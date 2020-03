Uusimaa eristettiin muusta Suomesta viime yönä puolen yön aikoihin. Poliisi on joutunut käännyttämään autoilijoita. Myös ainakin yhdet sakot on jaettu.

Liikkumisrajoitusten tarkoituksena on hillitä koronaviruksen leviämistä Uudeltamaalta muualle Suomeen. Poliisi valvoo liikkumisrajoitusten noudattamista rajanylityspaikoilla. Varusmiehet ovat poliisin apuna sekä tukena.

Sulkuja on asetettu Uudellemaalle johtaville teille. Pääväylillä ja isoimmilla teillä on ympärivuorokautisia tarkastuspisteitä. Vapaa-ajan matkustaminen on kielletty.

Yllä olevalta videolta voit katsoa, kuinka poliisi pysäyttää sulun läpi ajaneen autoilijan.

Jokaisen on valmistauduttava esittämään riittävä suullinen tai kirjallinen peruste sekä syy liikkumiselle ja Uudenmaan rajan ylittämiselle. Poliisi arvioi perusteita tapauskohtaisesti.

Poliisi onkin joutunut käännyttämään useita autoilijoita, ainakin noin sata. Autoilijoita ei ole päästetty esimerkiksi mökeille. Joskin liikennemäärät ovat laskeneet selvästi tavanomaisesta.

– Syyt ovat olleet sellaisia, jotka ovat olleet varsin selkeitä. Etukäteen tiedossa olleilla syillä ei ole päässyt, ja he ovat sitten palanneet takaisin, Itä-Uudenmaan poliisipäällikkö Kari Rantala sanoi Uudenmaan rajalla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa lauantaina.

Poliisin mukaan ihmiset ovat ymmärtäneet käännyttämisten syyt.

– Ihmiset ovat olleet erittäin ymmärtäväisiä ja sopeutuvaisia tilanteeseen. He tietävät tilanteen vakavuuden, että kiitos siitä jo etukäteen kaiken kaikkiaan, Itä-Uudenmaan poliisin apulaispoliisipäällikkö Ari Karvonen sanoi.

Päivän aikana on myös opittu, että rajaa ei saa tällä hetkellä ylittää muun muassa hakeakseen lemmikkiä tai mennäkseen kaatopaikalle. Muuttaminen on sinänsä sallittua, mutta edestakainen ajaminen on kiellettyä.

Toistaiseksi ainakin yksi henkilö on saanut sakot yritettyään päästä Uudenmaan maakuntarajan ylitse. Poliisin mukaan kyseinen henkilö oli liikkeellä jalan ja hän yritti päästä tarkistuspisteen kohdalla rajan toiselle puolelle joko kävellen tai juosten. Hän ei uskonut poliisin sanaa.

– Henkilö oli yrittänyt jalkaisin mennä eteenpäin, Rantala totesi.

– Siihen on liittynyt tahallinen teko, eli on haluttu mennä, Karvonen sanoi.

Rajantarkastuspisteillä on tullut vastaan myös normaalien ratsioiden tapaan rattijuoppoja ja henkilöitä, jotka ovat ajaneet ilman voimassaolevaa ajokorttia.

Poliisi todellakin toivoo, että kaikenlaista ylimääräistä liikkumista vältettäisiin.

– Noudattakaa linjauksia, pysykää kotona, tehkää etätöitä ja otetaan tosissaan nämä rajoitukset, jotka ovat nyt olemassa, Karvonen alleviivasi.

Uudellemaalle ja Uudeltamaalta pois pääsee vain perustelluilla syillä. Näitä ovat lähiomaisen kuolema, viranomaistoiminta, lapsen tapaamisoikeuden toteuttaminen, lakisääteisen velvollisuuden täyttäminen, muu painava henkilökohtainen syy tai työn, elinkeinon sekä luottamustoimen harjoittaminen.