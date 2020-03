Husin osastonylilääkäri on ehtinyt saada selkeän käsityksen vakavasti koronaan sairastuneen hoito­jakson pituudesta.

Osastonylilääkäri Veli-Jukka Anttila on infektioiden tutkimisen ja hoitamisen ammattilainen. Hän yksinkertaistaa koronavirustaudin kuvan seuraavasti: yli 80 prosentilla sairastuneista tauti on lievä, 15 prosenttia on sairaalahoitoa vaativia infektioita ja 5 prosenttia johtaa tehohoitoon.

Anttilan mukaan koronaviruksen (sars-cov-2) käyttäytyminen on hyvin samankaltaista niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa.

– Vaikeasti sairaat koronapotilaat ovat sairaalassa noin kuukauden ajan, Anttila sanoo IS:lle.

Hän tiivistää vakavan taudin etenemisen ja sairaalahoidon kuuteen kohtaan:

”Työrauhaa ja jäitä hattuun”

Veli-Jukka Anttila työskentelee henkilökuntansa kanssa jatkuvasti kovan paineen alla. Hän toivoo sairaaloiden yksiköille mahdollisimman hyvää työrauhaa.

Anttila ymmärtää, että virus levittää kovasti pelkoa, joka vaikuttaa moneen asiaan. Tämä aiheuttaa sen, että monet sairaalan ulkopuoliset toimijat luovat vaatimuksillaan ylimääräistä työtä ja ajanhukkaa.

– Meidän täytyy nyt pystyä keskittymään täysillä potilaiden hoitamiseen.

– Eli jäitä hattuun, me sairaalassa hoidamme kyllä sen, että esimerkiksi kaasupullot ja jätteet on oikein käsitelty, kun ne täältä lähtevät.

– Koronavirus on hankala, mutta kaasupullosta se ei meidän käyttömme jälkeen tartuta ketään, Anttila vakuuttaa.