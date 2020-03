95-vuotiaan äitinsä omaishoitaja Sirpa Pietikäinen tunnistaa koronan riskit: ”On todennäköistä, että sekä minä että äiti voimme sairastua”

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen on äitinsä omaishoitaja. –Äiti on 95-vuotias. Ymmärrän täysin kirkkaasti, mitä hänelle korona tarkoittaa, Sirpa Pietikäinen kertoo.

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen kotona on maskeja sitä varten, että hoitaja joutuu olemaan hänen 95-vuotiaan äitinsä välittömässä läheisyydessä.– Olen tehnyt kaiken, mitä sairastumisen estämiseksi voin tehdä, äitinsä omaishoitaja Sirpa Pietikäinen sanoo.

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen jakaa kotinsa miehensä Tapion ja äitinsä Sylvin kanssa.

Muistisairas äiti ei pärjää ilman apua.

Sirpa Pietikäinen on ollut jo vuosia äitinsä omaishoitaja.

Nyt koronavirusepidemian aikana omaishoitajan arjessa on omat haasteensa.

Samalla hän on huolissaan muista omaishoitajista ja heidän jaksamisestaan. Elämä on mennyt nyt monin tavoin uusiksi. On oltava äärimmäisen varovainen, ettei tartuta.

– Yritän, ettei tänne meille infektiota tule. Niin kauan kun en tuo riskiä, en lisää äidin tartuntariskiä.

–Minulla on onnellisuus siitä, että olisi voinut käydä niin, että olisin Belgiassa karanteenissa. Ja onnellisuus siitä, että voin nyt olla kotona äidin kanssa, Sirpa Pietikäinen sanoo.

Tavallisesti Pietikäisten kodissa Hämeenlinnassa on vähän isompi avustajaporukka jeesaamassa äitiä päivittäin. Nyt korona-aikana heillä käy vain kaksi, aina samaa avustajaa.

– He ovat sellaisia henkilöitä, jotka eivät itse altistu muussa elämässä.

Kotona on pitkäksi aikaa lääkkeitä varmistettuna. Ruokaa voi tilata tarvittaessa lisää kotiinkuljetuksella. Ohrajyviä, maitojauhetta, kuivia herneitä. Näillä eväillä pärjää.

Kolikossa on kuitenkin monta puolta.

– Yksi iso huoli on, kun tietää, kuinka vakava asia on. Huoleen liittyy myös vastuu. Jos minä saan koronaviruksen ja tartutan omaiseni, seuraukset ymmärtää.

Erityisen huolestunut Pietikäinen oli koronaviruksesta helmikuussa, kun epidemia alkoi levitä Kiinassa ja myöhemmin Italiassa. Jo silloin hän alkoi valmistautua ja hankki ruokakaappiin muun muassa kuivia herneitä soppa-aineksiksi.

– Olen sopeutunut siihen, että voimme sairastua. Olen tehnyt kaiken, mitä sairastumisen estämiseksi voin tehdä.

– Olen myös tietoinen, että riski sairastua on todennäköinen sekä minun että äidin osalta. En voi tehdä muuta kuin jo nyt teen. Olen kuitenkin aika optimistinen. Ehkäpä tämä kontaktien välttämisellä onnistuu.

Kotona on maskeja sellaisia tilanteita varten, jolloin äidin hoitaja joutuu olemaan aivan välittömässä läheisyydessä. Maskeja käyttävät lähinnä kotiin tulleet hoitajat lähikontaktissa. Myös äidillä on silloin maski.

– Minulla maski ei sinänsä auta, olen niin paljon kontaktissa äidin kanssa.

Arki on muuten samanlaista kuin ennenkin. Vain käsienpesussa on uutta varovaisuutta.

Samalla Sirpa Pietikäisen valtaa tietynlainen onnellisuus siitä, että heillä on omakotitalo ja pääsee ulos eri lailla kuin kerrostalossa. Nyt on keväiset, lämpimät päivät.

Toisenlaisiakin tarinoita on. Sirpa Pietikäinen on kuullut omaishoitajasta, joka on saattanut altistua koronavirukselle.

Pietikäinen kertoo saaneensa puhelinsoiton omaishoitajalta, joka on juonut 35 vuotta aamukahvit puolisonsa kanssa.

– Nyt puoliso on palvelukodissa ja harrasti siellä aamukahveerausta. Ja nyt kun ei voikaan, se on sydäntäraastavaa sekä omaisille että hänelle.

– Yhtäkkiä tulee tosi isoja muutoksia ja katkeavat myös ihmiskontaktit.

Sirpa Pietikäinen kotinsa edustalla vuonna 2003.

Vuosien saatossa Sirpa Pietikäinen kertoo oppineensa kunnoittamaan omaishoitajien tuskan määrää.

Nuorena helposti ajattelee, että haittaako, ettei muutamaan kuukauteen isäänsä tai äitiään näe.

– Vanhempien ihmisten elämässä tapahtuu vähemmän, silloin läheisten merkitys korostuu.

– Jos yhtäkkiä viedään yhteys puolisoon pois, viedään hirveän iso osa. Henkinen tuska voi todella olla mittaamaton. Tekee nöyräksi ja kiitolliseksi, etten joudu olemaan erossa läheisistä.

Sylvi Pietikänen on ammatiltaan terveydenhoitaja. Hän oli pikkusisarena rintamalla alaikäisenä ja näki sairaaloissa kovia koettelemuksia.

– Potilaan sänkyyn oli laitettu lappu, jossa luki, ettei kannata hoitaa. Pikkusisaret joutuivat tekemään valinnan.

– Ne ovat olleet järkyttäviä kuolemia. Ihmiset ovat olleet nuoria. Se on jättänyt äitiini elämän kunnioituksen ja sitkeyden.

Äidiltään Sirpa Pietikäinen on oppinut käsien pesemisen tärkeyden ja sen, ettei milloinkaan yski toisia ihmisiä päin.

Omaishoitajien tilanne huolestuttaa Sirpa Pietikäistä. Omaishoitajat tarvitsevat aina paljon apua ja tukea, mutta nyt erityisesti.

– Toivon, että erilaiset järjestöt ja kirkot antaisivat omaishoitajille apua. Joku voisi vaikka käydä kaupassa ja tuoda tavarat ovelle.

– Sekin auttaa paljon, että aina voi rimpauttaa ja kysyä, miten menee. Onko jotakin, mitä tarvitsisi tehdä.

Nyt tarvitaan varovaisuutta. Sirpa Pietikäinen haluaa vedota kaikkiin ihmisiin, mutta erityisesti kauppakeskuksissa parveileviin nuoriin sekä kurittomiin yli seitsemänkymppisiin karanteenilaisiin.

– Hyvin vahva vetoomus kaikille, että nyt ei ole kyse vain minun elämästäni.

Nuori, joka menee kauppakeskukseen, voi tartuttaa koronaviruksen toiseen nuoreen, joka tartuttaa sen johonkin kolmanteen, joka tartuttaa sen seuraavaan. Nämä kaikki lisäävät riskiä tartuttaa vaikka se vanhuksia hoitava kotipalvelun henkilö.

Jokainen voi olla nyt hänen mukaansa kävelevä suoja tai kävelevä ase.

– Suuri, suuri vetoomus: ottakaa tartuntariski vakavasti! Sirpa Pietikäinen sanoo.