Koronavirus levisi eteläsuomalaisissa häissä – reilun viikon kuluttua perheenäidin vointi romahti: ”Välillä mietin oikeasti, että selviänkö hengissä”

Viisihenkisen perheen äiti joutui sairaalaan ja pojan ylioppilaskirjoitukset keskeytyivät.

Helsinkiläisperhe osallistui sukulaisensa hääjuhlaan Etelä-Suomessa lauantaina 7. maaliskuuta. Muutamaa päivää myöhemmin he saivat tiedon, että kaikki häävieraat ovat altistuneet koronavirukselle.

Yksi vieraista oli palannut juuri ennen häitä laskettelureissulta Itävallan Tirolista ja tietämättään tuonut mukanaan koronaviruksen. Hän oli alkanut oireilla häitä seuraavana päivänä, mutta vaikuttanut itse juhlassa täysin oireettomalta.

Samoista häistä saivat tartunnan myös Suomen Hypoteekkiyhdistyksen Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus ja maastohiihdon maajoukkuevalmentaja Ville Oksanen.

Häihin osallistuneen helsinkiläisperheen mukaan ne olivat ihan tavalliset häät, joissa juteltiin, halailtiin, käteltiin ja tanssittiin. He istuivat tautia kantaneesta henkilöstä katsottuna toisella puolen salia, eikä kukaan heistä ollut suoraan kontaktissa virusta levittäneen henkilön kanssa.

– Häissähän kun ollaan samassa tilassa ja käytetään ottimia ja kosketellaan tasoja, niin sehän on oikein otollista maata tällaiselle virukselle, perheen 51-vuotias isä Juha toteaa.

Juha osallistui häihin 20-, 18- ja 17-vuotiaiden lastensa kanssa. Äiti Stina, 52, ei ollut mukana juhlissa, mutta sai koko perheen rajuimmat oireet ja joutui lopulta kahdeksi päiväksi sairaalahoitoon keuhkokuumeen vuoksi.

Juhalla ja Stinalla todettiin häiden jälkeen koronavirus, lasten testitulokset olivat negatiivisia.

– Olin töissä, kun mies soitti, että yksi henkilö on sairastunut koronaan siellä (häissä). Kerroin esimiehelleni, että koko muu perhe on altistunut. Hän reagoi tosi hyvin ja antoi minun lähteä kotiin, Stina kertoo.

He olivat välittömästi yhteydessä HUSiin, mutta koronatesteihin heitä ei vielä tässä vaiheessa kutsuttu. Stinan mukaan noin puolet häävieraista oli jo tässä vaiheessa kutsuttu testeihin. Yhteensä vieraita häissä oli 96. Perheen tietojen mukaan lukuisia vieraita sairastui.

Juha pääsi työpaikkansa kautta testattavaksi perjantaina 13. maaliskuuta ja positiivinen testitulos tuli sunnuntaina. Samana päivänä kun Juhalla todettiin koronavirus, myös Stina alkoi oireilla.

Astmansa vuoksi riskiryhmään kuuluvan Stinan testitulos oli niin ikään positiivinen. Aluksi oireet olivat lieviä eivätkä haitanneet normaalia elämää. Hän kertoo kärsineensä lähinnä kurkkukivusta ja päänsärystä.

– Siivosin, leivoin ja laitoin ruokaa. Ajattelin, että tämä menee tosi helposti. Miehelläkin oireet kesti vain kolme päivää, Stina sanoo.

” Välillä mietin oikeasti, että selviänkö minä

Muutamaa päivää myöhemmin Stinan olo romahti. Hän kertoo olleensa todella väsynyt, menettäneensä ruokahalunsa ja laihtuneensa viikossa kolme kiloa.

Lääkärit soittivat hänelle päivittäin, ja lopulta hänet kutsuttiin sairaalaan. Siellä Stinalta otettiin verikokeita ja hänen keuhkonsa kuvattiin. Hän jäi sairaalaan tiputukseen ja vietti siellä lopulta kaksi yötä. Perjantaina hän pääsi takaisin kotiin ja sunnuntaina vointi on jo paljon parempi.

– Lääkäri soitti tänään, että periaatteessa on mennyt jo niin kauan aikaa, että karanteenin voisi purkaa. En minä silti vielä töihin lähtisi, vielä on vähän heikohko olo.

Stinan mukaan rajut oireet herättivät pelkoa ja ahdistusta. Hän vietti unettomia öitä, ja päässä liikkui kaikenlaista. Eräänä yönä hän mietti jopa omia hautajaisiaan.

