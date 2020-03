Orpo vaatii koronatestien ripeää ja rajua lisäämistä: ”Mikä täällä on sellainen viisaus, mitä kukaan muu ei noudata”

Kokoomusjohtajan mukaan testaamisen lisäämisellä voitaisiin helpottaa talouskurimusta. Hän ei ymmärrä, miksi testauslinjaa ei muuteta. – Se on täysin mystinen asia ja nyt viimeistään tehtävä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vaatii, että Suomessa ihmisille ryhdytään tekemään massiivisesti enemmän koronatestejä nykyisiin määriin verrattuna.

– Moninkertaistetaan testejä niin paljon kuin rahkeista irti lähtee. Jos se maksaa jotain, niin se tulee eksponentiaalisesti takaisin siinä, miten säästetään työpaikkoja puhumattakaan ihmishengistä, Orpo sanoo IS:lle.

Testaamisen lisäämisellä voitaisiin oppositiojohtajan mukaan vaikuttaa kahteen ihmisille keskeiseen asiaan.

– Ensinnäkin ihmisillä on oikeus tietää ja heidän pitää saada tietää, sairastavatko he tai ovatko he mahdollisesti sairastaneet koronaviruksen.

Toiseksi testaamisella voidaan vaikuttaa siihen, että ihmiset pääsevät nopeammin takaisin työhön kiinni.

– Jos on todettu, että ihminen on sairastanut taudin tai he tietävät, etteivät kanna tautia, he voivat olla tai mennä töihin. Pystyttäisiin siis palaamaan jo tämän taudin aikana sen sairastaneiden osalta palvelujen pariin ja töihin. Silloin vahingot eivät olisi taloudelle niin suuria.

Orpo painottaa, että testimääriä lisäämällä pystytään myös eristämään tehokkaammin taudinkantajia.

– Tällä tavalla toimimalla maailmalla on saatu erinomaisia tuloksia. Esimerkiksi Etelä-Koreassa testejä tehtiin aggressiivisesti ja siellä on samalla myös tartunnan ohittamisen jälkeen pystytty pitämään talous pystyssä, Orpo sanoo.

Saksa aikoo nostaa testausmääriä 300 000–500 000 viikossa. Tavoitteena on testata kaikki, joiden epäillään sairastuneen koronavirukseen ja myös ne, jotka ovat olleet siihen sairastuneen kanssa läheisesti tekemisissä.

– Mennään siis koko ajan tartuntaketjuihin.

Suomessa testejä tehdään nyt yhteensä noin 1 500 päivässä julkisella ja yksityisellä puolella kahdeksassa laboratoriossa. Määrää ollaan nostamassa jonkin verran.

Testejä tehdään nyt vain tietyille ryhmille, kuten terveydenhuollon henkilökunnalle. Ei siis kaikille, joilla taudin epäillään olevan.

Orpo ei lainkaan ymmärrä, miksi Suomi on valinnut WHO:n suosituksista poikkeavan tien. Hän ei ole saanut viranomaisilta tai hallitukselta selvää vastausta siihen, miksi valittua testauslinjaa ei muuteta.

– Minusta se on täysin mystinen asia. Se on ollut alusta lähtien meidän viranomaisten näkemys, eikä testaamista ole lähdetty ajamaan ylös. Minusta se on nyt viimeistään tehtävä.

WHO on suositellut kaikkia maita pyrkimään testaamaan kaikki koronavirusepäilyt ja jäljittämään tartuntaketjuja aktiivisesti.

– Millä muulla se onnistuu kuin testaamalla? Mikä täällä nyt sitten on sellainen viisaus, mitä kukaan muu ei noudata, Orpo kysyy tiukasti.

Orpo ottaa esiin myös yksityisen puolen terveyspalvelut. Niillä on omia projektejaan koronatestauksen suhteen vireillä. Orpon mukaan teknologiaa ja kapasiteettia olisi sitäkin kautta saatavilla, jos siihen tartuttaisiin kunnolla.

Kokoomusjohtajaa huolettaa Suomen selviytyminen korona-ajan jälkeen.

– Jotain meidän täytyy tehdä, että selviämme tästä. Pelastetaan talous ja käydään tautiin kiinni. Testaaminen on siihen ylivoimaisesti paras keino.

Jos Suomi yrittää taistella koronavirusta vastaan suurelta osin vain rajaustoimilla, Orpo ennakoi, että niiden pitäisi olla voimassa puolisen vuotta.

– Se aiheuttaa kymmenien miljardien vahingot, työpaikkojen menetystä ja myös peruuttamatonta vahinkoa Suomelle.

Hallitus määräsi tänään ravintolat, kahvilat ja yökerhot suljettavaksi toukokuun loppuun asti. Myös muita rajaustoimia jatkettaneen tänään toukokuun loppuun. Hallituksella on järeille rajaustoimille kaikkien eduskuntapuolueiden tuki.

Niiden vaikutukset taloudelle ovat kuitenkin jättiläismäiset ja vaikuttavat vielä pitkään sen jälkeen, kun koronaepidemia päättyy.

– Kun kaikki on kiinni, se on täyssulku silloin ja talous on vapaassa pudotuksessa. Konkursseja tullaan näkemään tuhansia.

Yt-neuvottelujen piirissä Suomessa on jo 200 000 ihmistä ja huomattavasti suuremman määrän ihmisiä työpaikat ovat vaarassa.

– Jos testaaminen todella suurilla määrillä aloitetaan, niin silloin alkaa myös tulla ihmisiä jo ennen puolen vuoden täyskieltoa takaisin töihin. Ja samalla tulee usko ja toivo tulevasta, Orpo sanoo.

Orpo painottaa ihmisten tarvitsevan näkymän ulos poikkeusoloista.

– Toivoa. Se auttaa jaksamaan karanteenissa kotona tai yrittäjää tyhjässä liikehuoneistossaan, Orpo päättää.