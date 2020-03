Ilmatieteen laitos: Koronakriisi puhdisti huimasti kaupunkien ilmaa

Kaupunkien ilmanlaatu on parantunut Suomessa. Kuvituskuva.

Liikenteen vähentyminen koronaviruksen myötä on parantanut Suomen kaupunkien ilmanlaatua.

Liikenteen vähentyminen koronaviruksen myötä on parantanut Suomen kaupunkien ilmanlaatua. Ilmatieteen laitoksen mukaan typpidioksidipitoisuudet (NO2) ovat laskeneet noin 40 prosenttia sen jälkeen, kun koronaviruksen aiheuttamat määräykset tulivat voimaan vajaat kaksi viikkoa sitten.

Typpidioksidia on runsaasti autojen pakokaasuissa, joten liikenteen voimakas väheneminen näkyy nopeasti kaupunkien ilmanlaadun paranemisena.

Vaikka typpidioksidipitoisuudet ovat laskeneet, on jokakeväinen katupöly taas riesana. Viime viikolla kovat tuulet nostattivat talven aikana kertynyttä katupölyä ilmaan, mikä heikensi ilmanlaatua. Katujen puhdistus on aloitettu tänä vuonna aikaisin, ja se on jo käynnissä suuressa osassa maata.