– Tuli sellainen olo, että en jaksa ja haluaisin luovuttaa. Välillä mietin oikeasti, että selviänkö tästä hengissä, Stina sanoo ja liikuttuu.

Sairaalassa Stina oli koko ajan eristettynä omaan huoneeseen. Lääkärit eivät saaneet tuoda huoneeseen mukanaan papereita, joten hänelle unohdettiin kertoa, että kyse on keuhkokuumeesta.

– Sain tietää sen vasta seuraavana päivänä, kun kysyin asiaa, Stina naurahtaa.

Hän kertoo olevansa erittäin kiitollinen Malmin sairaalan henkilökunnalle ja saaneensa hyvää hoitoa ja kohtelua. Stina ei ollut varautunut jäämään sairaalaan, joten hänen miehensä toi seuraavana päivänä hänelle puhelimen laturin, jonka henkilökunta välitti sairaalan aulasta Stinalle.

– Kaikki hoitui sairaalassa todella hienosti ja henkilökunta oli ihanaa. Toivon kaikille hoitohenkilökuntaan kuuluville jaksamista tässä tilanteessa, Stina sanoo.

” Hän soitti minulle tiistaina, että ”äiti mä pelkään että mulla on korona”. Me vähän naurettiin, että mistä se olisi muka tullut.

Perhe on ollut kotonaan karanteenissa siitä asti, kun Juhalla todettiin tartunta. Juhan karanteeni loppui lauantai-iltana, ja tänään hän on mennyt ensimmäistä kertaa töihin. Muu perhe on vielä toistaiseksi eristyksissä.

– Ystävät ovat käyneet meille kaupassa ja apteekissa, Stina kertoo.

Myös perheen lapset ovat oireilleet, mutta heidän testituloksensa ovat olleet negatiivisia. Perhe itse epäilee, että heidät testattiin liian myöhään, eikä mahdollinen virus enää näkynyt testeissä. Lasten oireet ovat myös olleet selvästi lievempiä kuin vanhempiensa.

Perheen tytär Isa, 20, lensi häiden jälkeisenä maanantaina kotiinsa Rovaniemelle. Hän alkoi oireilla jo tiistaina, mutta koronavirusta ei osattu epäillä vielä tässä vaiheessa.

– Hän soitti minulle tiistaina, että ”äiti mä pelkään että mulla on korona”. Me vähän naurettiin, että mistä se olisi muka tullut. Hän sanoi, että lentokoneesta, Stina muistelee.

Isa itse kertoo olleensa vielä kotiin palattuaan täysin terve ja käyneensä kuntosalilla. Sen jälkeen oireet alkoivat, mutta testitulos oli hänelläkin negatiivinen.

– Vähän vitsailin vanhemmille, että tämä on varmaan korona. Kaikki oltiin sitä mieltä, että ei se voi olla mahdollista. Mutta seuraavana päivänä tuli tieto, että häissä yhdellä vieraalla on todettu korona, Isa kertoo.

Ylioppilaskirjoitukset jäivät kesken

Perheen vanhempi poika Otto, 18, on abiturientti. Hänen piti päästä ylioppilaaksi tänä keväänä, mutta koronakaranteenin myötä kirjoitukset jäivät kesken ja jatkuvat syksyllä.

– Kyllähän se harmittaa, mutta ei enää niin paljoa. Totta kai olisi ollut kiva valmistua jo nyt keväällä, Otto kertoo.

Otto kirjoitti keväällä kaksi ainetta ja tänä keväänä hänen oli tarkoitus kirjoittaa loput viisi. Hän ehti juuri ja juuri osallistua äidinkielen kokeeseen. Sen jälkeen hänet asetettiin karanteeniin.

– Rehtori otti minut ennen koetta sivuun ja soitti YTL:ään, että saanko osallistua kokeeseen. Noin tunti sen jälkeen kun olin tullut sieltä kotiin sain tietää, että kirjoitukset jäävät kesken.

Oton mukaan karanteenipäätös oli tavallaan helpotus. Tunnelma ylioppilaskokeiden alla oli epävarma, mikä vaikutti myös hänen viime hetken valmistautumiseensa.

– Epävarmuus oli pahinta. Kyllähän se vaikutti valmistautumiseen, kun tiesi, ettei välttämättä pääse kirjoittamaan, Otto toteaa.