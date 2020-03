Olemme vielä epidemian alkuvaiheessa, muistuttaa ylilääkäri Asko Järvinen.

Suomessa uusien koronatartuntojen määrä on THL:n koronakartan mukaan neljättä päivää laskussa. Maanantaina kirjattiin 76 uutta tartuntaa.

Eniten uusia koronatartuntoja on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

HUS:n alueella kirjattiin maanantaina 37 uutta tartuntaa. Tartuntojen määrä on ollut sairaanhoitopiirissä viime päivät alenemaan päin.

– Näin on ollut, mutta jostain syystä näytteisiin on hakeutunut pikkuisen vähemmän ihmisiä. Positiivisten suhteellinen osuus on kasvanut näytteissä, HUS:n infektiosairauksien linjajohtaja, ylilääkäri Asko Järvinen selvittää.

Järvinen ei oleta, että valoa on vielä tulossa. Hänen mukaansa ei voida sanoa, että epidemia olisi taittumassa.

– Olemme vielä epidemian alkuvaiheessa kaikin tavoin.

HUS:ssa näkyy Järvisen mukaan nyt se, että valtaosa sairaalaan tulevista potilaista on sellaisia, jotka sairaala on aiemmin todennut koronaviruspositiivisiksi.

Tauti on kaksihuippuinen. Ensin todetaan tauti. Sairaalan tarve tulee Järvisen mukaan yleensä viikkoa kohden, kun taudin toteamisesta on kulunut viisi päivää tai siitä enemmän.

– Valtaosa sairaalaan hakeutuneista potilaista on sellaisia, että tauti on ollut tiedossa. Pikkuisen lisääntyy niiden potilaiden määrä, joilla tauti ei ole tiedossa ollut ja jotka tarvitsevat sairaalahoitoa.

Tämä kuvastaa Järvisen mielestä sitä, että sellaisia tartuntoja on ollut viikko puolitoista sitten, joita HUS ei ole tunnistanut.

– Pääasiassa tämä kuvastaa sitä, että meidän testausstrategiamme on sangen onnistunut. Oikeita ihmisiä on pääasiassa testattu.