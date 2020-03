Sää viilenee – sunnuntaiksi luvataan lumisateita

Kylmä luoteistuuli voimistuu jo etenkin pohjoisessa ja lännessä.

Pohjois-Suomessa liikkuu lumisateita kaakkoon. Etelässä ja idässä tulee iltapuolella jokunen vesikuuro. Etelässä on vielä lauhaa.

Iltapäivälämpötila on etelässä pilvistä huolimatta 6 - 9 astetta. Vähäisten sadekuurojen mahdollisuus on idässä suurempi kuin lännessä. Lapin yli liikkuneet lumisateet ovat iltapäivällä Pohjois-Pohjanmaan tienoilla. Lapissa on hyvin luoteistuulista ja jo laajalti aurinkoista.

Päivälämpötila on pari kolme astetta tavanomaista korkeampi, yöpakkasta on suunnilleen tavanomaisen verran.

Pohjoisen päivälämpötilat ovat pari, Lapissa nelisen astetta tavanomaista alemmat. Tuuli lisää pakkasen purevuutta. Yöllä tuuli puolestaan hillitsee vähän pakkasen kiristymistä. Yöllä on myös laajalti selkeää.

Sunnuntaina sää on vaihtelevapilvisen aurinkoinen, jokunen lumikuuro tulee lähinnä pohjoisessa. Illan kuluessa Etelä-Pohjanmaalle ja Satakuntaan leviää lumisade, joka maanantaiyönä ja -aamuna liikkuu maan länsiosan yli kaakkoon.

Vielä maanantaina päivällä maan lounaisosassa tulee lumisateita, illaksi selkenee. Muuten päivä on vaihtelevapilvisen aurinkoinen, Itä-Lapissa voi tulla jokunen lumikuuro.

Sunnuntaina hyvin kylmää ilmaa virtaa pohjoisesta aina Keski-Eurooppaan asti. Lumisateita tulee paikoin Saksassa ja Puolassa asti. Läntisellä Välimerellä on aiempaa kuivempaa, kun taas Etelä-Italiassa ja itäisellä Välimerellä on edelleen epävakaista.