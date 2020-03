Tämä on koronatilanne Suomessa nyt – katso maanantain tiedot

Rekisteriin ilmoitetuista tapauksista 52 prosenttia on miehiä ja 48 prosenttia on naisia.

THL on julkaissut tuoreet luvut Suomen koronavirustilanteesta.

Suomessa on vahvistettu maanantaihin kello 9.30 mennessä yhteensä 1 313 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen aiheuttamaa COVID-19-tautitapausta. Eiliseen verrattuna tartuntoja on vahvistettu 95 lisää.

Koska kaikkia epäilyjä ei testata, todellisten tartuntalukujen uskotaan olevan korkeampia.

Jos grafiikka ei näy, voit katsoa sen tästä.

Suomessa on todettu 13 koronavirustartunnan aiheuttamaa kuolemaa, joista kymmenen HYKS erityisvastuualueella, yksi KYS erityisvastuualueella, yksi OYS erityisvastuualueella, ja yksi TAYS erityisvastuualueella.

Sunnuntaina kerrottiin 11 ihmisen kuolleen, eli kuolemantapauksia on tullut kaksi lisää.

Sairaalahoitoa vaativia potilaita on tällä hetkellä 143, joista 49 on tehohoidossa. Eiliseen verrattuna tehohoitoon on joutunut kahdeksan potilasta lisää. Sairaalahoitoa vaativia potilaita on tullut vuorokaudessa yhdeksän lisää.

Rekisteriin ilmoitetuista tapauksista 52 prosenttia on miehiä ja 48 prosenttia on naisia.

Suomessa on tutkittu 30. maaliskuuta mennessä yli 21 000 näytteenottokriteerit täyttävää näytettä.

Luvut perustuvat laboratorioiden tartuntatautirekisteriin ilmoittamiin lukuihin, jotka päivittyvät rekisteriin näytteenottopäivämäärän mukaisesti.