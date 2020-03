Janne lensi Bangkokista Suomeen: Koronatoimet lentokentällä saattoivat ihmetyksen valtaan: ”Helpolla päästiin läpi”

Janne ihmettelee, miksi transit-matkustajat pääsevät vapaasti tulemaan kotimaahan.

Kuopiolainen Janne, 40, ei usko suomalaisten viranomaisten vakuutteluja siitä, ettei raja enää vuoda Helsinki-Vantaan lentokentällä.

Janne saapui vaimonsa ja kolmen lapsensa kanssa Helsinki-Vantaalle lauantaiaamuna. He olivat lähteneet Bangkokista ja vaihtaneet konetta Dohassa.

Helsinki-Vantaalta seurueella oli jatkolento Kuopioon.

– Odotimme, että joudutaan ristikuulusteluun heti, kun kone tulee alas. Aika helpolla päästiin läpi.

Janne oli lukenut uutisista Helsinki-Vantaan tiukoista järjestelyistä. Hän odotti, että Helsinki-Vantaalla perhettä olisi vastassa terveydenhuoltohenkilökuntaa ja muuta vastaanottokomiteaa patistamaan tulijoita karanteeniin.

Koronaviruksen vaaroista he eivät kentällä nähneet muuta informaatiota kuin, että ennen passintarkastusta oli kylttejä, joissa luki isoin kirjaimin Covid 19.

– Kun ei ollut jonoa, mentiin suoraan rajavartijan luokse. Annettiin passit. Hän kysyi vain normaalisti, että mistä olette tulossa ja minne menossa. Hän katsoi passit ja me pääsimme kävelemään eteenpäin.

Jannella ja perheellä ei ollut tarvetta mennä lentokentän tuloaulaan. He käyttivät transit-kaistaa.

He pääsivät suoraan terminaalin katsomaan, miltä portilta lähtee Finnairin kone Kuopioon.

– Siinä sitten palloiltiin seitsemän tuntia, syötiin vähän ja oltiin.

Kuopion koneen portilla rajavartijat olivat taas paikalla ja katsoivat passit.

– Sanottiin vain rajavartijalle, että kotiin lähdetään. Siinä oli kaikki kommunikaatio.

Kuopion lentokentällä Janne näki kaksi poliisia. He eivät sen tarkemmin kyselleet matkustajien menemisiä.

– Naamasta meiltä kyllä näkee, että ollaan oltu kaksi viikkoa ulkomailla.

Kahden viikon karanteenista Janne kuuli yhden kerran lennolla Dohasta Helsinki-Vantaalle. Lentoemäntä kuulutti, että jos jää Suomeen, pitää olla 14 vuorokautta karanteenissa.

Janne miettii, että ulkomailta on tulossa evakuointilentoja. Tulijoista transit-matkustajat pääsevät maahan ilman valvontaa ja ohjeistusta.

– Jos on jatkolennot, ei sieltä kukaan mitään kysele.

Janne saattoi paluumatkansa aikana nähdä koko kirjon, miten koronavirusta vastaan suojaudutaan eri kulttuureissa.

Bangkokin kentällä kaikilta matkustajilta mitattiin kuume, kun astui terminaaliin. Mittauksen jälkeen matkustaja sai tarran kuumemittauksesta. Bangkokissa kaikilla oli hengityssuojaimet.

Bangkokin kentällä moni matkustaja oli viime viikolla pukeutunut suojapukuihin, mutta turvaväleistä ei ollut tietoakaan.

Dohan kentällä elämä jatkui entiseen malliin. Matkustajilta ei mitattu kuumetta. Kaupat ja ravintolat olivat normaalisti auki. Koronaviruksen huomasi Jannen mukaan Dohasta vain siitä, ettei ollut paljon asiakkaita.

Helsinki-Vantaalla ei näkynyt mitään erikoista. Janne kiinnitti huomiota siihen, että vain parilla työntekijällä oli kasvosuojat. Ravintolan työntekijöillä oli kertakäyttöhanskat, mutta ei suojaimia.

Komentaja Ismo Siikaluoma Rajavartiolaitoksen esikunnasta sanoo, ettei Jannen kertomus voi pitää paikkansa.

Rajatarkastuksessa on reilu viikko annettu kirjalliset ohjeet maahan tulijoille, miten menetellä. Ohjeet ovat tulleet THL:ltä.

– En voi tietenkään kommentoida THL:n, ministeriön tai Finavian puolesta, mitä kentällä tapahtuu rajatarkastuksen jälkeen. Me vastaamme vain rajatarkastuksesta.

Siikaluoman mukaan rajavartijat jakavat jokaiselle matkustajalle lehtistä koronasta.

– Täytyy muistaa, mikä on rajavartioston ja mikä on jonkin muun tehtävä. Me tuemme kaikkia viranomaisia, jos he pyytävät. Me emme vastaa matkustajaohjauksesta eikä tartuntatautilain mukaisista rajoittamispäätöksistä eikä suomalaisten karanteenimääräyksistä lentoasemalla.

Kuopiolainen Janne sanoo, ettei hän saanut lentokentällä minkäänlaista lappua. Ohjetta ei annettu maahan tultaessa eikä Kuopion koneeseen pyrittäessä.

Komentaja Siikaluoma kertoo, että THL:ltä saadut ohjeet loppuivat jossain vaiheessa. Rajavartijat alkoivat monistaa lisää ohjeita.

– Voi olla, että ne ovat siinä kohdin juuri tulleet, tai ne ovat loppuneet.

Siikaluoma sanoo, että informaatiota saa lentoasemalla koronasta, jos kulkee silmät auki.

– En osaa sanoa, miten kulku on järjestetty rajatarkastuksesta eteenpäin. Sen tiedän, että nyt on tiukennettu kaikkea. Sieltä ei pääse pois muuta kuin taksilla.