Päivi Räsänen oli Jyväskylästä Helsinkiin saapuvan junan ainoa matkustaja, joka jäi päärautatieasemalla.

Aivan Helsingin ytimessä, kivimiesten vartioimalla päärautatieasemalla, on lauantaina aamupäivällä hetkittäin niin hiljaista, että voi melkein kuulla oman hengityksensä.

Aina välillä kaiuttimista tosin helähtää kuulutuksia liittyen viime yönä käynnistyneisiin poikkeusjärjestelyihin. Tällä hetkellä Uudenmaan rajaa ei voi enää ylittää, ellei siihen ole jotain erityisen painavaa syytä.

Ei uskoisi, että ollaan paikassa, joka on normaalioloissa yksi Suomen vilkkaimmista.

Liikkumisrajoitukset ovat voimassa ainakin huhtikuun 19. päivään saakka. Uudenmaan rajoja valvoo poliisi, ja kasvosuojuksella varustautunutta virkavaltaa on paikalla myös asemalla.

Tilanteelle kuvaavaa on se, että melkein parikymmentä pulua parveilee rennosti aivan liki asemalaituria numero kymmenen.

Ne eivät hätkähdä valokuvaajaa, eivät edes laiturille lipuvaa IC140-kaukojunaa, joka on matkannut Jyväskylästä Riihimäen kautta Helsinkiin.

Päätämme jäädä katsomaan, kuinka monta matkustajaa saapuu Keski-Suomesta päin pääkaupunkiseudulle näinä erikoisina poikkeusaikoina.

Pulut ottivat iisisti ihmisjoukoista tyhjentyneellä asemalla.

Yksi matkustaja: Päivi Räsänen

Emme odota mitään väenpaljoutta, mutta kun junan ovet avautuvat, näky todella hämmentää: vain yksi matkustaja kiiruhtaa ulos.

Eikä kuka tahansa matkustaja – kyseessä on näet Suomen Kristillisdemokraattien (kd) kansanedustaja, entinen sisäministeri Päivi Räsänen.

Räsänen kertoo olevansa matkalla eduskuntaan jatkamaan koronavirukseen liittyvien rajoitusten käsittelemistä.

– Nousin aamulla Riihimäeltä junaan, joka oli kyllä kutakuinkin tyhjä. Olin vielä eilisiltana lakeja säätämässä, ja odotinkin näkeväni poliiseja junassa, hän kuvailee.

Poliisit olivat saapuneet myös Helsingin päärautatieasemalle.

Päivi Räsäsellä oli kiire eduskuntaan.

Kaksi poliisia tuli kansanedustajan mukaan ystävällisesti tekemään työtään eli tarkastamaan vaunuja. Räsänen nappasi erikoislaatuisesta tilanteestaan otoksen myös sosiaalisen mediaan.

– Minulla oli lupakortti mukana, jonka pystyi esittämään, mutta kyllä he taisivat tunnistaa minut ilmankin. Olenhan poliisin vanha tuttu, hän sanoo.

”Suomen toiminta on ajettu näin alas”

Räsänen myöntää, että poikkeustilanne herättää surullisia tuntemuksia.

– Kun täytyy rajoittaa tällä tavalla. Ajattelen kuitenkin, että on se hyvä, että eletään semmoisessa valtiossa, jossa tämä ihmisten liikkumisen rajoittaminen on meille poikkeuksellista eikä normaalia. Ja tavallaan se, että tämä Suomen toiminta on ajettu näin alas.

Hän toivoo, että koronaepidemia saadaan ripeästi nujerrettua, jotta voidaan jälleen palata normaaliin elämään ja arkeen.

Räsänen toivoo, että koronaepidemia saadaan päihitettyä mahdollisimman pian.

Poliisi oli varustautunut maskilla.

Räsänen jatkaa matkaansa Arkadianmäelle ylimääräiseen täysistuntoon, jossa käsiteltiin lauantaiaamuna ravintoloiden sulkemista koskeva hallituksen esitys. Eduskunta hyväksyi tämän.

Työ- ja elinkeinoministeriöstä arvioidaan IS:lle, että rajoitukset olisi mahdollista saada voimaan heti alkuviikosta, mahdollisesti jo maanantaina.

