Näin eteni junamatka Helsingistä Lahteen – IS kulki junan kyydissä matkan läpi suljetun Uudenmaan

Matkustuslupia ei kysellä meno- taikka paluumatkalla Helsingin ja Lahden välillä.

Hyppäämme Vantaan Tikkurilassa kello 07.43 Lahteen matkaavaan lähijunaan. Reitti on tyypillisesti suosittu etenkin työmatkalaisten, pendelöijien, keskuudessa.

Samassa vaunussa on kuitenkin lisäksemme tänään lauantaina vain muutama ihminen, ja suurin osa heistä jää pois viimeistään Mäntsälässä. Se on viimeinen pysäkki ennen Uudenmaan rajan ylittämistä.

Lääkärin töihin Lahteen lupalapun kanssa

Junavaunuun jää yksi mies, joka toivoo pysyvänsä jutussa nimettömänä. Hän kertoo työskentelevänsä Päijät-Hämeen keskussairaalassa lastentautien lääkärinä.

Tämän vuoksi hän on myös saanut itselleen rajan ylittämiseen oikeuttavan matkustusluvan eilen.

– Asun pääkaupunkiseudulla, mutta olen tosiaan lääkärin virassa Lahdessa. Oman arvioni mukaan sinne ei ainakaan tällä hetkellä oteta herkästi Uudenmaan alueelta uusia töihin, mies arvioi.

Hänen mukaansa lähijunassa on tavallista hiljaisempaa näin lauantaiaamuksi.

– Minun töihini nykyinen koronavirus ei ole vielä vaikuttanut suuremmin. Varmaan vasta sitten, kun tilanne lähtee Päijät-Hämeessä liikkeelle, voi olla toisin, hän sanoo.

Mäntsälän asemaa lauantaiaamuna.

Ei lipuntarkastajia

Lahteen saapuessa mitään tarkastuksia ei junassa ollut, eli pääsemme Päijät-Hämeen ja Uusimaan rajan yli ilman lupalappujen näyttämistä.

Moottoritiellä, juuri ennen liittymää 14 Ruohojärventien laitamilla, näkyy kuitenkin poliiseja partioimassa.

Poliisit partioivat Uudenmaan rajaa.

Poliiseja Lahden asemalla. He hyppäsivät kyytiin S2-pendolinon kyytiin.

”Nyt ei ole mitään ylimääräisiä matkustajia”

Myös Lahden asemalla hiljaisuus on läsnä. Paluumatkalla, IC62-junassa, joka on matkannut Kajaanista Lahteen ja jatkaa siitä Helsinkiin, on myös hurjan rauhallista.

Poliisit astuivat S2-pendolinojunan kyytiin, mutta tässä junassa mitään tarkastuksia ei tehdä.

Meeri-niminen nainen kertoo olevansa työmatkalainen, minkä vuoksi hän sai eilen työnantajaltaan matkustamiseen oikeuttavan asiakirjan.

– Itselle tämä on ihan kiva, kun nyt ei ole mitään ylimääräisiä matkustajia junassa, hän kuvailee tuntemuksiaan rajojen sulkemisesta.

Lupalapun kantamisen lisäksi koronaviruspandemia ei ole vaikuttanut Meerin elämään toistaiseksi kovin paljoa.

– Kyllähän sitä on nyt erityisen varovainen, mutta ei muuta.

Pendelöijä Meeri astumassa junaan – yhtenä harvoista matkustajista lauantaina.

Ravintolavaunu ei palvele tänään.

Pendelöijiä ei Kajaanista Lahden kautta Helsinkiin matkaavassa junassa juuri näy.

”Paikan saapi valita”

Myös konduktööri toteaa Ilta-Sanomille Helsinkiin menevässä lähijunassa, että tavanomaista rauhallisempaa on.

– Hyvin on mennyt viesti näemmä perille. Paikan saapi valita, hän sanailee.

Ravintolavaunu ei ole tänään auki, sillä siellä tehdään inventaariota. Eipä siellä tosin asiakkaitaan olisi, sillä junanvaunut kumisevat kirjaimellisesti tyhjyyttään.

Meerin lisäksi emme bongaa muita matkustajia, vaikka kierrämme useissa vaunuissa.