Finnairilla poikkeuksellinen 26 tunnin työvuoro – haikeiden tunteiden lento Phuketiin nousee illalla Helsinki-Vantaalta

”Kukaan ei tiedä, miten kenellekin käy.”

Finnairin laivaston ylpeys, laajarunkoinen Airbus A350 nousee perjantaina illalla Helsinki-Vantaan -lentokentältä harvinaiselle lennolle.

Kohde on tuttu, Phuket Thaimaassa.

Kyseessä ei ole evakuointilento, muuten kuin käytännössä, vaan hyvin epätavallinen reittilento.

Työpäivän pituudeksi tulee 26 tuntia.

Finnairin lentohenkilökunnalle kyseessä on paitsi pitkä lento, myös suurten ja haikeiden tunteiden lento.

Se on viimeinen lento yhdessä. Kun lento palaa Suomeen lauantaina, alkavat lomautukset ja edessä on tuntematon tulevaisuus.

– Viedään matkustajat sinne, ja lähdetään saman tien takaisin uusien kanssa, kertoi lentoemäntä Kristen Vuollet muutama tunti ennen lähtöä.

– Tämä on viimeinen lento, millä sieltä enää takaisin pääsee.

26 tuntia on pitkä työvuoroksi. Siitä tulee työvuorokausi, eivätkä yhden vuorokauden tunnitkaan aivan riitä.

Lennon kesto yhteen suuntaan on reilut 10 tuntia.

Lennon jälkeen Vuollet aikoo asettua Suomessa omaehtoiseen karanteeniin.

Normaalisti lentohenkilökunta pitäisi mannertenvälisillä lennoilla ainakin 24 tunnin lepohetken.

Nyt he eivät käytännössä poistu koneesta ollenkaan.

– Koronan vuoksi minimoimme sen ajan, jonka olemme kohteessa.

Kahdessa tunnissa yritetään hoitaa lastaus ja purku ja tankkaukset ja muu rutiini.

– Tilanne on tietysti äärimmäinen, ja lennolle on haettu erikoisluvat, ja kaikilta on kysytty erikseen, suostuuko lähtemään.

– Normaalisti olisimme palanneet vasta sunnuntaina.

Lentäjiä on kolme ja matkustamohenkilökuntaa seitsemän.

Finnairin lentohenkilökunnalla ei ole ollut karanteeneja työnsä aikana, vaikka he ovat vierailleet säännöllisesti ulkomailla.

– Meidät on luokiteltu niin sanotuiksi kriisityöntekijöiksi, Vuollet kertoo.

Miten Vuollet aikoo jaksaa yli vuorokauden työvuoronsa?

– Nukuin hyvin etukäteen, sitten vaan kahvia, kollegoiden kanssa juttelua ja koko ajan pitää yrittää tehdä jotain, että pysyy hereillä.

Tunnelma on herkkä, haikea.

– Kukaan meistä ei tiedä tulevasta. On ihanaa olla vielä kerran kollegoiden kanssa. Kukaan ei tiedä, miten kenellekin käy.

– Ei tämä tietenkään loputtomiin kestä, Vuollet lisää toivorikkaasti.

Viimeinen lento on matkustamohenkilökunnalle yhtä tärkeä kuin kaikki sitä edeltävätkin lennot.

– Haluamme palvella asiakkaita hymyillen, Vuollet sanoo.

Finnairin viimeinen lento Phuketiin nousee kello 19.30 Vantaan kevättaivaalle, ja palaa Phuketista Vantaalle reilua vuorokautta myöhemmin.

Toistaiseksi viimeinen.

Kotimaahan pääsee sinivalkoisin siivin jälleen joukko suomalaisia.

Ja eksoottinen Thaimaa sulkeutuu kuoreensa.