasima Razmyar sanoo.

– Pitää ymmärtää, että vaikka äitinä on vahva side lapseen, silti pitää antaa isän löytää tila ja oma tapa tehdä. Se on äärimmäisen tärkeää.

Ensin työpäivät olivat vähän lyhempiä. Kalenteri ei ollut ihan täyteen ahdettu.

– Pääsin välillä käymään kotona imettämässä. Omatunto oli vähän parempi, Nasima Razmyar kertoo.

Aika usein Johan tuli vauvan kanssa kaupungintalolle, jotta vauva sai maitoa.

– Nyt on mukavaa, kun vauva täytti puoli vuotta ja siirryimme korvikkeisiin.

Jatkokausi Helsingin apulaispormestarina kiinnostaa. Nykyinen viiden vuoden kausi päättyy syksyllä 2021. –Haen jatkoa, se on minulle itsestäänselvyys, Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar kertoo työhuoneessaan maaliskuun alussa.

Ilman tukiverkkoa apulaispormestarin työtä ja lapsiperhearkea olisi ollut vaikea yhdistää. Molemmat isovanhemmat ovat auttaneet tarvittaessa lastenhoidossa.

– Olen valtavan onnekas, mutta ei pidä olla naiivi ja sinisilmäinen ja sanoa, että kyllähän ihmiset voivat helposti hankkia perheen ja yhdistää uran, kun se on todellisuudessa hankalaa.

Miten lapsiperheiden elämää voisi rakenteiden kautta helpottaa? Se on yksi asioista, joita apulaispormestari pohtii työssään.

Nasima Razmyar unelmoi kaupungista, jossa olisi enintään 15 minuutin matka kaikkialle, päiväkotiin, pankkiin ja ruokakauppaan.

– On meidän päättäjien ja kaupungin tehtävä, millä lailla pystymme ympäristöä parantamaan.

Apulaispormestarin kausi kestää viisi vuotta. Sitä on alle 1,5 vuotta jäljellä.

Oman elämäntilanteensa vuoksi hän pääsee aidosti katsomaan, miten asiat Helsingissä toimivat. Päättäjänä hän elää myös helsinkiläisen elämää yhtä lailla.

– Nytkin neuvolassa oli varattu tunti meidän perheen asioille. Onhan se ­ainutkertaisen hienoa.

– Jokunen on jo kysynyt jatkosuunnitelmistani. Minusta on turha pantata tietoa. Haen jatkoa, se on minulle itsestäänselvyys.

– Rakkaus omaa kotikaupunkia kohtaan vaan kasvaa. Haluan ilman muuta jatkaa tätä työtä, jos saan puolueeltani tuen ja tärkeimpänä tietysti kansalaisilta.

Kulttuuri, liikunta, kirjasto, nuoriso. Kulttuuri ja vapaa-aika kuuluvat Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyarin vastuualueisiin.

– Kirjastot ja liikuntahallit ovat monelle perheelle tärkeitä paikkoja. Siksi tätä työtä on kiva tehdä, hän sanoo.

Lapsilleen Nasima Razmyar lukee paljon.

Päivän paras hetki on, kun Jacob on nukahtanut ja Johan lukee Jonakselle iltasadun. Asunto rauhoittuu. Minne ne äänet katosivat, Nasima ihmettelee.

– Kyllä meidän koti on tehty meidän poikien äänistä, Nasima Razmyar sanoo.

– Ne äänet ovat naurua, itkua ja huutoa, mutta siinä se sisältö meidän elämässä rakentuu tällä hetkellä.

Toisen lapsen kanssa on enemmän perspektiiviä. Turha pingottaminen on jäänyt.

– Nauroimme eilen Johanin kanssa, että vauvalle voi pukea mitä vaan. Ei hän ainakaan sen takia itke vaan muista syistä.

Juuri nyt elämässä kaikki tapahtuu vähän samaan aikaan. He ovat ostaneet hiljattain isomman asunnon Helsingin Lauttasaaresta. Tämäkin aamu on hurahtanut uuden kodin remonttiratkaisuja miettiessä.

– Kun meillä oli helmikuussa neuvola-aika kuuden kuukauden iässä, huomasin että elämäni on ollut hieman suorittamista.

Hänen saapuessaan neuvolaan hiessä ja myöhässä hänelle selvisi, ettei se ollutkaan perusneuvola-aika. Vertaistukineuvolassa oli muitakin perheitä.

– Ensimmäinen tunne oli, että miten pääsen pois. Tuntui, etten jaksa jakaa kokemuksiani, miten me syödään ja miten lapsi nukkuu. Siinä vaiheessa huomasin, että olen aika väsynyt.

Muita kuunnellessaan hän huomasi, että heilläkin on vastaavia kokemuksia. Välillä voi väsyttää ja jokin asia pelottaa.

– Kun lähdimme mieheni Johanin kanssa pois, ajattelin, että oli todella voimaannuttava fiilis.

– Oli tärkeä oppi, että kokemuksia voi jakaa. Ei ole pahitteeksi kertoa omista tunteistaan. Monella perheellä on samoja tilanteita.

– Kun tulin tammikuussa töihin, mietin, oliko tämä ihan ok.

– Olisin ehkä voinut jäädä kotiin vielä vähäksi aikaa. Ehdin tottua ihaniin rutiineihin lasten kanssa.

Ikävöinnin hetkellä hän on ottanut töissä puhelimen esiin ja katsonut lastensa kuvia.

– Olen ilon kyynel silmässä ajatellut, että kohta pääsen näkemään lapsia. Sitten on tullut työjuttu, joka tempaa mukaansa.

