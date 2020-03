”Älä sano noin” – suomalaiset päättäjät antoivat koronasta lausuntoja, jotka herättivät hämmennystä

Muutamat koronaan liittyvät lausunnot ja päätökset ovat herättäneet arvostelua Suomen hallitusta ja viranomaisia kohtaan.

Milloin on epidemia?

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen ilmoitti medialle 4. maaliskuuta, ettei Suomessa ole koronavirusepidemiaa.

– Älä sano noin, kertoi Helsingin yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo reagoineensa lausuntoon.

Aivelo muistutti Tiede-lehden blogissa, että koronaviruksen itämisaika on pitkä. Kunkin päivän tilanne voi johtua pari viikkoa vanhoista tartunnoista.

– Siksi tulevaan varautuminen vaatii reipasta etukenoa, Aivelo kirjoitti.

Pekosen arvio perustui määritelmään, jonka mukaan epidemiasta voi puhua vasta silloin, kun tartuntojen alkuperää ei voi enää jäljittää eikä tartuntaketjuja katkaista. Tuolloin varmistettuja tartuntoja oli Suomessa seitsemän.

Samana päivänä THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen sanoi epidemiasta näin:

– Tässä on pyritty tietysti sanomaan asia niin kuin se on, että tämän hetken tiedon mukaan ei ole. Mitään viitteitä siitä ei ole, mutta tilannetta tietysti seurataan.

Tietopimennys Helsinki-Vantaalla

Tuhannet epidemia-alueilta Suomeen palanneet matkailijat ovat päässeet Helsinki-Vantaan lentokentältä kotiin ilman, että heille olisi annettu selkeää tietoa tai ohjeita karanteenista ja sen noudattamisesta.

Moni ei edes tiennyt, että kotimaahan saapuville on määrätty 14 vuorokauden omaehtoinen eristys. Osa matkailijoista on lähtenyt kentältä joukkoliikennevälineissä ja mahdollisesti levittänyt virusta eteenpäin ympäri maata.

Helsinki-Vantaan lentokentältä on päässyt matkustajia suoraan joukkoliikennevälineisiin.

– Sieltä pääsi liikkeelle rypäs ilman, että hahmotimme sitä riittävän ajoissa, sanoi johtaja Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä Iltalehden Sensuroimaton Päivärinta -ohjelmassa.

Kumpulainen arveli, että virhe johtui ”tiedonkatkoksesta eri ministeriöiden välillä”.

Opetusta vai ei?

Epävarmuutta herätti hallituksen päätös avata peruskoulujen 1.–3. luokat uudelleen lähiopetukselle 23. maaliskuuta.

Alun perin lähiopetus suljettiin ja rajattiin 18. maaliskuuta lähtien vain niille oppilaille, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla. Opetusalan ammattijärjestö OAJ arvosteli hallitusta kovin sanoin poukkoilusta.

Hallituksen linjanmuutos johtui vaikeudesta määritellä yhteiskunnalle kriittiset alat. Kritiikkiä herätti myös se, ettei lasten osuudesta epidemian leviämiseen ole tarkkaa tietoa.

Suomalaiset koulut ovat siirtyneet etäopetukseen. Mahdollisuus lähiopetukseen avattiin uudelleen alakoulujen 1.-3. luokille.

Testauksesta epäselvyyttä

Hallitus kertoi 16. maaliskuuta osana laajaa toimenpideohjelmaa, että koronavirustestauksen kapasiteettia kasvatetaan. Sitä ennen testausta pyrittiin rajaamaan sairaalahoitoa vaativiin potilaisiin, riskialueilta tuleviin matkailijoihin ja näiden lähikontakteihin.

– Kun epidemian tilanne muuttuu siihen, että melkein koko maailma on epidemia-aluetta, on mahdotonta ajatella, että jokainen, joka on ollut jossain ja yskii testattaisiin, sanoi THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane IS:lle.

– Lieväoireisten kannattaa sairastaa tauti kotona tiettyjä ohjeita noudattaen. Siinä vaiheessa ei ole paljon väliä, onko sairastuneella koronavirus vai muu flunssavirus, Sane sanoi.

Kapasiteetin lisäämisestä huolimatta Suomi ei ryhdy väestön aggressiiviseen testaukseen, vaikka siitä on useiden esimerkkien mukaan hyötyä yhdessä tiukkojen rajoitustoimien kanssa. Myös WHO suosittelee laajamittaisia testejä.