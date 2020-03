Lääkärit ja hoitajat kertovat: Näin Suomen sairaanhoito on varautunut koronaepidemian hoitoon – yksi huolenaihe yli muiden

IS haastatteli lääkäreitä ja sairaanhoitajia, jotka kertoivat mielipiteensä Suomen sairaanhoidon valmiudesta hoitaa koronaepidemia.

Tällä hetkellä lääkäreitä ja hoitajia huolettaa koronaepidemian hoidossa ennen kaikkea se, kuinka henkilökuntaa riittää ja kuinka henkilöstö jaksaa epidemian kestäessä mahdollisesti kuukausia.

– Sellainen tsemppimieliala on valloillaan, että kyllä tästä yhdessä selvitään, Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila toteaa.

– Se huoli tietysti on, kuinka kauan tätä jatkuu. THL:n arvio oli, että tässä saattaa mennä puoli vuotta. Siinä tapauksessa ollaan kyllä ongelmissa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n mukaan epidemian pituudeksi arvioidaan nykyisillä tiedoilla 4–6 kuukautta.

Noin 11 300 ihmisen arvioidaan tarvitsevan Suomessa sairaalahoitoa. Heistä tehohoitoa tarvitsee 3 600 potilasta. Arvio perustuu THL:n ja Turun yliopiston yhdessä tekemään mallinnukseen.

Potilasmäärien kasvaminen ja kollegojen sairastuminen kuormittaa koko henkilöstöä. Työtä voi lisätä tulevaisuudessa myös valmiuslain mukainen työvelvoite ja mahdollisuus poiketa lepoaikoja, ylityötä ja vuosilomaa koskevista säännöksistä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on koronaepidemian hoidon ytimessä. Suomessa oli torstaina 880 laboratoriovarmistettua koronavirustapausta, joista 596 oli Uudellamaalla.

HUS on tiedottanut, että sairaanhoitopiirissä on tehty valmisteluja, joilla henkilöstö saadaan riittämään.

Töölön sairaalassa työskentelevä sairaanhoitaja kertoo, että koronaepidemia on jo nyt näkynyt hoitajien arjessa.

– Ylitöitä saa tehdä niin paljon kuin pystyy.

HUSin teho- ja tehovalvontaosaston apulaisosastonhoitaja Susan Laine kertoo, että osastolla on käyty keskusteluja siitä, kuinka henkilökunnan jaksaminen turvataan.

Teho-osastolla on henkisesti varauduttu siihen, että tulevat viikot ja kuukaudet tulevat olemaan raskaita.

– On nähty uutisvirtaa ulkomailta, joissa potilasmäärät on hirveän isoja ja henkilökunta on kovilla, Laine sanoo.

Osastolla pyritään tekemään toistaiseksi normaalin pituisia työvuoroja, ja henkilökunta voi ainakin vielä pitää normaalit vuosilomansa. Jaksamista tuetaan myös niin, että työvuoroissa päästään hyvin tauoille.

– Koen, että olemme tässä haasteellisessa tilanteessa vahvoilla, Laine sanoo.

Susan Laine.

Lisäksi tartuntariski terveydenhuollon ammattilaisten parissa on herättänyt huolta. HUSin henkilökunnalla on tähän mennessä todettu noin 40 koronatartuntaa.

Lääkäriliiton Hannu Halilan laskutoimitusten mukaan HUSin henkilökunta on selvästi yliedustettuna Suomen koronatartunnoissa.

– Se kertoo, että terveydenhoidon henkilöstöllä on suurentunut riski saada tartuntoja. Se taas johtaa sairauspoissaoloihin ja myös altistuneiden karanteeneihin. Huolta alkaa olla henkilökunnan riittävyydestä ja jaksamisesta.

Lääkäriliitto on antanut suosituksen, jonka mukaan riskiryhmään kuuluvat eli esimerkiksi kroonisia sairauksia sairastavat lääkärit hoitaisivat muita kuin koronapotilaita ja -epäilyjä.

