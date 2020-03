Upseerikokelas Laura, 19, on yksi sadoista varusmiehistä Uudenmaan rajalla: ”En arvannut, että johtajaurakalle tulisi tällainen alku”

Uudenmaan maakunnan rajalla on virka-aputehtävissä noin 750 varusmiestä covid-19 -epidemian vuoksi.

19-vuotiaat upseerikokelas Laura Lähdekorpi ja tykkimies Casper Dikert vaikuttavat olevan virka-aputehtävästä enemmän innoissaan kuin huolissaan.

Upseerikokelas Laura Lähdekorpi, luutnantti Daniel Silmu ja tykkimies Casper Dikert telttaleirissä Uudenmaan maakunnan rajalla.

– Ei siitä ole kuin runsaat kolme viikkoa, kun tulin Haminasta reserviupseerikoulusta. En arvannut, että johtajaurakalle tulisi tällainen alku. On kuitenkin ollut mielenkiintoista päästä näkemään, millaista on, kun on tositilanne päällä.

– Mitä olen puhunut muiden kanssa, kaikki on aika positiivisella mielellä. Muistaa varmaan vielä pitkään palveluksen jälkeenkin, että pääsi tekemään yhteistyötä poliisin kanssa. Harvinaislaatuinen keissi, sanoo Dikert.

Molemmat olivat viime perjantaina Panssariprikaatin maastoharjoituksissa, kun he saivat kuulla lähtevänsä avustamaan poliisia Uudenmaan eristämisessä muusta Suomesta covid-19 -epidemian takia.

15 hengen puolijoukkueteltat pystytettiin Kanta-Hämeen ja Uudenmaan rajan tuntumaan Hyvinkäälle myöhään perjantai-iltana. Valmistelut rajan sulkemiseksi aloitettiin heti.

Yksi porukka on jatkuvasti vartioimassa leiriä ja kalustoa.

Kaikkiaan noin 750 varusmiestä ja 40 puolustusvoimien henkilökuntaan kuuluvaa on nyt poliisin apuna tarkastuspisteillä eri puolilla Uudenmaan rajaa.

Reserviläisiä ei ainakaan toistaiseksi olla kutsumassa palvelukseen covid-19 -epidemian vuoksi.

Joukkoja on tullut Panssariprikaatin lisäksi myös Uudenmaan prikaatista, Karjalan prikaatista, Porin prikaatista, Kaartin jääkärirykmentistä ja Rannikkoprikaatista.

Tällä haavaa virka-apua annetaan niin kauan kuin sulku kestää, eli kolme viikkoa.

Työnjako on se, että varusmiehet ohjaavat liikennettä ja poliisit hoitavat rajaa lähestyvien puhutuksen ja sen varmistamisen, että liikkujilla on maakuntarajan ylittämiseen on asianmukainen tarkoitus.

Kyseessä on aseeton virka-apu, eli varusmiehillä ei ole henkilökohtaisia rynnäkkökivääreitään mukana.

Luutnantti Daniel Silmu sanoo, että ennen tehtävää varusmiehille ehdittiin antaa lyhyt liikenteenohjauskoulutus.

– Tärkein asia täällä on turvallisuus, eli se, että ennakoidaan liikennettä ja siirrytään pois tieltä, jos joku meinaa tulla läpi.

Toinen tärkeä opetus koulutuksessa oli se, että liikenteenohjaus tehdään hyvässä hengessä. Riidanhaastajia tai kovanaamoja ei tarkastuspisteillä kaivata.

– Olemme liikkeellä hyvän asiakaspalvelijan asenteella.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ylikomisarion Jussi Huhtelan näkökulmasta ensimmäiset päivät tarkastuspisteillä ovat sujuneet hyvin.

Suurin osa tiellä liikkujista ymmärtää tilanteen. Silloinkin, jos heidät joutuu käännyttämään rajalta takaisin tulosuuntaan.

– Puolustusvoimat, poliisi ja kirkko ovat perinteisesti olleet sellaisia organisaatioita, joita uskotaan hyvin, Huhtela sanoo.

Virka-avun antaminen on puolustusvoimille peruskauraa.

Tehtäviä on vuosittain satoja. Yleensä ne liittyvät kadonneiden henkilöiden etsimiseen, alueiden eristämiseen ja sodanaikaisten räjähteiden raivaamiseen.

Virka-aputehtävissä syödään muun muassa taistelumuonia, jotka voi tarvittaessa valmistaa vaikka kylmään veteen. Kuvassa pussillinen chili sin carnea.

Uudenmaan sulku on tässä mielessä tehtävä muiden joukossa, mutta mittakaava on poikkeuksellinen.

Eristettävän alueen sisällä asuu kuitenkin 1,7 miljoonaa ihmistä, noin joka kolmas suomalaisista.

Olivatpa olot kuinka poikkeukselliset tahansa, Lähdekorpi myöntää, että telttamajoituksessa keskellä ei-mitään tulee välillä tekemisen puute.

Tiellä ollaan vartiotehtävissä kuusi tuntia, sen jälkeen seuraa kuusi tuntia lepoa. Yksi porukka vartioi kalustoa ja pitää telttojen kamiinoissa kipinää yllä.

Upseerikokelas Laura Lähdekorpi aikoo jatkaa armeijauraa asepalveluksen jälkeenkin.

– Huonointa tässä on se, että tämä on suhteellisen simppeliä hommaa. Vapaa-aikaa on paljon.

– Ollaan kavereiden kanssa pelailtu ajankuluksi shakkia, hakattu puita ja tehty muita ulkohommia. Onneksi porukalla keksii aina jotain mukavaa tekemistä.

Sunnuntaina virka-aputehtävissä olleet varusmiehet olivat päässeet muun muassa Riihimäen varuskuntaan saunomaan.

Niin tykkimies Dikertillä kuin upseerikokelas Lähdekorvella on jo tiedossa, mitä he tekevät asepalveluksen jälkeen.

Espoolainen Dikert lähtee opiskelemaan tieto- ja viestintätekniikkaa.

– Ajattelin suorittaa palveluksen tässä vaiheessa pois alta ja mennä sitten kouluun.

Parolasta kotoisin oleva Lähdekorpi on vastikään hakenut kadettikouluun. Ura armeijassa on ollut hänen haaveensa jo pidemmän aikaa, ja reserviupseerikouluun pääsy sinetöi päätöksen.

– Olen pienestä asti sanonut haluavani armeijaan. Siihen on varmasti vaikuttanut se, että isäni on kapteeni puolustusvoimissa, ja olen muutenkin aina ollut se extreme-tyttö, joka haluaa tehdä kaikenlaista.

– Äiti oli alkuun ihan monttu auki, että mitä, hänenkö tyttönsä armeijaan! Nyt kun hän on nähnyt, että pärjään täällä ja nautin tästä, hän on sanonut armeijan olevan ihan oikea paikka minulle.

Juttua varten on haastateltu myös Puolustusvoimien valmiuspäällikköä, prikaatikenraali Kari Nisulaa.