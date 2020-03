THL: Suomessa 1 313 varmistettua koronatartuntaa – vuorokaudessa liki sata lisää

Uusia tapauksia on varmistettu yhteensä 95.

Suomessa on maanantaihin mennessä varmistettu yhteensä 1 313 koronavirustartuntaa. Eilen tapauksia oli 1 218. Uusia tapauksia on siis varmistettu yhteensä 95.

Koska kaikkia epäiltyjä tapauksia ei testata, aidon luvun uskotaan olevan selvästi korkeampi.

Selvästi eniten varmistettuja tapauksia on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, yhteensä 843. Toiseksi eniten on Pirkanmaalla (106) ja kolmanneksi eniten Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa (56). Vähiten tartuntoja on Itä-Savossa ja Kainuussa. Itä-Savossa on toistaiseksi yksi varmistettu tartunta ja Kainuussa neljä. THL on poiminut alueelliset tiedot tartuntatautirekisteristä, johon uudet tartunnat tulevat pienellä viiveellä verrattuna laboratoriovarmistettuihin tapauksiin.

Koronavirustartunta oli eiliseen mennessä aiheuttanut ainakin 11 ihmisen kuoleman Suomessa. Sairaalahoitoa vaativia potilaita oli 134, joista 41 oli tehohoidossa.