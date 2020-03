Lumisateet saapuvat Suomeen päivän aikana

Lounaistuuli on tänään voimakasta.

Lunta sataa varsinkin maan pohjois- ja keskiosassa. Etelässä sataa varmimmin vasta illalla ja yöllä, lounaassa tulee myös vettä.

Iltapäivällä varsinkin aivan etelässä on vielä enimmäkseen pilvipoutaa, lumisateita tulee illalla. Itä-Suomeen pyry vasta leviää lännestä alkaen. Sakeinta lumentulo on Pohjanmaalla ja Lapissa, pian myös Kainuussa. Länsi-Lapissa etelätuuli on iltapäivällä jo heikkenemään päin.

Päivälämpötila on varsinkin aivan etelässä ja länsirannikolla suojan puolella, Keski-Suomen maakunnassa on heikkoa pakkasta.

Nollakeli tai suojasää ulottuu myös pitkälle Itä-Suomeen sekä lännessä Oulun seudulle ja läntisimpään Lappiin. Muuten Lapissa, yöllä myös Meri-Lapissa, Koillismaalla ja Kainuussa on heikkoa pakkasta.

Yöllä sateita tulee idässä ja etelässä, kun taas lännessä ja pohjoisessa laajalti poutaantuu. Myöhemmin yöllä myös etelässä selkenee, Pohjanmaalle leviää luoteesta lumikuuroja.

Keskiviikkona vallitsee luoteinen, iltapäivällä, runsaspilvinen ilmavirtaus, jossa tulee paikoin lumikuuroja. Poutaisinta ja aurinkoisinta on toisaalta lounaassa, toisaalta Luoteis-Lapissa.

Torstaina maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu lumi- ja vesisateita itään. Illalla sateet painottuvat maan keskivaiheille.

Euroopassa keskiviikkona sää on laajalti vuodenaikaan nähden kylmä. Keski-Eurooppaa hallitsee korkeapaineenalue selkeine säineen. Espanjassa on epävakaista. Balkanilla sataa niin vettä kuin luntakin.