”En saa happea, pyörryttää” – suomalaiset koronaviruksen saaneet pitivät päiväkirjaa: tätä oireet oikeasti voivat olla

Neljä suomalaista koronaviruksen saanutta piti oireistaan päiväkirjaa. Kävi ilmi, että perusterveillä työikäisilläkin oireet voivat olla rajut. Yksi vietiin ambulanssilla sairaalaan.

”Tuntuu, etten saa happea, pyörryttää”

Päivä 1. Lihakseni ja niveleni ovat kipeät ja tuntuvat jäykiltä. Myös vatsa menee sekaisin, kylmä hiki nousee ja päätä vihloo kovasti.

Lämpökin on noussut. Olen varmaan saanut ruoasta jonkin pöpön täällä Espanjassa.

Päivät 2–5. Nyt kuume on jo kova, mutta se aaltoilee. Oksennan rajusti ja olen jatkuvasti pahoinvoiva. Tuska luissa, nivelissä, jänteissä ja ihossa on nyt epäinhimillinen. Silmäni ja silmänpohjani ovat niin kipeät, että silmien liikuttaminen sattuu. Kurkku on kipeä, keuhkoihin tuntuu levinneen jokin tulehdus. Tuntuu kuin joku repisi niitä.

En pysty nukkumaan pahoinvoinnilta ja kivulta. Alan pelätä, että en enää herää ja näe lapsiani koskaan.

Ikinä ei ole tuntunut näin yksinäiseltä.

Tsemppaan päivällä, kun lapset soittavat, ja siihen ne voimat sitten menevätkin. Saan kuulla, että hotelli suljetaan ja porukka heitetään kadulle.

–Otin kuvan, kun jalat vain puutuivat. Valkoisia alueita oli ilmestynyt, niissä ei ollut mitään tuntoa. Jalat olivat kuin ruumiin jalat, Leila kertoo.

Leilan hotelli Espanjassa suljettiin.

On ulkonaliikkumiskielto.

Lentoni perutaan. Kuulen, että sairaalat Espanjassa ovat täynnä.

Lähetän pirteitä viestejä tuttaville, jotka kysyvät kuulumisia, koska en halua huolestuttaa heitä enkä lapsiani, joita pelottaa jo valmiiksi. En halua edes puhua, koska en tiedä itsekään, kuinka tässä lopulta käy.

Päivät 6–7. Kuume laskee, kipu hellittää myös muutaman asteen. Oksentelu, pahoinvointi sekä päänsärky jatkuvat. Olo on heikko.

Seuraan ihan liikaa sosiaalista mediaa ja keskusteluja. Ihmiset ovat tosi ajattelemattomia. Kaikilla on just se oikea tieto. Osa sanoo, että on törkeää palata Suomeen sairastuttamaan ja osa mölyää, että palatkaa Espanjasta Suomeen meitä tartuttamasta.

Suomen uutiset toitottaa, että pitää palata takaisin. No, sitä kovasti koetetaan.

Löytyy ihmisiä, jotka ovat valmiit antamaan vaikka asunnostaan mulle huoneen (tietenkään en voisi ottaa sitä vastaan tässä tilanteessa).

Sairaalat ovat täynnä. Mitä teet vakuutuksella, jos et pääse hoitoon? Soitan apua ja neuvoja. Minua neuvotaan suojaamaan hyvin itseni, välttämään kontakteja ja palaamaan Suomeen.

Saan lennon. Pakkaan sen minkä jaksan. Suuri osa tavaroista jää hotelliin.

” Lentokoneessa kivut yltyvät. En puhu sanaakaan kuin virkailijoille. Ajan kentältä suoraan karanteeniin. Pysähdyn kotini edessä ja vilkutan lapsilleni ikkunan läpi. Itkettää valtavasti.

Päivä 8. Tsemppaan, etten pyörry lentokentälle. Minulla on kaksi maskia päällä, lippis sekä lasit ja hanskat.

Tuntuu, etten saa happea, pyörryttää. Lentokoneessa kivut yltyvät. En puhu sanaakaan kuin virkailijoille.

