Tiesulku laittoi kylän kahtia – Ruotsinkylällä ihmetellään ”tiesulkuturisteja”: ”Vähän tyhmää, kun porukkaa kokoontuu sinne”

Ruotsinkylällä Loviisan suunnalla kylää halkova tiesulku on kerännyt paikalle ihmettelijöitä.

Uudenmaan maakuntarajojen sulkeminen on herättänyt liudan kysymyksiä rajaseutukunnissa.

Yksi niistä on Helsingistä itään Kotkan ja Kouvolan suuntaan matkatessa Ruotsinkylä.

Ruotsinkyläntiellä huoltoasemaa ja kahvilapistettä pyörittävä Sami Lassila heräsi lauantaiaamuna kummastuttavaan näkyyn: kuntaan sijoitettu valvonta-asema oli ilmestynyt oman liiketilan naapuriin.

– Täällä Ruotsinkylässä ihmetellään kovasti, miksi tiesulku laitettiin keskelle kylää niin, että puolet kylästä jää ulkopuolelle, vaikka samaa Uuuttamaata onkin. Tämän sulun jälkeen jää vielä neljä tietä, joista on yhteys Uudeltamaalta Kymenlaaksoon. Rajalle on matkaa sululta matkaa puoli, yksi, kaksi tai kahdeksan kilometriä suunnasta riippuen, Lassila kertoi IS:lle.

– Tuossa se on ihan meidän naapurissa se risteys, missä sulku on, vajaa sata metriä tästä. Liikenne on kohtalaisen hiljaista, mutta kaikki siellä pysäytetään, Lassila kuvaili tilannetta aamukymmenen aikoihin.

Erikoisen tilanteesta tekee lisäksi se, että sulku on Lassilan mukaan sijoiteltu niin, että sen läheisyydessä olevan kaupan kohdalla asiakkaita virtaa ”molemmista suunnista”.

Lassilan tykö oli aikaisin aamulla ehtinyt yksi naapuri asioimaan.

– Ei tätä tilannetta ole niinkään ihmetelty. Se on tietty itsestään selvä. Odotettiin, että sulku olisi laitettu jonnekin rajalle, mutta se laitettiinkin tähän päätien varrelle.

Ruotsinkylän tiesululla oli aiemmin lauantaiaamuna rauhallista.

Myöhemmin aamupäivällä tiesulun lähistölle oli Lassilan mukaan kerääntynyt silmin nähden väkeä, jota huoltoasemanpitäjä ei tunnistanut aiemmin nähneensä.

– Tiensulkuturisteja näkyy tulleen, pällistelemään tilannetta.

Huoltoasemalle tankkaamaan pysähtynyt Kristiina Pappila ihmetteli samaa. Pappila kertoi asuvansa aivan Kymenlaakson ja Uudenmaan rajan tuntumassa. Uudenmaan puolelle kuuluvasta maatilatontista osa jää kuitenkin rajan toiselle puolelle.

– Mä oon siellä Kymenlaakson puolella töissä, ja mulla on kulkulupa sinne. Oma talo on siinä toiseksi viimeinen rajalta katsottuna.

Kristiina Pappila liikkuu maakuntarajan yli työnsä perässä.

Pappila pisti myös merkille lauantaiaamun orastavan hälinän sulkupisteellä. Tilanteessa on myös huolestuttavampi puoli.

– Enemmän on selkeästi vilinää. Varmaan uteliaita riittää. Ja kun tässä on kauppa, niin kauppa käy varmaan nyt vähän paremmin. Se on ehkä vähän tyhmää, kun porukkaa kokoontuu sinne, nyt kun tilanne on tämä ja sellaista pitäisi välttää.