Poliisi oikoo neuvoaan kimppakyyteihin turvautumisesta – ”Tulee sammakoita suusta”

Poliisikomentaja vakuuttaa, etteivät viranomaiset kehota ihmisiä käyttämään kimppakyytejä.

– Tämä on vakava tilanne, sanoi poliisikomentaja Lasse Aapio IS:n toimittajan Päivi Lakan haastattelussa maanantai-aamulla Orimattilassa, kun pahimmat ruuhkat alkoivat kello 9 lähestyessä olla ohi.

Aapion viesti oli välttää yksityisautoilua, koska ruuhkatilanne oli ongelmallinen.

– Poliisi pysäyttää jokaisen ajoneuvon, oli ruuhkia tai ei.

– Me menemme niillä resursseilla kuin on. Toivomme, että huominen on erilainen, Aapio sanoi.

Aapio toivoi ihmisten ”tosissaan ymmärtävän, mistä on kysymys”.

– Ei niin, että vain ajellaan rajan yli enemmän tai vähemmän erilaisilla syillä. Tämä on vakava tilanne.

Aapio toivoi, että tiistaina yksityisautoilua olisi vähemmän.

Jonotusajat olivat aamulla pitkiä.

Aapio kertoi kuitenkin tavanneensa Mäntsälän Shellillä miehen, joka oli kertonut olevansa syöpäsairas, joten puolen tunnin odotus oli pientä.

Odotusajat ovat olleet paljon pitempiäkin.

Aapio kommentoi myös Itä-Uudenmaan poliisin aiemmin aamulla antamaa neuvoa turvautua kimppakyyteihin.

– Aina tapahtuu virheitä ja virheet on korjattu.

– Tulee sammakoita suusta.

– Poliisi ei kehota kimppakyyteihin (tässä koronatilanteessa), Aapio korosti.

Aapio ilmoitti, että poliisi on vähitellen siirtymässä rajalta käännyttämisistä sakkoihin.

– Pikku hiljaa peli kovenee ja aletaan antaa sakkoja.

Aapiolta kysyttiin poliisin resursseista.

– Me teemme töitä, tullaan joka päivä töihin ja tehdään tämä homma loppuun asti. Otetaan tämä asia vakavasti ja hoidetaan tämä tehtävä, joka on meille annettu, Aapio lausui.