Hyvinkään ABC hiljeni, kun Uusimaa suljettiin – Matti tankkasi bensaa kanistereihin, työmatkalainen kertoi miten tarkastukset sujuivat

Hyvinkään ABC oli hiljainen. Haastatellut kertovat, ettei sulku juuri vaikuta elämään. Miehet pitävät sitä myös oikeana päätöksenä.

Hyvinkään ABC:llä on hiljaista ja kahvilan puoli suljettu.

Ympärivuorokautinen Alepa on kuitenkin auki ja palvelee harvoja lauantaiaamun asiakkaita. Myyjä kertoo kuulleensa yövuorolta yön olleen hiljainen. Se ei ole ihme, sillä vain kävelymatkan päässä oleva Uudenmaan raja on sulkeutunut viime yönä.

Se on vaikuttanut asiakasmääriin. Ennen vilkas pysäytyspaikka on nyt vain poliisien ja paikallisten käyttämä. Myyjän mukaan kaupalla on onneksi uskollinen vakiasiakaskunta, joka ei toki pääse enää kokoontumaan huoltoaseman kahvipöytiin.

Bensaa kanistereihin tankannut Matti Nurmi kertoo, ettei sulun takia pääse mökilleen. Hänen oli tarkoitus mennä sinne viimeistään pääsiäisenä, kun on niin hyvä sääkin.

– Muuten sulku ei elämääni vaikuta, kun työt on täällä etelässä, hän kertoo.

Pohjoisessa ei tule juuri mökkeilyn ohella käytyä.

Nurmi pitää sulkua hyvänä ideana. Hän kiittelee hallitusta päätöksestä ja uskoo sen hidastavan taudin leviämistä.

Nurmen mielestä millään muulla tavalla ei olisi voinut toimia. Hän kuitenkin kertoo, että hänenkin tutuissaan on ihmisiä, jotka käyvät töissä pohjoisessa.

– Suuri osa heistä on päässyt etätöihin, hän sanoo ja suuntaa itse puutöihin.

Matti Nurmi tankkasi bensakanistereita.

Myös Markoksi esittäytynyt mies sanoi, ettei sulku elämää mullistanut.

– Mutta tuo moottoritie ei ole öisinkään koskaan noin hiljainen. Sikäli tämä on poikkeuksellista.

Marko kertoo, että häntä kutkuttaisi mennä katsomaan rajavalvontaa. Hän kertoo, että on pohtinut, minkä verukkeen voisi arkena keksiä, että voisi ajaa rajalle. Heti tämän jälkeen mies kuitenkin korostaa, ettei ei aio tyydyttää uteliaisuuttaan.

– Töitähän ne tekee. Ei viitsi turhaan mennä häiritsemään.

Marko.

Marko kertoo, että poliiseja paikkakunnalla vilisee aiempaa enemmän. Poliisit saapuivat eilen päivällä ja ovat siitä lähtien värittäneet katukuvaa.

Osa poliiseista liikkuu Markon mukaan jopa siviiliautoilla.

Anonyyminä pysyttäytyvä työmies kertoo, että saapui Riihimäeltä Uudenmaan puolelle töihin. Tarkastus oli ollut nopea ja asiallinen.

– Ei hidastanut oikeastaan ollenkaan.

Mies näyttää lupalappua, jonka oli poliisille vilauttanut. Kohtaaminen oli ollut mahdollisesti lapun ansiosta pikainen.

– Lapun lisäksi poliisi kysyi, minne ollaan menossa ja mistä tulossa. Siinäpä se.