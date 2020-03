Liki 100 uutta tartuntaa Suomessa – tätä tapahtui koronatilanteessa maanantaina

Suomessa oli maanantaina 1 313 koronavirustartuntaa.

Suomessa oli maanantaihin mennessä varmistettu yhteensä 1 313 koronavirustartuntaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan uusia varmistettuja tartuntatapauksia oli vuorokauden aikana yhteensä 95.

Yllä olevalta videolta voit katsoa maanantai-illan IS Uutiset. Lähetyksessä kerrotaan, mitä meillä ja maailmalla on tänään tapahtunut.

Selvästi eniten varmistettuja tapauksia on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, yhteensä 843.

Koronavirustartunta oli maanantai-iltana aiheuttanut 13 ihmisen kuoleman Suomessa.

Uudet päivitetyt tartuntaluvut saadaan tiistaina kello 09.30.

Hallitus päättää poikkeustoimien jatkamisesta

Hallitus kokoontui maanantaina iltapäivällä päättämään niiden rajaustoimien jatkamisesta, joiden alun perin kerrottiin olevan voimassa 13.4. saakka. Päätöksistä kuultaneen kello 20.30 alkavassa tiedotustilaisuudessa.

Näihin rajaustoimiin kuuluvat koulujen lähiopetuksen keskeyttäminen, Suomen rajojen sulkeminen ja yli kymmenen hengen kokoontumiskielto.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi tiukoista rajoitustoimista kaksi viikkoa sitten.

Hallitus julisti maahan poikkeusolot kaksi viikkoa sitten. Silloin pääministeri Sanna Marin (sd) luki tiedotustilaisuudessa 19 kohdan listan poikkeustoimista, jotka ovat alkuperäisen ilmoituksen mukaan voimassa 13.4. asti.

Muita tuolloin linjattuja toimenpiteitä olivat kirjastojen ja teattereiden sekä urheiluhallien ja nuorisotalojen sulkeminen sekä hoivakoteihin tehtyjen vierailujen kieltäminen. Samalla yli 70-vuotiaat velvoitettiin välttämään ihmiskontakteja.

Kriisijohtoryhmää ei perusteta

Hallituksen johtoviisikko ja sen jälkeen koko hallitus keskusteli maanantaina tasavallan presidentin Sauli Niinistön ehdottamasta ”nyrkistä” eli erillisestä nykyisen hallinnon ulkopuolisesta kriisijohtoryhmästä. Sellaista ei kuitenkaan perusteta.

Asiasta kertoo Valtioneuvosto Twitterissä.

Orpo vaati testien rajua lisäämistä

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vaatii, että Suomessa ihmisille ryhdytään tekemään massiivisesti enemmän koronatestejä nykyisiin määriin verrattuna.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vaatii koronavirustestien nopeaa ja reilua lisäämistä.

– Moninkertaistetaan testejä niin paljon kuin rahkeista irti lähtee. Jos se maksaa jotain, niin se tulee eksponentiaalisesti takaisin siinä, miten säästetään työpaikkoja puhumattakaan ihmishengistä, Orpo sanoo IS:lle.

Moskovassa tiukat rajoitukset

Moskovassa alettiin maanantaina soveltaa koronavirusepidemian johdosta hyvin tiukkoja rajoituksia ulkona liikkumiseen.

Kodista saa poistua vain aivan välttämättömille asioille.

Tavallisesti hyvin vilkas Moskovan Punainen tori autioitui maanantaina.

Tiukkoihin sääntöihin kuuluivat mm. ne, että roskapussin sai viedä ulkoroska-astiaan, vain lähikaupassa sai asioida ja esimerkiksi koiraa sai ulkoiluttaa vain 100 metrin säteellä kotiovesta.

Euroopassa jo yli 25 000 kuollutta

Uutistoimisto AFP:n mukaan Euroopassa on kuollut uuteen koronavirukseen jo yli 25 000 ihmistä. Todettuja tartuntoja Euroopassa on rekisteröity noin 400 000. Eniten kuolemia on ollut Italiassa ja Espanjassa.