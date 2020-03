”Ei pienintäkään vaihtoehtoa” – Elinan miesystävä jäi rajan toiselle puolelle, Juho joutui valinnan eteen

Uudenmaan maakuntarajojen sulkeminen pakottaa monen etäsuhteessa elävän pariskunnan osapuolet eroon toisistaan.

Uudenmaan maakuntarajojen sulku koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi alkoi perjantain ja lauantain välisenä yönä. Maakunnan ja muun Suomen välistä liikkumista rajoittava poikkeustila on voimassa 19. huhtikuuta 2020 saakka. Vapaa-ajan matkustus rajan yli on poikkeustilan aikana kielletty.

Maakuntarajan ylittämiselle on oltava painavat perusteet. Sellaiseksi ei katsota sitä, että pariskunnasta toinen osapuoli asuu rajan toisella puolella.

Raja erottaa lukuisat etäsuhteessa olevat parit toisistaan. Näin kävi myös Salossa asuvalle Elina Mäkiselle.

Kotihoidon hoitajana työskentelevä Mäkinen on sidottu kotipaikkakunnalleen, rakennusalan yrittäjänä toimiva miesystävä Järvenpäähän.

– Olemme olleet kahdeksan vuotta yhdessä, ja tässä tilanteessa emme pysty kumpikaan jäämään töistämme pois, ei pienintäkään vaihtoehtoa, kotoaan tavoitettu Mäkinen kertoo.

Kiviä käännettiin, mutta pariskunta ei löytänyt toimivaa vaihtoehtoa tilanteeseen. Mäkinen kertoo harkinneensa jopa virkavapaata, mikä ei lopulta kiireisessä työtarpeessa onnistunut.

– Vaikka olisinkin voinut vielä hetki sitten ottaa palkatonta töistä ja muuttaa eristyksen ajaksi Uudellemaalle, ei moraalini olisi antanut sitä myöten, kun minusta tuntuu että hoitajana minun kuuluu nyt olla töissä.

– Onhan tämä todella raskasta. Miesystävä on valo ja tuki, kun töissäkin on tällä hetkellä henkisesti todella rankkaa, Mäkinen kuvailee.

Tällä hetkellä pariskunta pitää yhteyttä soitellen ja videopuheluin. He tapasivat viimeksi kaksi viikkoa sitten, jolloin kumpikaan ei osannut ennakoida, millaiseksi tilanne lyhyessä ajassa kehittyy.

– Pohdittiin jopa, että miten tästä pääsisi livahtamaan rajan yli, mutta siinä oli toki huumoria mukana.

Nyt seuraavasta yhteisestä hetkestä ei ole varmuutta.

– Ymmärrän toki tämän tilanteen, ja mielestäni tässä on toimittu ihan oikein. Mutta ymmärrän myös tästä syntyneen katkeruuden, kun tässä on paljon ihmisiä samassa tilanteessa. Varsinkin se luo huolta, kun ei tiedä, miten kauan tämä lopulta kestää, Mäkinen pohtii.

Pariskunnan tulevat pääsiäissuunnitelmat ja yhteiset viikonloput menivät toistaiseksi uusiksi. Sen sijaan Mäkinen ilmoitti työpaikalleen olevansa entistä enemmän käytössä, mikäli tarve vaatii.

– Olen sinne ilmoittanut olevani nyt vielä enemmänkin vapaa, kun ei tässä oikein ole muutakaan.

– Ikävä kuitenkin on, tietysti. Kumppanin tuki on tärkeä, ja syli.

Juho Koli ja Kiia Ruuska ovat seurustelleet puolitoista vuotta.

Turussa kirjoilla oleva ja Helsingin Vallilassa työskentelevä Juho Koli joutui Uudenmaan sulun kohdalla valinnan eteen.

Elämänkumppani Kiia Ruuska asuu Vantaalla, missä Koli on viettänyt paljon aikaa myös työnsä näkökulmasta. Hänen kuusi- ja 11-vuotiaat tyttärensä asuvat kuitenkin Turussa, eikä kaupunkien välinen matkaaminen tässä tilanteessa onnistu.

– Olen samalla etäisä, ja tyttäret asuvat Turussa. Enkä voi olla kuukautta niin, että olisin heistä erossa. Parisuhde on laitettava tässä tilanteessa kakkossijalle, Koli kertoo.

Koli ei pysty etänä onnistuvan työnsä puolesta perustelemaan liikkumista rajan toiselta puolelta toiselle.

– Olemme puhuneet, että tässä tulee paljon WhatsApp ja muut puhelimen live-mahdollisuudet laulamaan. Kumppani on myös finanssialalla, niin tullaan varmasti puhumaan myös työasioidenkin suhteen. Ei siinä paljon muuta mahdollisuutta ole.

Uudenmaan puolelta tavoitettu Koli oli puhelun aikaan juuri pakkailemassa tavaroitaan. Lähtö Varsinais-Suomeen oli vielä edessä myöhemmin lauantaina.

– Tässä juuri ollaan lähtökuopissa. Toki ennen kuin lähden, tullaan tässä vielä halaamaan ja rutistamaan varastoon, Koli kertoo.

Uudenmaan eristäminen alkoi perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Uudenmaan ja muiden maakuntien välistä liikkumista valvotaan 30:lla poliisin valvontapisteellä sekä liikkuvalla valvonnalla.

Uudenmaan asukkaiden on pysyttävä maakunnan alueella, eikä muun maakunnan asukas voi käydä Uudellamaalla. Poikkeus sallitaan tilanteissa, joissa liikkuminen on välttämätöntä, kuten esimerkiksi viranomaistoiminnassa tai sellaisen työn, elinkeinon, opiskelun tai yhteiskunnallisen luottamustoimen harjoittamiseksi, jota ei ole mahdollista toteuttaa etänä. Jokaisella on kuitenkin oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen.