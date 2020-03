IS:n tiedot: Hallitus tiivistää koronaryhmän rivejä – tavoitteena välttää lentokentällä tehdyn virheen kaltaiset sudenkuopat

Hallitus on perustamassa Kriisistä ulos -ryhmää, joka pohtii, miten rajaustoimet aikanaan puretaan.

Hallitus on parhaillaan perustamassa niin sanottua Kriisistä ulos -ryhmää. Valmistelu sen perustamiseksi on IS:n tietojen mukaan parhaillaan käynnissä.

Ryhmää tarvitaan, koska hallituksella aika ja energia kuluu itse koronakriisin ja siinä eteen tulevien ongelmien hoitamiseen.

Kriisistä ulos -ryhmän tehtävänä on ryhtyä suunnittelemaan, miten nyt voimaansaatetuista rajoitustoimenpiteistä aikanaan luovutaan ja miten taloudellinen ja sosiaalinen jälleenrakennus kriisin jälkeen toteutetaan.

Asiaa on käsitelty viisikossa ja ryhmän perustamista pidetään järkevänä keinona avittaa kriisistä ulospääsyä. IS:n tietojen mukaan hallituksen hankkeesta on informoitu myös presidentti Sauli Niinistöä.

Hallituksesta katsotaan, että se on saanut koronajunansa kulkemaan olosuhteisiin nähden mallikelpoiseksi. Sudenkuoppaan tiputtiin kuitenkin lentokentälle palaavien suomalaisten ohjaamisessa.

Riskialueilta palanneiden annettiin palata koteihinsa ilman tarkempaa valvontaa hyvän tovin. Asia saatiin kuntoon vasta tämän viikon lopulla. Nyt matkaajat ohjataan neljään eri linjastoon, jossa heidän terveyttään ja karanteenitarpeitaan selvitetään.

Asia laitettiin kuntoon pääministeri Sanna Marinin (sd) helmikuun lopulla perustamassa COVID-19-ryhmässä keskeisessä roolissa olevan valtioneuvoston turvallisuuspäällikön, eversti Ahti Kurvisen johdolla.

Kurvisen johdolla palaajien tilannetta kartoittamaan piirrettiin prosessikaavio, jota kentällä nyt noudatetaan. IS:lle arvioidaan, että asian pitäisi nyt olla kunnossa.

Samalla myönnetään, että lentokenttäsekaannuksen keskeinen ongelma oli, että siihen liittyvät asiat kuuluvat usean ministeriön tontille. Vastuuta palloteltiin ministeriltä toiselle viime torstain kyselytunnilla kiusallisella tavalla.

Kyseessä ei ole uusi ilmiö suomalaisessa politiikassa. Ministeriöt eivät aina keskustele keskenään niin kuin niiden pitäisi. Tällaiset ongelmat välttääkseen hallitus kokoaa COVID-19-ryhmän alle vielä erillisen ryhmän ministeriöiden kanslia- ja valmiuspäälliköistä.

Tähän asti heidän kanssaan on pidetty säännöllisesti kokouksia, mutta nyt rivejä tiivistetään. Tahotilana on, ettei lentokentällä tapahtunut enää toistu. Ministeriöiden jumiutuminen omiin siiloihin ei käy koronakriisissä, vaan yhteispelin on toimittava.

Pääministeri Sanna Marin sanoi sunnuntaina Twitterissä, ettei hän voi luvata hallituksen onnistuvan kriisien keskellä kaikessa.

– Voin kuitenkin vakuuttaa, että teemme kaikkemme epidemian hillitsemiseksi, terveydenhuollon kantokyvyn varmistamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi, Marin lupasi.