Sairaanhoitajaliiton kyselyssä tuli ilmi, että koronatestejä ei ole suoritettu kaikkien hoitohenkilöstöön kuuluvien kohdalla, vaikka työntekijä olisi itse toivonut pääsevänsä testattavaksi.

Töölön sairaalassa työskentelevä sairaanhoitaja moittii työterveyshuollon tilannetta. Esimerkiksi juuri koronatestiin on ollut vaikeaa päästä. Hän kertoo kollegasta, joka jonotti puhelimessa työterveyteen neljä tuntia.

– Työterveyshuolto ei meillä yksinkertaisesti toimi. Siellä ei ole resursseja tällaisten asioiden käsittelyyn. On väärin, että me emme saa itse apua.

Tehohoitopaikkojen riittävyys sekä osaavan tehohoitohenkilökunnan kapasiteetti ovat jo puhuttaneet julkisuudessa.

Tehohoitopaikkoja on lisätty. THL:n ennusteen mukaan koko Suomen tarve koronaan sairastuneille tehohoitopotilaille olisi maksimissaan noin 280–500 potilasta päivässä. HUSissa pystytään järjestämään noin 330 tehohoitopaikkaa.

HUSin lääkärien pääluottamusmies Risto Avela myöntää, että tehohoidon ja henkilöstön kapasiteetti epidemian aikana mietityttää häntä.

– Totta kai se huolettaa, mutta uskon siihen, että saadaan rekrytoitua ihmisiä töihin ja saadaan potilaat hoidettua.

Leikkaussaleja on suunniteltu muutettaviksi tehohoito-osastoiksi, ja sieltä löytyy valmiiksi hengityskoneita ja osaavaa henkilökuntaa.

HUSissa työskentelevää sairaanhoitajaa huolestuttaa koronaepidemian lähestyessä eniten juuri osaavan hoitohenkilökunnan riittävyys.

– Tehohoito vaatii erikoisosaamista. Kaikkien HUSin alueella työskentelevien valvonta- ja tehohoitokokemusta on kartoitettu. On vakuuteltu, että koneita riittää, mutta koneita pitäisi osata joidenkin käyttää, sairaanhoitaja sanoo.

HUS aloitti maanantaina leikkaussalihenkilökunnan perehdyttämisen tehohoito- ja hengitysvajauspotilaiden hoitoon.

– Heitä koulutetaan pikana, koska hehän jäävät ensimmäisenä joutilaiksi, kun elektiivinen eli ennalta suunniteltu toiminta ajetaan lähes täysin alas, sairaanhoitaja sanoo.

Hannu Halila.

HUSin Teho- ja tehovalvontaosaston apulaisosastonhoitaja Susan Laine kertoo, että ensimmäisten koronapotilaiden hoito Meilahden sairaalassa on sujunut tähän mennessä hyvin ja suunnitelmien mukaisesti.

Koronapotilaat tulevat yleensä tehohoitoon hengitysvajauksen takia.

– Tämä on aivan normaalia tehohoitotyötä, eli meille ihan tuttua. Tavanomaisesti poikkeavaa on koko osaston toiminta eristysalueena ja suojavarusteissa toimiminen koko vuoron ajan.

Teho-osastolla on ollut riittämiin suojavarusteita, sillä koronapotilaiden tuloon oli valmistauduttu hyvissä ajoin.

Laine kertoo, että heti kun koronavirus alkoi levitä Eurooppaan, osastolla alettiin varautua siihen, että pian virus on myös Suomessa.

– Tiesimme heti, että tämä tulee koskettamaan HUSia ja meidän osastoa, ja lähdettiin heti tekemään suunnitelmia ja ohjeita sekä kouluttamaan hoitajia.

Laine kertoo, että teho-osastolla on tällä hetkellä riittävästi osaavaa henkilökuntaa suhteessa hoidettaviin potilaisiin.

