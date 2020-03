Uusimaa eristetty, jo yhdeksän suomalaista kuollut – tässä ovat lauantain tärkeimmät käänteet koronatilanteessa

Uusimaa eristettiin muusta Suomesta ja ensimmäinen kuninkaallinen menehtyi koronavirukseen.

Tiukat liikkumisrajoitukset astuivat voimaan perjantain ja lauantain vastaisena yönä. Uusimaa eristettiin muusta Suomesta.

Tarkoituksena on hillitä koronaviruksen leviämistä Uudeltamaalta muualle Suomeen. Poliisi valvoo liikkumisrajoitusten noudattamista rajanylityspaikoilla. Varusmiehet ovat poliisin apuna sekä tukena.

Sulkuja on asetettu Uudellemaalle johtaville teille. Pääväylillä ja isoimmilla teillä on ympärivuorokautisia tarkastuspisteitä. Vapaa-ajan matkustaminen on kielletty. Uudellemaalle ja Uudeltamaalta pois pääsee vain perustelluilla syillä. Eristys jatkuu 19. huhtikuuta asti.

Poliisi tekee työtään Lahdenväylän sululla

Yhdet sakot ja hurja takaa-ajo

Liikennemäärät olivat huomattavasti laskussa tavanomaiseen lauantaihin mennessä. Silti poliisi joutui käännyttämään lukuisia tiellä liikkujia.

Uudenmaan maakuntarajan tarkastuspisteillä on käännytetty tänään 671 ajoneuvoa takaisin. Yhteensä ajoneuvoja on tarkistettu 13 233 puolenyön ja ilta kello kuuden välillä. Poliisin mukaan junamatkustajia on ollut 628, ja heistä 12 on käännytetty.

Poliisi joutui jakamaan myös yhdet sakot tottelemattomuudesta.

Poliisin mukaan kyseinen henkilö oli liikkeellä jalan ja hän yritti päästä tarkistuspisteen kohdalla rajan toiselle puolelle joko kävellen tai juosten. Hän ei uskonut poliisin sanaa.

Myös yksi autoilija aiheutti todellisen vaaratilanteen. Uusimaalainen 65-vuotias mies ajoi henkilöautolla Orimattilan ja Myrskylän rajalla läpi poliisin valmiuslain perusteella pitämästä tiesulusta ja pakeni kovaa ylinopeutta. Takaa-ajosta huolimatta miestä ei tavoitettu. Myöhemmin sama auto ajoi toisesta poliisin tiesulusta läpi ja pakeni toista poliisipartiota.

Poliisiauto ajautui ulos tieltä takaa-ajon aikana, eikä poliisi saanut miestä kiinni. Poliisiauto vaurioitui ulosajossa ja poliisipartio toimitettiin sairaalaan vammojen tarkastukseen. Myöhemmin pakenija tavattiin Myrskylästä ja poliisi otti hänet kiinni.

Yhdeksän suomalaista kuollut

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan yhdeksän suomalaista on kuollut koronavirukseen tähän mennessä. Sairaalahoidossa on 112 henkilöä, heistä tehohoidossa 31.

Suomessa on tähän mennessä todettu 1 163 laboratoriovarmistettua koronavirustautitapausta. Todellinen sairastuneiden määrä on todennäköisesti suurempi, koska kaikkia oireita saaneita ei ole testattu.

Ensimmäinen kuninkaallinen kuolonuhri, Trump väläytti New Yorkin määräämistä karanteeniin

Maailman koronavirustartuntojen määrä nousi lauantaina yli 600 000:n ja jatkoi nopeaa kipuamistaan. Yhdysvallat on noussut selvästi tilastojen ykköseksi, ohitettuaan 100 000:n rajan.

Yhdysvalloissa taudin leviämisen jarruttamisesta syntyi taas poliittinen vääntö, kun Presidentti Donald Trump sanoi harkitsevansa New Yorkin osavaltion määräämistä viikon tai kahden karanteeniin koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Sama koskisi Trumpin mukaan New Jerseyn osavaltiota ja osia Connecticutista.

Donald Trump kuvattuna tänään lauantaina.

Myös ensimmäinen kuninkaallinen menehtyi koronavirukseen. Uhri oli Espanjan prinsessa Maria Teresa, joka menehtyi 86 vuoden iässä.