Lasten kanssa maailma on siinä hetkessä. Aamulla esikoinen Jonas halusi leikkiä. Äidin valitsemat vaatteet eivät kelvanneet. Vauva itki ja hänellä oli pientä ihottumaa.

– Piti miettiä, mitä vauva on syönyt, tuliko ihottuma tästä vai siitä toisesta ruoasta. Samalla yritin miettiä, mitä laittaisin päälle. Työpuhelin soi kaksi kertaa. Sitten mies kysyi, miten ne kaakelit, ne pitäisi oikeasti päättää.

Kahden lapsen äitiä naurattaa.

– Ei se helppoa ole, hän kertoo.

Elämä ei voi kuitenkaan olla sataprosenttisesti valoa ja aurinkoa, Nasima Razmyar tietää. Välillä väsyttää ja on tuskaista, mutta samalla valtavan ihanaa.

– Olimme Johanin kanssa pari vuotta sitten tilaisuudessa, jossa tunnettu filosofi sanoi, että jos hän kelaa omaa elämää taaksepäin, hän ehdottomasti pysäyttäisi hetket, jolloin lapsi on oppinut polkemaan pyörää tai oppinut jotakin uutta.

– Se on tärkeä neuvo ja jäänyt vahvasti mieleen. Näinhän se on.

Nasima Razmyar ja aviomiehensä Johan Fager 2018.

Etuoikeutettu. Sitä Nasima Razmyar kokee olevansa. Hän on seurannut maanmiestensä afgaanipakolaisten tilannetta. Turkista ja Kreikasta on valtava pako. Se kertoo paljon maan tilanteesta.

Sukulaiset Afganistanista ovat ilmaisseet huolensa.

– Yksi sukulaiseni sanoi, ettei heillä ole edes herneen kokoisena sitä hyvää, mitä meillä täällä on.

– Minulla on tietyllä tavalla oikeus ja myös velvollisuus tehdä tätä työtä monen tytön ja naisen puolesta maailmalla. Ei ole itsestäänselvyys, että monella maahanmuuttajaperheen miehellä ja naisella olisi tasa-arvoinen rooli.

Monet maahanmuuttajanaiset ovat olleet monta vuotta kotona eikä heillä ole mitään sidettä yhteiskuntaan. Heidän puolestaan Nasima Razmyar haluaa puhua.

– Koen, että minulla on velvollisuus toimia esimerkkinä, mutta ei väkisten.

Tasa-arvo pitää lähteä perheestä ja omasta tahdosta, mutta on iso merkitys olla esimerkki.

– Ihmiset voivat suuttua esimerkistä tai voimaantua. Aika moni näkee elämäni, että minulla on oikeus valita ja toteuttaa asioita.

– Luulen, että moni näkee minut ihmisenä, joka on murtanut jäätä ja ollut afgaaneille uranuurtaja.

Lapsistaan Nasima Razmyar kasvattaa kolmekielisiä. Isä puhuu heille ruotsia, äiti suomea ja Nasiman vanhemmat daria. Jonas on oppinut itsekseen englantia tablettitietokoneen avulla.

Vasta viime aikoina Jonakselle on kerrottu, missä mamma on syntynyt.

– Hän sanoo, ai, mamma on Afganistaaan. Hän kysyy, miksi se on niin kaukana ja ihmettelee, että onko isovanhemmatkin Afganistaaan.

– Haluan, että pojat ymmärtäisivät, että heilläkin on juuret sieltä.

Seuraava tapaaminen odottaa. Nasima Razmyar haluaa kertoa puheestaan, jonka hän piti Annantalossa Helsingissä.

Se kertoi siitä, ettei kukaan jaksa joka päivä olla supernainen. Pitää olla armollinen itselleen.

Kuitenkin lapsiperheessäkin parhaat hetket syntyvät siitä, että asioita tehdään yhdessä.

Ei tarvitse olla mitään kummallisia elämyksiä koko ajan.

– Aika moni vanhempi miettii koko ajan, että pitäisi olla vähän parempi äiti tai isä. Lapsille on tärkeää olla läsnä ja olla yhdessä, ei kannata suorittaa vanhemmuutta.

– Sanoin, että riittää, että on riittävän hyvä. Huomasin, että se aidosti osui sille porukalle.

Lopuksi Nasima Razmyar lainasi puheessaan taiteilija Anna Seppälän sanoja. Hän oli kertonut arjestaan erityislapsen äitinä: ”Kaikki on aivan hyvin, vaikka kaikki ei suju suunnitelmien mukaan”.

– Se on hyvä ohje kaikkien lapsiperheiden vanhemmille. Kaikki on aivan hyvin, Nasima Razmyar sanoo.

Maailma ehtii muuttua Nasima Razmyarin haastattelun jälkeen. Maaliskuun alussa koronavirus oli Helsingissä vasta huoli ja muutaman ihmisen kotioloissa hoidettava infektio.

– Tämä on tosi iso koettelemus. Helsingin kadut ovat tyhjiä. Uskon, että välittäminen ja toisten kuunteleminen korostuu nyt, Nasima Razmyar sanoo.

Suomi ja Helsinki ovat nyt pysähtyneet. Apulaispormestari ennustaa, että sosiaalisen etäisyyden ottaminen tulee jatkumaan vielä pitkään. Hänen ajatuksensa ovat niiden perheiden parissa, jotka tarvitsevat kipeästi apua.

– Pyrimme auttamaan varsinkin niitä lapsiperheitä, jotka ovat täysin osattomia, hän sanoo.

– Isäni kysyi, jos hän voisi tulla katsomaan ikkunan takaa lapsia. Se kertoo, miten vaikea tilanne on meille ja heille.