Ajan kentältä suoraan karanteeniin. Pysähdyn kotini edessä ja vilkutan lapsilleni ikkunan läpi. Itkettää valtavasti.

Kun pääsen perille karanteeniin, kuume on taas noussut ja oksentaminen alkaa.

Päivät 9–16. Kaikki oireet palaavat, ja kehon valtaa väsymys. On kuin kaikki voimat olisi hakattu minusta pois.

Soitan monta kertaa, että pääsisin hoitoon tai testeihin. Minun käsketään olla kotona ja soittaa vasta, kun tulee akuutti olo. Mietin, että missä vaiheessa murrun.

Miksi testeihin pääsy on käytännössä yhtä mahdotonta kuin pääsy julkisella puolella magneettikuviin? Pitäisi olla täysin toimintakyvytön.

–Otin lapsille tsemppikuvan, etteivät luule mun kuolevan, Leila kertoo.

Jalat lähtevät alta, pyörryttää, en saa happea. Soitan ambulanssin. Vielä en apua saa, koska konsultoivat etänä, vaatiiko tilani sairaalahoitoa.

Lasteni isä soittaa uudelleen hätäkeskukseen kiihtyneenä, että miksi ambulanssia ei lähetetä. Mulla on maailman paras ex-mies.

Ensihoitajat ovat ihania. Nyt minut vihdoin myös testataan. Lääkäri puhelimessa sanoo, että olen nyt sairastunut ilmeisesti vain pikku flunssaan. (Taisin haistatella hänelle jotain painokelvotonta. En muista oikein enää. Pahoittelut siitä.)

Saan hoitoa ja testaukset, minut tuodaan ambulanssilla takaisin kotihoitoon.

Päivät 17–18. Olo alkaa kohentua, mutta on edelleen todella heikko. Olen kuin haavanlehti. Yritän syödä jotain. Paino on tippunut 9,5 kiloa tämän kaiken aikana. Sekin varmaan heikottaa.

Positiivinen uutinen on, että saan tartuntatautipäivärahaa. Jääköhän se ainoaksi tulonlähteeksi, koska kaikki keikat on yritykseltä peruttu? Ihan kaikki.

Sairastuneena pienyrittäjänä ehkä sen tsemppifiiliksen saaminen kestää.

Voimia kaikille, pysykää terveenä. Nyt lasken päiviä, että saan lapseni syliini.

”Ambulanssin takaosa on täysin eristetty – tuntuu kuin minulla olisi rutto”

Päivä 1 Keuhkoissa tuntuu jollain tavalla oudolta herätessäni. Alkaa väsyttää tavallista enemmän, kun teen etätöitä. Illalla kuume sitten lähtee nousuun: 38,4 astetta.

Päivä 2. Kuumetta korkeimmillaan 38,9 astetta. Ei pysty olemaan mitenkään päin, kun lonkkiin ja alaselkään sattuu niin pirusti. Keuhkoissa tuntuu, mutta muuten säryt ja kuume ovat ainoat oireet.

Päivä 3. Kuumeilu jatkuu.

Päivä 4. Ei ole kuumetta, mutta tulehtunut olo säilyy. Kolme kaveria, kenen kanssa olen ollut tekemisissä ennen oireilua, on nyt saanut positiivisen koronatestituloksen.

Luen pitkin päivää, kuten edellisinäkin päivinä, koronauutisia. Tänään yritän etsiä tietoja erityisesti ARDS:stä. Illalla avovaimon nukkuessa olen lähes varma, että minulla on hengenahdistusta.

Päivä 5. Olo on sen verran hyvä, että iltapäivällä osallistun yhteen etäpalaveriin töissä. Voisiko olla palaverin aiheuttaman stressin tulosta, että kuume nousee lähes heti sen jälkeen taas yli 38,5 asteen? Ei sairaus sitten ollutkaan kai voiton puolella.

”Lievät koronavirusoireet” eivät ainakaan omalla kohdalla tunnu lainkaan lieviltä. Vallalla oleva tapa käsitellä aihetta vanhusten ongelmana, josta nuorille tulee vain pieni nuha, ärsyttää.

