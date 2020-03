Erityisesti yksi virhe saattoi olla kohtalokas Suomen koronatoimissa – professori sanoo, että nyt pitäisi ottaa opiksi

Virologian professori Olli Vapalahti sanoo, että nyt ei kannata etsiä syyllisiä, vaan ratkaisuja.

Hissuttelua, vähättelyä, propagandaa. Kuin oltaisiin tumput suorina!

Näillä sanoilla on kuvattu Suomen terveysviranomaisten, valtionhallinnon korkeiden virkamiesten ja maan hallituksen tapaa reagoida uuden koronaviruksen uhkaan.

Kritiikki ei ole mitenkään ainutlaatuista. Kansallisia viranomaisia arvostellaan kriisin hoidosta muun muassa Ruotsissa, Britanniassa, Yhdysvalloissa ja monissa muissa maissa. Niin käy aina kun hätä on suurin.

Kysymys on hyvin vakavasta asiasta – suomalaisten hengestä ja terveydestä. Valtion tärkein velvollisuus on huolehtia kansalaistensa turvallisuudesta. Uuden koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti on tappavan vaarallinen erityisesti riskiryhmille, mutta se vie tehohoitoon myös työikäisiä.

Hallitus on luottanut epidemian vastatoimia suunnitellessaan muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n sekä yliopistojen asiantuntemukseen. Toiminta ei ole joka hetki herättänyt kansalaisten luottamusta.

Matkustajia saapui hiljaiselle Helsinki-Vantaan lentokentälle 23.3. Ohjeistusta kentällä on pidetty puutteellisena.

Pahin virhe lentokentällä?

Pahimmaksi virheeksi on osoittautumassa tuhansien lentomatkustajien päästäminen Helsinki-Vantaan lentokentälle ja sieltä suoraan julkisilla kulkuvälineillä kotiin – ilman eristystä, opastusta tai ohjeistusta karanteenista.

” On tosi tärkeää, että viestintää on tarpeeksi ja että se tulee suoraan korkeimmalta taholta. Tässä mielessä hallitus on toiminut erityisen hyvin.

Onko kritiikki sitten oikeutettua?

Virkamiehet ja päättäjät joutuvat nopeasti etenevässä kriisissä käyttämään tietoa, joka kulloinkin on saatavissa. SARS-CoV-2 on uusi, aiemmin tuntematon taudinaiheuttaja. Se kuuluu hyvin tunnettuun virusryhmään, mutta sen ominaisuuksista, tarttuvuudesta ja tappavuudesta ei tiedetä vielä kaikkea.

Tutkimustietoa on jo muun muassa Kiinasta, mutta se ei ole auttanut Suomea matkalla ulos epidemiasta. Kiinalaisdataa ei voi käyttää suoraan suomalaisissa matemaattisissa malleissa, joilla kuvataan epidemian etenemistä.

– Kiinan väestörakenne on hyvin erilainen. Siellä on paljon vähemmän ikääntynyttä väkeä suhteessa muuhun väestöön. Kiinan terveysjärjestelmä on täysin toisenlainen. Tupakoitsijoiden ja muiden riskitekijöiden suhde on toisenlainen, sanoi THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen Ylen A-studiossa keskiviikkona.

Pitäisi toimia etukenossa

Virologian professori Olli Vapalahti sanoo IS:lle, ettei nyt kannata etsiä syyllisiä vaan ratkaisuja. Vapalahti kuuluu niihin asiantuntijoihin, jotka vaativat tiukempia eristystoimia jo viikkoja sitten.

– Koko ajan on toimittu puutteellisen tiedon varassa. Tärkeintä on, että sitä korjataan sitä mukaa, kun uutta tietoa tulee, Vapalahti pohtii.

Kiinan Wuhaniin rakennettiin pikavauhtia sairaalaa koronapotilaille 27. tammikuuta.

Kun tietoa ei ole, pitäisi toimia niin sanotusti etukenossa – ennakoiden. Ei siten, että toimitaan vasta, kun tilanne pahenee.

– Yleisesti ottaen Kiina osti tässä aikaa, jonka länsimaat osittain hukkasivat eivätkä ottaneet tautia vakavasti.

Vapalahden mukaan koronavirus on siitä pirullinen, että se aiheuttaa niin monille oireettoman taudin. Siksi virus pääsee helposti karkuun jäljittäjiltään.

– Tästä on hyvä oppia. Tästäkin.

Nyt maa on poikkeusoloissa, valmiuslaki on käytössä, Uusimaa eristetty. Kuinka hyvin järeät aseet toimivat, se näkyy Vapalahden mukaan vasta kahden viikon viiveellä. Pelkät määräykset ja valvonta eivät sinänsä auta – joku voi aina etsiä porsaanreikiä.

