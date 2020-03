Vaara saattaa vaania oven takana tai yhden klikkauksen päässä. Suomen poliisilla on tiedossa nyt jo noin parikymmentä koronahuijausta, mutta niiden määrä saattaa kasvaa jatkossa räjähdysmäisesti.

Rikolliset eivät keinoja kaihda. Ne käyttävät nyt koronavirusta häpeilemättömästi hyväkseen ihmisten huijaamisissa.

Poliisitarkastaja Jyrki Aho kertoo Poliisihallituksesta, että Suomen poliisi on saanut jo noin parikymmentä rikosilmoitusta, joissa ihmisiä on petkutettu koronaviruksen varjolla. Tämä on vasta karkea arvio rikosilmoituksista, ja niiden määrä tarkentuu jatkossa.

Aho kuitenkin huomauttaa, että tämä on vasta alkusoittoa koronahuijauksissa.

Koronahuijausten ja niiden yritysten määrä tulee lisääntymään räjähdysmäisesti tulevaisuudessa. Vaara vaanii verkossa ja ihmisten ovilla. Kukaan ei ole välttämättä huijauksilta turvassa, siksi nyt pitää olla äärimmäisen tarkkana.

– Rikollisten kyky asettautua tähän poikkeustilanteeseen on hyvä. He ovat sopeuttaneet toimintaansa vallitsevaan tilanteeseen ja se on tapahtunut nopeasti, Aho sanoo.

Rikolliset ovat ovelia ja ne keksivät monia tapoja huijata ihmisiä, kuten tähän asti on jo nähty. Nyt on jo joitakin esimerkkejä siitä, miten rikolliset ovat päässeet eri puolella Suomea vanhusten asuntoihin asentamaan ”koronasuodattamia”. Rikolliset ovat kaupitelleet myös ”koronatestejä” ja huijauksen tehosteena heillä on ollut aidonnäköinen maksupääte korttimaksun suorittamiseksi.

Todellisuudessa mitään asennuksia ja testejä ei ole tehty, vaan asuntojen sisältä on viety käteistä, kultakelloja ja kultakoruja. Samalla rikolliset ovat saaneet ja tavoitelleet pankkikortteja ja niiden käyttäjätunnuksia.

– Yksi asukas koki tilanteen jopa pelottavaksi, kun rikolliset pyrkivät ja tulivat asuntoon niin määrätietoisesti, Aho sanoo.

Eräässä tapauksessa rikolliset yrittivät tarjota sipoolaiselle asukkaalle koronatarkistusta ja ruoka-apua. Aho neuvoo, ettei ovia kannata missään nimessä avata tuntemattomille.

– Nyt pitää suhtautua terveellä epäluulolla.

– Oikeaoppinen tapa on sulkea se ovi ja sanoa, että ilmoittaa tästä asiasta poliisille. Ja se ilmoitus myös pitää tehdä, että poliisi pääsee rikollisten jäljille mahdollisimman nopeasti, Aho toteaa.

Erityisesti huijaamista tapahtuu verkossa.

Euroopan poliisiviraston Europolin arvion mukaan korona-aiheisia verkkosivustoja on luotu Euroopassa yli 30 000, joista peräti puolet on petollisia. Aho kertoo, että sivustoilla kalastellaan esimerkiksi ihmisten henkilötietoja ja levitellään haittaohjelmia.

Osa sivustoista on aidonoloisia verkkokauppoja, joissa myydään muun muassa käsidesiä. Todellisuudessa tuotteita ei toimiteta ihmisille, vaan rikolliset pitävät rahat itsellään. Aho kertoo, että suurin osa huijaussivustoista on vielä englanninkielisiä, mutta myös suomenkieliset huijaussivustot tulevat yleistymään.

Aho kertoo, että verkossa tapahtuneet lievät petoshuijaukset ovat muutenkin kasvaneet Suomessa yli 50 prosentilla alkuvuonna vuodentakaiseen aikaan verrattuna. Kaikki merkit viittaavat siihen, että huijaukset vain lisääntyvät koronaviruksen varjolla. Huijauksia tapahtuu verkon aidoillakin markkinapaikoilla, joissa ihmiset kaupittelevat toisilleen muun muassa vaatteita ja pelejä.

– On ostettu esimerkiksi polkupyörä lapselle ja maksettu myyjälle tuotteesta. Sitten on ihmetelty, kun tavaraa ei ole tullut. Myyjä on kertonut, ettei ole voinut hoitaa toimitusta koronan takia, ja saanut sillä ikään kuin lisäaikaa ja ymmärrystä. Lopulta myyjä on hävinnyt kokonaan verkosta ja tuote jäänyt toimittamatta, Aho kuvailee.

– Rikolliset ovat siis aktivoituneet, ja he ymmärtävät, miten me ihmiset toimitaan tällä hetkellä verkossa, Aho kertoo.

Poliisille on tullut myös ilmoituksia siitä, että suomalaisia yrityksiä on yritetty huijata.

Yrityksille on lähetetty laskuja korona-aiheisista tuotteista, joita ei ole oikeasti edes tilattu. Rikolliset ovat myös tilanneet yritysten nimissä tuotteita, jotka he ovat saaneet itselleen. Lasku on mennyt kuitenkin yrityksille.

– Näitä valelaskuja saattaa mennä yrityksissä läpi. Kyllä yritysten kannattaa tarkistaa nämä laskut huolellisesti, Aho kertoo.