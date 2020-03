Näin kylmyys ottaa Suomen valtaansa – lunta voi tulla etelää myöten

Sää kylmenee koko maassa, ja keskiviikkoaamuna etelässäkin maata voi peittää lumivaippa.

Lauantaina Etelä-Suomessa nautitaan vielä tavanomaista lämpimämmästä säästä, mutta sunnuntaina lämpötila romahtaa jopa kymmenen astetta. Lämpötila laskee koko maassa, ja alkuviikosta voidaan saada lunta etelää myöten.

Forecan päivystävä meteorologi Juha Föhr kertoo, että alkuviikkoon lähdetään vuodenaikaan nähden kylmässä säässä.

– Sekä sunnuntaina että maanantaina etelässä lämpötila pysyy nollan ja kahden plusasteen välillä. Maan keskiosassa lämpötila on nollasta kahteen pakkasasteeseen, ja pohjoisessa pakkasta on viitisen astetta molempina päivinä.

Varsinaiset lumisateet alkavat sunnuntain ja maanantain välisenä yönä, ja ne painottuvat Länsi-Suomeen. Föhrin mukaan sateet liittyvät pienimittaiseen matalapaineeseen, joka liikkuu hiukan voimistuen Ahvenanmaan yli etelä-kaakkoon. Erityisesti Porin ja Turun suunnalla lumisade voi paikoin sakeutua.

Uusimpien mallien perusteella myös lumisateet näyttävät pääsääntöisesti noudattavan Uudenmaan liikkumisrajoituksia.

– Jää nähtäväksi, tuleeko pääkaupunkiseudulle paljon mitään, mutta mahdollista se on. Maanantai-iltaa kohden sää selkenee koko Etelä-Suomessa. Itä- ja Pohjois-Lapissa voi tulla vähäisiä lumikuuroja, Föhr kertoo.

Maanantain ja tiistain välinen yö on selkeä, mutta tiistaiaamuksi Pohjanmaalle ja Pohjois-Suomeen leviää pilvisyyttä. Lounaistuuli voimistuu navakaksi, ja maan keski- ja pohjoisosissa voi paikoin tiistainakin tulla lunta.

Tiistai-iltana lumisateet siirtyvät itään, ja samalla Etelä-Suomikin saa osansa sateista. Keskiviikkoaamuna voi etelässäkin olla muutama sentti lunta.

– Varautumismielessä keskiviikkoaamuksi lunta voi tulla Etelä-Suomessa vähän laajemminkin, mutta jää nähtäväksi kuinka märkänä, Föhr kertoo.

Sää lähtee lämpeämään keskiviikkona, mutta loppuviikko tuo mukanaan uusia sateita.

– Keskiviikkona lämpötila on etelässä lähellä viittä astetta, mikä on jokseenkin tavanomaista tähän aikaan vuodesta. Kylmäkuoppa on siis keskiviikkona ohi. Loppuviikon kuluessa on tulossa laajakin matalapaineen alue lännestä. Sateet ovat eteläosassa maata enemmän vettä, pohjoisessa enemmän lunta.