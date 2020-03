Poliiseilla ei toistaiseksi ole suusuojaimia Uudenmaan rajatarkistuspisteillä. Myöskään metrin etäisyyttä ei ole pystytty noudattamaan. Tämä kuva on otettu Mäntsälässä lauantaina.

Poliisit eivät ainakaan toistaiseksi käytä suusuojaimia Uudenmaan rajatarkastuspisteillä. Se on herättänyt IS:n lukijoissa suurta hämmästystä.

Uusimaa eristettiin muusta Suomesta perjantain ja lauantain vastaisena yönä. Uudellemaalle ja Uudeltamaalta pois pääsee vain perustelluilla syillä. Vapaa-ajan matkustaminen ei ole tällainen syy.

Sulkuja on asetettu Uudellemaalle johtaville teille. Pääväylillä ja isoimmilla teillä on ympärivuorokautisia tarkastuspisteitä. IS:n lukijat ovat ihmetelleet, miksei poliiseilla ole rajatarkastuspisteillä suusuojaimia.

Terveysviranomaiset ovat nimittäin aiemmin kertoneet, että koronavirus leviää tämänhetkisen tiedon mukaan pisara- ja kosketustartuntana. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisipäällikkö Kari Rantala sanoo, ettei poliisin suusuojaimille ole toistaiseksi ollut tarvetta. Poliisi noudattaa terveysviranomaisilta saamiaan ohjeita.

– On katsottu, että siinä tilanteessa, jossa näitä pysäytyksiä tehdään, niin siinä riski ei ole niin suuri, että niistä (suusuojaimista) olisi hyötyä. Tämä on se lähtökohta, Rantala sanoo IS:lle.

– Me ollaan aina näiden terveysviranomaisten ohjeiden ja tietojen varassa, Rantala lisää.

Hän alleviivaa, että tilanne elää, ja koronaviruksen leviämisestä saadaan koko ajan lisätietoa. Rantalan mukaan on mahdollista, että poliiseilla olisi myöhemmin tulevaisuudessa suusuojaimet.

– Tästä viruksesta saadaan oikeastaan päivä päivältä lisätietoa, miten se leviää ja miten sitä voidaan torjua aiempaa paremmin. Nämä suojaustoimenpiteet ovat joka päivä arvioinnin kohteena, että ovatko ne riittäviä ja jos ei, niin sitten tietysti suojaudutaan nykyistä paremmin. Ja se voisi tarkoittaa sitä, että niitä hengityssuojaimia käytettäisiin, Rantala sanoo.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisipäällikkö Kari Rantala Uudenmaan rajan tarkastuspisteellä Mäntsälässä lauantaina.

Mutta suhtautuuko poliisi asiaan kuitenkin vakavasti, että virus voi levitä oireettomaltakin ihmiseltä toiseen ihmiseen pisaratartuntana?

– Ilman muuta siihen suhtaudutaan vakavasti, ettei se näissä kontakteissa leviäisi puolin ja toisin, Rantala sanoo.

Terveysviranomaiset ovat myös kehottaneet pitämään vähintään yhden metrin etäisyyttä kanssaihmisiin. Rajatarkastuspisteillä on käynyt ilmi, ettei poliisi ole aina noudattanut metrin suojaetäisyyttä. Asian myöntää IS:lle myös Rantala.

– Kyllä ne ohjeet ovat semmoiset, että sitä etäisyyttä pitäisi pitää. Mutta on ollut lyhyempiä etäisyyksiä kuin se metri. Tämä on sellainen asia, mistä meidän täytyy muistuttaa omille porukoille, että riittävää etäisyyttä pidettäisiin, Rantala sanoo.

Se on ollut jo sunnuntaina poliisilla pohdinnassa, olisiko autoilijoiden jatkossa pakko avata ikkunoita rajatarkastuspisteillä.

– Tämä tietysti muuttaisi sitä asetelmaa, mikä siinä nyt on ollut, Rantala sanoo.

Hänen mukaansa asiasta ei ole vielä tehty kuitenkaan päätöksiä. Se on vielä harkinnassa, miten autoilijan pitäisi pystyä todentamaan, jos ikkuna on kiinni, että on ylittämässä rajaa luvallisesti.

– Se ei ainakaan riitä, että on itse kirjoittanut lapun, jotta on menossa töihin, vaan kyllä se täytyisi jollain muulla keinolla todentaa.

– Jos on olemassa esimerkiksi joku virkamerkki, joka osoittaa, että on virkatehtävissä ja menossa töihin, niin voisin kuvitella, että tällainen siinä toimisi. Mutta ei tämä ole yksiselitteinen asia missään tapauksessa, Rantala sanoo.