Ensihoitaja Jarno Lehtorannalta vahva vetoomus videolla: ”Pysykää nyt sisällä, oikeasti!”

Helsingin pelastuslaitoksen palomies-ensihoitaja Jarno Lehtoranta julkaisi Helsingin palomiesten YouTube-tilillä tärkeän puheenvuoron koronaviruksen nujertamiseksi.

Ei tainnut Helsingin pelastuslaitoksen palomies-ensihoitaja Jarno Lehtoranta arvata, millaisen suosion hänen sunnuntaina aamuyöstä kuvaamansa reilun minuutin mittainen video saisi.

Lehtoranta julkaisi videon sunnuntaina Helsingin palomiesten Youtube-kanavalla, ja maanantaina kello 16.30 mennessä videota oli katsottu jo yli 22 000 kertaa.

Lehtorannan kuvaama video on katsottavissa tämän jutun alussa.

Lehtorannan ohella videolla esiintyvät pelastajaoppilas Tuukka Ronkainen ja palomies-ensihoitaja Sami Vuorinen, mutta äänessä on vain Lehtoranta.

Malmin sairaalan päivystyksen edessä kuvatun videon viesti on vahva.

– Pysykää nyt sisällä, oikeasti! Täällä on aika nuoria ihmisiä tällä hetkellä potilaina – ei näytä hyvältä näin eturintamasta katsottuna. Totelkaa nyt, Lehtoranta vetoaa videolla kansalaisiin koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Idea tuli ravintolajuhlijoista

Ilta-Sanomat tavoitti vapaapäivää viettäneen Lehtorannan puhelimitse maanantaina. Lehtoranta sanoi, että idea videopuheenvuoron tekoon syntyi sunnuntaina aamuyön tunteina.

– Ajoimme yhden ravintolan ohi, kun oli juuri tullut valomerkki. Väkeä oli paljon. Tuli ajatus, että ovatpa he rohkeita – ja kohta sairaalassa potilaina. Halusin, että ihmiset ymmärtäisivät, miten paljon tuollainen voi kuormittaa terveydenhoitojärjestelmää. Vaikka ei itse saisikaan oireita, voi olla viruksen kantaja ja viedä sen vaikkapa vanhuksille, Lehtoranta muistuttaa.

Palomies-ensihoitaja Jarno Lehtorannalla oli painava viesti kaikille suomalaisille.

Lehtoranta kuitenkin korostaa, että suurimmalle osalle tärkeä viesti on mennyt jo perille.

– Kadut olivat lauantain ja sunnuntain välisenä yönä ihan tyhjät. Ensimmäinen yöambulanssi 20 vuoden urani aikana, ettei ollut yhtään humalaista potilasta. Eli ihan hyvin ihmiset ovat jo alkaneet totella määräyksiä, Lehtoranta sanoo.

Hygienia korostuu

Vaikka väki on suurimmalta osin kotona, se ei ole Lehtorannan mukaan vaikuttanut ensihoitotehtävien määrään.

– Pelastajan toimenkuva ei muutu. Hätätilapotilas on aina hätätilapotilas. Helsinki on iso kaupunki, jossa ihmisille sattuu ja tapahtuu 24/7. Vanhukset ovat meidän suuri asiakasryhmämme, ja oli koronavirusta tai ei, ihmisillä on perussairauksia kuten ennenkin: sydän- ja aivoinfarkteja tulee, Lehtoranta kuvaa.

Se mitä koronavirus on konkreettisesti muuttanut ambulanssihenkilöstön työskentelyssä, on korostunut hygienia.

– Joudumme suojautumaan, ettemme saa tartuntaa tai tartuta. Huolehdimme korostetusti hygieniasta, myös ajoneuvojen hygieniasta. Kaikki desinfioidaan ennen seuraavaa työtehtävää.

Lehtoranta kiittää vuolaasti Helsingin pelastuslaitoksen johtoa, joka on onnistunut tilanteenluvussa päivittäin muuttuvassa tilanteessa.

– Meille tiedotetaan, ja henkilöstöä koulutetaan päivittäin. Johto on laatinut toimivat suunnitelmat, miten toimitaan missäkin tilanteessa, Lehtoranta kiittelee.

Mitkä ovat Lehtorannan lopputerveiset suomalaisille?

– Uskotaan, mitä on sanottu. Ei sitä ole huvikseen sanottu. Kunnioitetaan sitä!

Aivan kuin julkaistulla videolla.