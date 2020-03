Helsinki-Vantaan lentoaseman koronatoimenpiteistä on tehty kantelu oikeuskanslerille

Kritiikkiä saaneet puutteelliset järjestelyt ovat poikineet ainakin yhden kantelun Oikeuskanslerinvirastoon.

Suomen lentokenttien poikkeustoimia kiristettiin viime viikolla huomattavasti. Matkustajat eivät saa enää käyttää julkista liikennettä lentokentältä poistumiseen, ja heille järjestetään tarvittaessa karanteenimajoitus.

Helsinki-Vantaan lentokentällä on rajakontrolli, jossa ihmiset ohjataan neljään eri linjastoon. Rajavartiomiehet tarkastavat esitäytetyn lomakkeen jokaiselta matkustajalta.

Suomen hallitus ja viranomaiset ovat saaneet osakseen arvostelua löperöistä järjestelyistä ja siitä, että tiukemmat toimenpiteet otettiin käyttöön niin myöhään.

Matkustajat ovat muun muassa ihmetelleet, miksi heitä on sullottu ahtaasti lentokenttäbusseihin.

Pääministeri Sanna Marin (sd) myönsi torstaina eduskunnan kyselytunnilla, että lentokentille saapuvien matkustajien ohjeistus jäädä karanteeniin ei ole ollut riittävän selkeää.

Ilta-Sanomien saamien tietojen mukaan lentokenttätoimenpiteistä tai pikemminkin niiden puutteesta on tehty kanteluita oikeuskanslerille.

– Pystyn vahvistamaan, että kanteluita on tehty. En osaa sanoa tarkkaa lukemaa, mutta niitä on enemmän kuin yksi, oikeuskansleri Tuomas Pöysti vahvisti Ilta-Sanomille.

Oikeuskanslerinvirastoon tulevissa kanteluissa on tällä hetkellä kaksi ratkaisijaa, Pöystin lisäksi apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen. Ilta-Sanomat tavoitti esittelyneuvos Markus Löfmanin kertomaan lentokenttiä koskevien kanteluiden sisällöstä.

– Itselläni on yksi kantelu. Kantelija sanoo toivovansa selvitystä THL:n, rajavartiolaitoksen, Finavian sekä muiden viranomaisten päätösten ja toimien riittävyydestä koronariskialueilta palanneiden matkustajien ohjeistuksen, testaamisen, karanteeniin määräämisen ja valvomisen suhteen, Löfman luettelee.

Löfmanin mukaan koronaan liittyviä kanteluita on paljon, mutta lentoaseman toimenpiteisiin liittyviä hänellä on tiedossa vain yksi. Sen sijaan kanteluita on tehty esimerkiksi ulkomailla oleskelevien henkilöiden paluulentojen järjestämisistä.

Oikeuskanslerivirastossa odotetaan nyt lisäselvityksiä asiaan.

– Olemme pyrkineet ensin varmistamaan toimintaohjeistuksen, ja se näyttäisi olevan alustavien tietojen mukaan kunnossa. Kanteluun täytyy vastata, ja tietoja on pyydetty Finavialta. Ne ovat tulossa myöhemmin tällä viikolla. Käsittelyn aikataulua en osaa vielä sanoa, Löfman sanoo.