– Tärkeintä on, että ihmiset ottavat tämän vakavasti, Vapalahti sanoo.

Suomi on nyt epidemiakäyrän nousuvaiheessa, ja tartuntatapausten määrät nousevat eksponentiaalisesti. Toivoa ei silti ole missään vaiheessa menetetty.

– Kuten sanottu, pidemmän päälle varmaan saadaan uutta tietoa ja opitaan muiden maiden hyvistä ja huonoista kokemuksista. Suomessa on se hyvä puoli, että me olemme pikkuisen jäljessä muista maista. Ainakin on hyvä pyrkiä välttämään samoja virheitä, joita on muualla tehty.

– Jos nyt saadaan mahdollisimman vähän ihmisiä sairastumaan, on järkevä olettaa, että muutaman kuukauden päästä meillä on enemmän työkaluja ja enemmän tietoa käytettävissä. Silloin olemme paremmin varustautuneet tätä sotaa varten.

THL:n uusin arvio epidemian etenemisestä julkaistiin keskiviikkona. Se perustuu jo osittain Italiasta saatuun tietoon. Lopulliset analyysit arvioiden ja toimien onnistumisesta voidaan tehdä vasta sitten, kun epidemia on mennyt ohi.

Uudenmaan rajat ovat nyt kiinni. Poliisi valvoi ylitse pyrkiviä Lohjalla lauantaina.

Hallituksen kriisiviestinnälle kiitosta

Tampereen yliopiston puheviestinnän professori Pekka Isotalus antaa hallituksen kriisiviestinnästä yleisarvosanan erinomainen.

– Tämä on poikkeuksellinen tilanne, johon on tosi vaikea varautua. Joka päivä tulee uusia käänteitä ja uutta tiedotettavaa, Isotalus arvioi IS:lle.

– Mielestäni on itsestään selvää tässä tilanteessa, ettei kaikkia pysty miellyttämään. Ihmisillä on aina erilaisia tarpeita, haluja ja näkemyksiä. Varsinkin kun koko yhteiskunta on kriisitilanteessa, saattavat jotkut näkemykset kovasti korostua. Kun suurin osa ihmisistä on kuitenkin tyytyväisiä, on se merkki, että erinomaisesti on mennyt.

Kriisissä hallinnon tärkein pääoma on kansalaisten luottamus sen toimintaan.

” Jos nyt saadaan mahdollisimman vähän ihmisiä sairastumaan, muutaman kuukauden päästä meillä on enemmän työkaluja. Silloin olemme paremmin varustautuneet tätä sotaa varten.

– Sen kannalta on tosi tärkeää, että viestintää on tarpeeksi ja että se tulee suoraan korkeimmalta taholta. Tässä mielessä hallitus on toiminut erityisen hyvin. Tiedotustilaisuuksia on ollut usein, pääministeri on ollut paikalla, ja hallitus on esiintynyt tiiminä. Se rakentaa luottamusta kansalaisissa – asioita kerrotaan suoraan.

Tämä joukko on miettinyt Suomen strategiaa koronaviruskriisissä: THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila, peruspalveluministeri Krista Kiuru, pääministeri Sanna Marin ja sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen.

Isotalus ei maallikkona pysty arvioimaan sitä, onko THL:n asiantuntijoiden viestintä ollut sisällöltään oikeata.

– Sen sanoisin – ja tämä pitää viestinnällisesti ottaa huomioon – että tämä asia herättää ihmisissä ahdistusta ja monenlaisia ongelmia. Kyllä viestinnässä pitää tasapainotella. Ei pidä korostaa yli tarpeen sitä, että nyt pitää tehdä kaikkea mahdollista. Ne, jotka ovat taipuvaisia ahdistumaan, ahdistuvat liikaakin, ja yhteiskunta saattaa sulkeutua tarpeettoman paljon.

Viranomaisten täytyisi Isotaluksen mukaan löytää jonkinlainen keskitie.

– Ei pidä mennä myöskään sinne toiseen ääripäähän. Hissuttelu ei ole oikea tie.

Politiikan viestinnän tutkijana tunnettu Isotalus sanoo, että koronakriisissä korostuu empaattisen politiikan tarve.

– Nyt pitäisi päättäjien taholta osoittaa empaattisuutta. Se ei tarkoita ollenkaan hissuttelua ja asioiden pehmentämistä. Voi olla asiallinen ja kertoa faktat mutta osoittaa sen, että ymmärtää ihmisten hädän ja ikävät tilanteet.

– Tämä ei ole taktikoivan tai räksyttävän politiikan aikaa. Jos sellaista ilmenee, se kääntyy näitä toimijoita itseään vastaan.