Tulevina viikkoina tai kuukausina tullaan tarvitsemaan lisää tehohoitopaikkoja ja lisähenkilökuntaa. Suunnitelmat potilasmäärän kasvun ja lisähenkilökunnan tarpeen varalle on tehty.

– Koen, että hoitajat täällä suhtautuvat tulevaan tilanteeseen ihan luottavaisin mielin, Laine sanoo.

Sairaanhoitajaliiton työntekijäkyselyssä nousi esille sairaanhoitajien tarve selkeämmälle informaatiolle ja viestinnälle, sillä tällä hetkellä on hyvin monenlaista eri ohjeistusta.

Kysymyksiä on herättänyt muun muassa se, miten ulkomaan matkalta palaavan tulisi toimia. Suomen hallitus on suositellut 14 päivän karanteenia, mutta kaikilla työpaikoilla ohjeistusta ei noudateta.

Uuden linjauksen mukaan matkalta palannut HUSin työntekijä velvoitetaan huolehtimaan suojauksista siten, että tartuttamisriski on minimoitu.

– Jos HUSin työntekijä tulee ulkomailta ja jos ei ole flunssan oireita, voi tulla töihin, mutta täytyy pitää kirurgista suunenäsuojaa kahden viikon ajan, HUSin sairaanhoitaja kertoo ja mainitsee olleensa töissä kahden kollegan kanssa, jotka olivat palanneet viikko sitten ulkomaan matkalta.

Sama sairaanhoitaja kritisoi muutenkin sairaanhoitopiirin tiedotuksen ja ohjeistuksen epäjohdonmukaisuutta.

– Hoitohenkilökunta ei saa tietoa hoidossa olevista koronapositiivisista HUS-alueella, mutta jos osastolla olisi koronapotilas, kaikki olisivat tietoisia asiasta. Kun varmuutta esimerkiksi naapuriosaston tilanteesta ei ole, liikkuu paljon spekulaatiota ja väärääkin tietoa. Luemme näistä asioista mediasta, kuten kaikki muutkin.

Jo aiemmin julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Suomen terveydenhuollossa on ollut koronaepidemian lähestyessä ongelmia tarvikkeiden, kuten suojavarusteiden, riittävyydessä.

Esimerkiksi HUS on myöntänyt, että käsidesin pumppupullojen, silmäsuojien ja visiirien saatavuudessa on ollut ongelmia.

HUSissa työskentelevän sairaanhoitajan mukaan pitää esimerkiksi tarkoin harkita, missä tilanteessa kasvosuojaimia käytetään.

– Virallisesti HUS on antanut lausuntoja, että niitä vain yritetään resurssoida oikein. Järeämpien FFP3-maskien käyttöä on rajattu tosi vahvasti, niitä on kuulemma Meilahdesta pöllitty.

HUSin lääkärien pääluottamusmies Risto Avela kertoo, että myös hän on kuullut näpistyksistä.

– Olen kuullut, että käsidesejä ja maskeja on pihistetty sairaalasta, mikä on minusta aika hävytöntä.

Maanantaina 23.3. hallitus päätti avata poikkeusolojen huoltovarmuusvarastot, mikä tarkoittaa esimerkiksi suojavarusteiden toimittamista sairaaloihin.

Tämä päätös kerää kiitosta haastatelluilta terveydenhuoltoalan ammattilaisilta. Moni kuitenkin esittää varovaista kritiikkiä siitä, että huoltovarmuusvarastot olisi voinut aukaista jo hieman aikaisemmin.

Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila kertoo, että hallituksen maanantainen päätös oli odotettu.

– Se oli hyvä viimeistään nyt tehdä. Suojavarusteiden riittävyydessä on ollut aika paljon ongelmia. Näissä asioissa jälkiviisaus on aina helppoa, mutta hyvä, että nyt ainakin päätös tehtiin.