Tässä ovat perjantain käänteet koronatilanteessa

Suomi eristi Uuttamaata ja Britanniassa pääministerillä todettiin koronavirustartunta perjantaina.

Perjantaina näkyi jälleen, miten koronaviruspandemia mullistaa maailmaa monella tavalla ennen näkemätöntä vauhtia.

Historiallisen vakava tilanne sai Suomen hallituksen runnomaan läpi perjantaina Uudenmaan eristämisen, jonka on määrä astua voimaan puolilta öin. Perustuslakivaliokunnan käsittelyssä tuli mutka matkaan.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) sanoi, että kysymys oli muotoseikasta.

Tilanne Suomessa

Koronatapausten määrä Suomessa jatkoi kasvuaan perjantaina. Kuolleita on vahvistettu toistaiseksi seitsemän.

Suomessa on todettu perjantaihin 27. maaliskuuta kello 9.30 mennessä yhteensä 1025 laboratoriovarmistettua koronaviruksen aiheuttamaa Covid-19-tautitapausta. Kuolleita on 7. Asiasta kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL verkkosivuillaan.

Kuolemantapauksista THL kertoo, että kuusi on tapahtunut HYKS erityisvastuualueella ja yksi TAYS erityisvastuualueella.

Luku perustuu laboratoriovarmistettuihin lukuihin, jotka THL on kerännyt manuaalisesti suoraan sairaanhoitopiireiltä.

Tartuntojen todellinen määrä Suomessa on todennäköisesti ilmoitettua korkeampi, koska kaikkia lieväoireisia henkilöitä ei testata.

Tartuntatautirekisteriin ilmoitetuista koronatartunnoista 53 prosenttia on todettu miehillä ja 47 prosenttia naisilla. Sairaalahoitoa vaativia potilaita on tällä hetkellä 108, joista 32 on tehohoidossa.

Tilanne maailmalla

Yhdysvalloissa oli eniten todettuja tartuntoja koko maailmassa. Perjantaina todettujen tartuntojen määrä oli Yhdysvalloissa jo 85 604.

Espanjassa koronavirusta yritetään torjua desinfioimalla julkisia tiloja.

Espanjassa koronakuolemien tahti kiihtyi perjantaina uudestaan. Maan terveysministeriön mukaan epidemia oli vaatinut 24 tunnin kuluessa 769 ihmisen hengen.

Uhrien määrä on suurin vuorokaudessa koko epidemian aikana.

Yhteensä Espanjassa on kuollut epidemian aikana jo vajaat 4 900 ihmistä.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuoli Italiassa perjantaina ennätysmäärä ihmisiä.

Viranomaisten mukaan vuorokauden aikana on 969 ihmistä kuollut covid-19-tautiin. Luku on korkein vuorokaudessa yksittäisessä maassa sen jälkeen, kun epidemia alkoi.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuoli myös Italiassa ennätysmäärä ihmisiä.

Viranomaisten mukaan vuorokauden aikana on 969 ihmistä kuollut covid-19-tautiin. Luku on korkein vuorokaudessa yksittäisessä maassa sen jälkeen, kun epidemia alkoi.

Yhteensä Italiassa on menehtyneitä nyt 9 134, mikä on selkeästi suurin määrä uhreja missään valtiossa.

Britannian pääminiasteri Boris Johnson Downing Street 10:n edustalla torstaina 26.3.2020.

Perjantaina Britannian pääministeri Boris Johnsonin, 55, kerrottiin saaneen positiivisen tuloksen koronavirustestistä.

Myöhemmin myös Britannian terveysministeri Matt Hancockilla, 41, todettiin koronavirustartunta.