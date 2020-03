Yle: Jyväskylässä parikymppinen nainen koronan vuoksi teholla

Naisen tila on Ylen mukaan vakaa.

Yle Jyväskylän mukaan parikymppinen nainen on joutunut tehohoitoon Keski-Suomen keskussairaalaan saatuaan koronavirustartunnan.

Lähiomaiset ovat kertoneet, että perusterve nainen kirjattiin sairaalaan viime tiistaina. Ylen tietojen mukaan naisen tila on tällä hetkellä vakaa.

Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä koronaviruksen vuoksi tehohoitoon joutunut.

Keski-Suomessa on todettu tähän mennessä yhteensä 37 koronavirustapausta.

Sairaalahoitoa vaativia tapauksia on koko Suomessa 108, joista 32 on tehohoidossa. Tautiin on menehtynyt seitsemän ihmistä Suomessa.