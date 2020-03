Uusimaa menee kiinni – miten käy varusmiesten lomien?

Uusmaalaiset varusmiehet voivat eristyksen aikana lomailla joko kasarmilla tai Uudenmaan ulkopuolella.

Uudenmaan eristäminen muusta Suomesta alkaa vuorokauden vaihtuessa lauantaiksi. Tämän jälkeen maakuntaan tulo ja sieltä poistuminen aiotaan kieltää. Liikkumisrajoitusten on määrä kestää noin kolme viikkoa 19. huhtikuuta asti.

Monet uusmaalaiset suorittavat parhaillaan varusmiespalvelustaan maakunnan ulkopuolella. Moni palvelusta suorittava ja kotijoukon edustaja miettii, miten käy varusmiesten lomien.

Karjalan prikaatin esikuntapäällikkö everstiluutnantti Juhana Skytän mukaan Uudenmaan eristys vaikuttaa Karjalan prikaatin varusmiehiin pääasiallisesti vasta kahden viikon kuluttua.

– Pääosin kahden viikon päästä on sellainen lomakierto, johon tämä sulku vaikuttaisi. Tänä viikonloppuna lomille lähteviin se ei tietääkseni vaikuta, aikataulutuksesta johtuen.

Skytän mukaan varusmiehet eivät lähtökohtaisesti voi matkustaa Uudellemaalle, mikäli eristys on heidän lomiensa aikaan voimassa. He voivat kuitenkin matkustaa lomillaan Uudenmaan ulkopuolelle.

– Mikäli tämä koskettaa Karjalan prikaatin varusmiehiä, meillä on aina mahdollisuus majoittua ja ruokailla kasarmilla. Ketään ei taivasalle lähetetä, jos ei kotiin tai muuhun osoitteeseen pääse. Varusmiehillä on myös mahdollisuus matkustaa johonkin muuhun osoitteeseen jos on joku paikka, mihin haluaa matkustaa.

Uudenmaan ulkopuolelta tulleiden varusmiesten lomille lähtöön eristys ei vaikuta. Skyttä kuitenkin huomauttaa, että kaikkien varusmiesten, niin uusmaalaisten kuin sen ulkopuolistenkin, on noudatettava lomasuunnitelmissaan karanteenisuosituksia.

– Muut pääsevät ihan normaalisti lomille. Kaikkien on tietysti huomioitava, että ei voi matkustaa sellaiseen paikkaan, jossa on riskiryhmiin kuuluvia vaikkapa isovanhempia. Se on otettava huomioon, ihan niin kuin kaikkien muidenkin.

Mitä kasarmilla lomailevat varusmiehet sitten tekevät? Everstiluutnantti kertoo, että normaalia palvelusta ei lomalaisilla ole.

– Lomakierrossa olevat henkilöt, jotka eivät syystä tai toisesta voi matkustaa kotiin tai muualle, ovat vapaalla eikä heillä ole palvelusta. Totta kai on järjestelyitä, joita liittyy esimerkiksi ruokailuihin. Jotain päivän rytmitystä tällaisessa tapauksessakin kasarmeilla on.

Karjalan prikaatissa on koronavirustilanteen takia noudatettu 13.3. lähtien niin kutsuttua lomakiertoa tai 1+1+1-mallia, jossa varusmiehet on jaettu kolmeen ryhmään, joista yksi kerrallaan on viikon lomalla, yksi viikon maastossa ja yksi viikon kasarmilla. Nyt prikaatissa ollaan siirtymässä 2+2+2-malliin, jossa edellä mainitut jaksot ovat kahden viikon mittaisia.

Uusien mallien aikana myös viikonloppuisin on palvelusta lomaviikkoja lukuun ottamatta. Lomakierron saama palaute ei Skytän mukaan ole ollut huonoa.

– Palveluspäivien tai vapaapäivien määrässä ei ole tässä mallissa merkittävää eroa normaaliin. Vapaapäivien määrä ei ainakaan näissä malleissa ole vähäisempi, eli siinä mielessä tämä on ollut jopa mieluisakin malli varusmiehille. Toki tästä 2+2+2-mallista ei meillä ole vielä kokemusta, joten yhtäjaksoinen kuukauden palvelusjakso voi olla osan mielestä pitkä. Toisaalta neljän viikon kiinniolojakso ei ole sen pidempi kuin pitkien harjoitusjaksojen aikana tavanomaisessakaan palveluksessa.

Uutta 2+2+2-mallia noudatetaan Skytän mukaan ainakin toistaiseksi.

– Sillä luodaan edellytyksiä viruksen leviämisen estämiseen ja hidastamiseen. Malli on toistaiseksi voimassa niin kuin kaikki muutkin tällä hetkellä voimassa olevat rajoitukset ja erityistoimet, joiden tarpeellisuutta tarkastellaan tilanteen kehittymisen mukaan.

Koronavirusta ei Skytän mukaan olla varuskunnassa vielä tavattu.