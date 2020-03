Meilahden keuhkoklinikan lääkäri kertoo, mikä on yhteistä koronaviruspotilaille: ”Toisella viikolla pahenee”

”Voin allekirjoittaa jo viikon jälkeen sen, että kyseessä on kurja tauti, jota et halua sairastaa tai varsinkaan tartuttaa sitä kehenkään, josta välität”, Jere Reijula kiteyttää podcastissaan.

Koronaviruspandemiasta puhuvat nyt kaikki – ja kaikkialla. Tauti herättää huolta, pelkoa ja roppakaupalla kysymyksiä, joihin ei vielä ole varmoja vastauksia.

Myös Suomessa moni taho, kuten hallitus ja THL, on antanut arvioita ja määräyksiä liittyen koronaan. Verrattain vähän on kuitenkin kuultu kokemuksia suoraan kentältä, terveydenhuollon ammattilaisilta.

Meilahden keuhkoklinikalla lääkärinä työskentelevä Jere Reijula kuvailee kuitenkin 25. maaliskuuta julkaistussa Keuhkopodcastissaan avoimesti omia kokemuksiaan koronaviruksesta ja siitä, miten se on vaikuttanut pääkaupunkiseudun osastopotilaisiin.

10. päivä ratkaiseva

Reijula toteaa, että etenkin taudin lievästä versiosta, joka sairastetaan kotona, tiedetään hirveän vähän. Ja vaikka suurin osa sairaalaan tulevista onkin osannut paikantaa tartuttajansa, osalla ei ole ollut minkäänlaista tietoa kontaktista.

– Tämän viikon aikana, mitä koronapotilaita on ollut osastolla, on nähty, miten tauti johtaa tehohoitoon. Toisaalta on onneksi nähty sekin, että teholta on tultu takaisin, ja osa on päästy jopa kotiuttamaan. Osa taas huononee päivä päivältä. Lisää potilaita tulee joka päivä ja kiihtyvällä tahdilla.

Sairaalaan hakeutuvien ihmisten taudinkuvaan on Helsingissä liittynyt tyypillinen tarina.

– Ensimmäisen viikon ajan oireet ovat pysyneet melko lievänä, toisella viikolla pahenee. Noin 10. päivän kohdalla tullaan sairaalaan.

Kun sairaalaan saavutaan, keuhkokuva on usein melko siisti, mutta se muuttuu parin päivän aikana, kun diffuusiofiltraatit keuhkoissa tiivistyvät ja laajenevat. Tämä ei silti ole täysin verrannollista oireisiin. Vaikka keuhkoissa tapahtuisi tiivistymistä, oireet voivat mennä sekä parempaan että pahempaan suuntaan, Reijula sanoo.

Korkea, sitkeä ja sahaava kuume on tavanomaisin oire, ja siihen liittyy myös sekavuutta, horkkamaista oloa, lihaskipuja ja kovaa yskää.

– Paraneminen on todella hidasta verrattuna tavalliseen keuhkokuumeeseen ja influessaan, hän kertoo.

”Kurja tauti, jota et halua sairastaa tai varsinkaan tartuttaa”

Reijulan mukaan myös hypoksia, joka merkitsee hapensaannin vähenemistä ja siitä johtuvaa keskushermoston hapenpuutetta, syvenee päivittäin monella potilaalla.

– Toisilla se kehittyy hiljalleen, toisilla nopeammin. Kaikilla hengitystyö ei lisäänny, mikä voi olla salakavalaa. Täällä on nähty, että hapentarve lisääntyy ja saturaatiotaso heikkenee, mutta kompensatorinen mekanismi ei toimi niin kuin olettaisi.

Sen sijaan kun keuhkoja on kuunneltu, on havaittu vain pientä rahinaa, vaikka potilaiden joukossa on astmaatikkojakin.

Myöskään turvotuksia, petekkiöitä eli punaisia pisteitä iholla tai verenmyrkytykseen liittyvää taudinkuvaa ei ole toistaiseksi tullut vastaan.

Joka tapauksessa alkuvaihe on osoittanut sen, että tauti on ”jotain kummallista ja tosi hankalaa”.

– Tekin, jotka ette ole terveydenhuollossa töisin, sanoisin, että yrittäkää suojata itsenne niin kuin hyvin kuin mahdollista. Voin allekirjoittaa jo viikon jälkeen sen, että kyseessä on kurja tauti, jota et halua sairastaa tai varsinkaan tartuttaa sitä kehenkään, josta välität.

Merkittävimmät ongelmat

Reijulan mukaan keskeinen haaste koronan vastaisessa taistelussa on ollut ennen kaikkea testien hitaus.

– Niissä menee useita päiviä, ennen kuin saadaan vastaukset näytteistä, minkä vuoksi epäillyt täyttävät meidän osastoja. Heitä ei voida kohortoida samoihin huoneisiin, koska osa voi olla negatiivisia, jolloin hekin sairastuivat, lääkäri kuvailee.

Suojavälineet ovat testien ohella yksi isoimmista murheenkryyneistä. Tarkemmin sanottuna siis se, että ne uhkaavat loppua kokonaan.

– Jos henkilökunta ei voi suojautua, tauti leviää hallitsemattomasti.

Jere nostaa podcastissaan esille kuitenkin yhdessä itävaltalaiskollegansa kanssa keksimänsä idean: etäkierrokset sairaalassa.

– Mietittiin juuri lounaalla, että otetaan iPadit tai vastaavat, laitetaan ne kiertokärreihin tai tippatelineisiin, mitä keksitäänkään. Sitten kierrokset voisi toteuttaa etäyhteyden kautta, suojata henkilökuntaa ja säästää samalla suojavälineitä. Silti säilyy näköyhteys potilaisiin.

Kiitokset hoitajille ja laitoshuoltajille

Kun potilailta on Meilahdessa kysytty tuntemuksia, on viesti ollut selvä.

– Monille tämä on ollut kenties vaikein tauti, johon he ovat koskaan sairastuneet. Osalle korona onkin herättänyt aika hankalaakin pelkotilaa, mutta osa on mennyt vaikeasta taudista ilman sen kummempaa ahdistusta.

Se, ettei tautiin ole täsmällistä hoitoa, aiheuttaa ahdistusta myös lääkärikunnassa, myöntää Reijula.

Lääkärien ohella tärkeää työtä tekevät hoitajat sekä laitoshuoltajat, joita lääkäri kiittelee.

– Laitoshuoltaja riskeeraa koko päivän ajan oman altistumisensa ja terveytensä, tekee valtavasti ylimääräistä työtä, jotta välineet olisivat siistejä. Hatunnosto myös hoitajille, jotka käyvät useita kertoja päivässä potilaiden luona. Heidän täytyy olla jatkuvasti todella varovaisia ja riisua suojapukujaan, etteivät vie tautia pois huoneesta.

Asiasta kertoi ensin Helsingin Sanomat.