Helsingin sairaalan johtajalääkäri arvioi Ylelle, että messukeskus voisi soveltua koronasairaalaksi. Ongelmaksi muodostuu vain WC- ja pesutilojen vähyys.

Helsingin Pasilassa sijaitseva Messukeskus tarjoaa tilojaan väliaikaiseksi koronasairaalaksi, kertoo Yle.

Messukeskus on hiljentynyt pandemian vuoksi, koska tapahtumia ei saa nyt järjestää. Tuotanto- ja kiinteistöjohtaja Mika Vakkilainen kertoo Ylelle, että Messukeskuksesta on oltu yhteydessä viranomaisiin ja kerrottu, että se on käytettävissä.

Toistaiseksi varsinaisia suunnitelmia pandemiasairaalan rakentamisesta ei kuitenkaan ole.

Messukeskuksessa olisi käytettävissä jopa 55 000 neliötä.

– Siellä on ainakin väljyyttä riittävästi niiden hoitopisteiden välille, mutta varmasti on asiantuntijoiden tehtävä miten se sitten toteutettaisiin, Vakkilainen toteaa Ylelle.

Vakkilaisen mukaan Messukeskuksen työntekijät voisivat auttaa väliaikaissairaalan rakentamisessa. Tällä hetkellä Messukeskuksessa on käynnissä yt-neuvottelut.

Ylen haastatteleman Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkaraisen mukaan messukeskus voisi soveltua hyvin pandemiasairaalaksi, koska perustarpeet ovat siellä kunnossa. Yhtenä ongelmana hän näkee kuitenkin esimerkiksi WC- ja pesutilojen vähäisyyden ja suoranaisen puutteen.

Sairaala- ja erityisesti tehohoitokapasiteetin kasvattamiseksi Husin alueella on olemassa konkreettisia suunnitelmiakin. Hus tiedotti viime viikolla, että Helsingin Kirurgista sairaalaa aletaan muuttaa koronasairaalaksi.

Sairaalan muuttaminen koronapotilaiden hoitoon edellyttää korvaavien tilojen järjestämistä Kirurgisen sairaalan niille toiminnoille, joita jatketaan epidemian aikanakin. Näin saadaan vapautettua Kirurgisesta sairaalasta tilaa koronaviruspotilaiden vuode- ja teho-osastohoitoon.

Päätös asiasta tehtiin torstaina ja suunnittelutyö käynnistyi välittömästi. Tarkat yksityiskohdat nykyisten toimintojen sijoittumisesta ja koronapotilaiden hoitoon saatavien paikkojen määristä selviävät suunnittelun edetessä.

Tällä hetkellä koronapotilaat pystytään hoitamaan olemassa olevissa tiloissa. Husissa valmistaudutaan kuitenkin siihen, että potilaiden määrä lisääntyy epidemian edetessä. Tämänhetkisen arvion mukaan epidemiahuippu ajoittuu touko-kesäkuun vaihteeseen.

Kirurgisen sairaalan muuntamisen lisäksi Hus valmistautuu lisäämään tehohoitokapasiteetin tarvittaessa yli kaksinkertaiseksi muun muassa muuntamalla valvontatasoisia paikkoja, heräämötiloja ja leikkaussaleja asteittain väliaikaisiksi teho-osastoiksi.

Husin toimitusjohtaja kertoo STT:n mukaan, että Uudenmaan kantokyky venyy noin 300:aan tehohoitoa vaativaan koronapotilaaseen. THL:n ennuste koko maan tarpeelle on enintään 280–500 tehohoitopotilasta päivässä.

Myös henkilöstöä lisätään koronapotilaiden hoitoon kouluttamalla ja rekrytoimalla lisää.