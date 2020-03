Ulkomailta palaavat ohjataan karanteenin – tällaista majoitusta tarjotaan eristykseen joutuville

Luona Oy tarjoaa karanteenimajoitusta niille, jotka eivät muuten pääse eristäytymään.

Suomeen palaavat matkustajat, joilla ei ole henkilön eristykseen soveltuvaa paikkaa, voidaan majoittaa sosiaali- ja terveysyhtiö Luona Oy:n tarjoamaan karanteenimajoitukseen. Yrityksen toimitusjohtaja Milja Saksi kertoo, karanteenimajoitus järjestetään erillishuoneistoissa.

– Huoneistoissa on omat keittiöt ja peseytymistilat ja niin edelleen. Ne ovat normaaleja asuntoja. Tämä sopii huomattavasti paremmin esimerkiksi perheille kuin, että olisi jokin keskitetty malli.

Saksin mukaan pääkaupunkiseudun kunnat ovat 1,5–2 viikon ajan voineet ohjata asiakkaita Luonan karanteenimajoituksen piiriin.

– Tähän mennessä on ollut tarvetta reilulle kymmenelle asunnolle, mutta tarvittaessa löytyy sadoille ja jopa tuhansille. Nyt tämä on keskittynyt pääkaupunkiseudulle, mutta palvelua on mahdollista laajentaa. Tarvehan ei ole vain lentokentältä tuleville, vaikka he ovatkin tärkeä kohderyhmä. Karanteeniasuntoja voidaan tarvita myös esimerkiksi sairaaloiden lähistöllä.

Saksin mukaan Luona tarjoaa kuntien sosiaalitoimille muun muassa kriisimajoitusta, jossa henkilölle taataan majoitus 24 tunnissa. Toimintamalli kuntien kanssa on ollut olemassa ja tätä palvelua on muokattu karanteenimajoitukseksi.

THL:n mukaan karanteenia vastaavissa oloissa esimerkiksi töissä, päiväkodissa ja koulussa käyminen ei ole sallittua. Myöskään ystäviä ei pidä tavata ja ihmisjoukkoja on vältettävä. Kaupassa ja apteekissa käymistä on vältettävä.

Saksi kertoo, että eristykseen joutuvia asukkaita voidaan tarvittaessa tukea eri keinoin.

– Tarvittaessa voidaan järjestää kuljetus asuntoon, ruoan kuljetukset, ruokapalvelua ja tuoda myös terveydenhuollon palveluita asiakkaalle.

Eristyksen aikana asukkaat siivoavat itse, mutta Luona järjestää asumisen päättymisen jälkeisen siivouksen ja se tuotetaan THL:n ohjeistuksen mukaan. Asumisen aikana huolehditaan kuitenkin jätteiden kuljetuksesta pois asunnosta, jotta asukkaiden ei tarvitse poistua asunnosta itse.

Luona ei valvo, että asukkaat noudattavat eristysohjeita.

Koska Luona on toiminut kuntien kumppanina, kunnat ovat antaneet yritykselle maksusitoumuksia.

– Lentokentältä ohjattu asukas maksaa itse suoraan majoituksen.