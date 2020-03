Sari Tanus ihmettelee, miksi ulkomailta tulleet HUSin hoitajat eivät joudu karanteeniin.

Kansanedustaja, erikoislääkäri Sari Tanus (kd) pitää pöyristyttävänä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ohjeistuksia.

Tanus tuntee sairaanhoitajia, jotka tulevat ulkomailta suoraan töihin. HUS ei vaadi hoitajilta minkäänlaista testausta eikä karanteenia.

– Tuttavapiirissä hoitajia, jotka ovat tulleet korona-alueelta Espanjasta. Olen sanonut, että ettehän te mene töihin. He joutuvat menemään. Määräykset tulevat sairaalan johdolta.

Hoitajat ovat itsekin ihmetelleet tilannetta ja kysyneet HUS:lta, miksi sairaanhoitopiiri ei noudata yleisiä ohjeita. Ulkomailta tulijoiden pitäisi jäädä kahdeksi viikoksi omaehtoiseen karanteeniin tai etätöihin.

Tanuksen mukaan HUS:n johto on viitannut televisiohaastattelussa siihen, että töihin tulo koskee vain pientä hoitajaryhmää, joilla on erityisosaamista.

– Tämä ei pidä paikkaansa. On tullut hoitajia Espanjasta ja kaukomaista, jotka on laitettu kiinni epidemiatilanteen vuoksi.

Tanuksen mielestä tämä on johtanut tilanteeseen, jossa HUSin hoitohenkilökunnan keskuudessa on kymmeniä koronavirusepidemiaan sairastuneita.

Maanantaina HUS ilmoitti 40 työntekijän sairastumisesta.

– Hoitajat eivät käsittääkseni sairastuneet potilaista. On henkilökuntaa, jolla on todettu koronavirusinfektio ja joka on altistanut muita.

Tanus sanoo, että jos hoitajat olisivat jääneet matkan jälkeen kahden viikon karanteeniin, he olisivat saaneet vastustuskykyä ja voisivat karanteenin jälkeen turvallisesti toimia hoitotyössä.

– Samaan aikaan, kun me eduskunnassa mietitään kaikkia mahdollisia keinoja, ettei tartunta leviäisi, meillä hoitotyöhön mennään suoraan ilman karanteenia.

Ilta-Sanomat yritti tavoittaa HUSin toimitusjohtajaa Juha Tuomista kommentoimaan kansanedustaja Tanuksen arvostelua.

HUS:n viestintä lähetti IS:lle maaliskuun puolivälissä kirjoitetun ohjeistuksen, joka liittyy ulkomailta palaaviin työntekijöihin.

Ohjeiden mukaan korona-alueelta palaava HUS:n henkilöstö joutui aluksi seitsemäksi päiväksi etätöihin. HUS arvioi ohjeita uudelleen 13. maaliskuuta ja lievensi sääntöjä.

Työntekijä voi matkan jälkeen palata suoraan työhön. Hänen pitää huolehtia suojauksista.

– Vaikka HUS on iso toimija, meillä on toimintoja, joissa osaajien määrä on erittäin rajallinen ja näillä osaajilla on erityistaitoja, joita on mahdotonta nopeasti siirtää toiselle osaajalle. Kyse voi olla jopa potilaan henkeä turvaavasta toiminnasta, toimitusjohtaja Juha Tuominen perustelee HUS:n kannanotossa.