Hengenahdistus taisi olla vain psyykkistä, vaikka illalla kuvittelen sen taas palanneen. Päivällä siitä ei kuitenkaan ole viitteitä muuten kuin että keuhkoissa tuntuu ikävältä.

Lauantaille tuli kutsu koronavirustestiin, johon on mentävä, koska lääkäri on määrännyt. Tulos on kuitenkin jo tiedossa, eikä tuloksella ole vaikutusta hoitoon.

Päivä 6. Kuume jatkuu välillä 37,5–38,5 astetta.

” Ambulanssin takaosa on täysin eristetty. Toimenpiteistä johtuen tuntuu kuin minulla olisi rutto.

Virustestiin on mentävä, mutta en omista autoa enkä kuumeisena voi kävellä paikalle. Niinpä pihaan kurvaa ambulanssi, jonka kyytiin menen näin ensimmäistä kertaa. Heittävät ensin postiluukusta hanskat ja hengityssuojaimen, jotka laitan päälle ennen kuin kävelen ulos ja ambulanssin avonaisesta ovesta sisään. Takaosa on täysin eristetty. Toimenpiteistä johtuen tuntuu kuin minulla olisi rutto. Mutta tavallaanhan minulla nykypäivän rutto onkin.

Päivä 7. Aamulla ei taaskaan kuumetta, mutta illalla nousee taas lähemmäs 38,5 astetta. Huolestuttaa, vaikka keuhkoissa ei tunnukaan aikaisempaa pahemmalta.

Päivä 8. Koko päivän kuumetta välillä 37,2–38 astetta. Saan positiivisen koronavirustestituloksen.

Päivä 9. Koko päivä ilman kuumetta! Ja toisin kuin torstaina, olo ei ole kauttaaltaan tulehtunut. Kuiva yskä on kohtuullinen. Ruokahalu, hajuaisti ja makuaisti eivät tosin ole vieläkään palanneet. Paino on pudonnut 2 kiloa, vaikka nestetasapaino onkin hyvä.

Päivä 10. Yskäkin on poissa, mutta olo on reilun viikon sairastelun pohjalta todella voipunut. Jos vaikka huomenna jo ruokakin maistuisi…

”Iltaa kohti alkaa tuntua siltä, että kohta on kova kuume”

Päivä 1. Edellisenä päivänä oli koko ajan pieni liman tunne kurkussa, mutta väkijoukossa ei kehdannut yskiä.

Aamulla herätessä on sama tunne ja aika pian alkaa yskittää ihan kunnolla. Yleiskunto on koko päivän ihan hyvä, mutta ymmärrän kyllä päivän edetessä, että koko perheen on syytä jäädä välittömästi karanteeniin.

Päivä 2. Yskiminen jatkuu. Uutena oireena on heti aamusta selvä hengityksen raskaus, joka ei helpota edes sohvalla maatessa. Jatkuva painon tunne rinnassa on melko epämiellyttävä. Mitkään oireet eivät tunnu ihan ”normiflunssalta”.

Iltaa kohti alkaa tuntua siltä, että kohta on kova kuume. Lihaksiakin jomottaa. Kuumeilu jää kuitenkin normaalin ”miesflunssan” tasolle eikä ylitä missään vaiheessa 37,5 :ttä astetta.

Olen varma, että kyseessä on koronaviruksen aiheuttama tauti enkä varsinaisesti kaipaa virallista testitulosta omaa tulkintaani vahvistamaan. Illalla kuitenkin törmään uuteen omaolo.fi-palvelusta löytyvään koronavirustartunnan oirearvioon. Vastattuani kyselyyn niin hyvin kuin osaan saan lopputuloksena suosituksen ottaa välittömästi yhteyttä päivystykseen. Lähetän vastaukseni palvelun kautta terveydenhuollon ammattilaisen arvioitavaksi.

” Illalla menen nukkumaan levollisin mielin. Tuntuu, että minusta pidetään huolta.

Minuun otetaan yhteys puhelimella vielä samana iltana. Tästä käynnistyy prosessi, jonka seurauksena saan muutaman päivän päästä virallisen vahvistuksen koronavirustartunnastani. Illalla menen nukkumaan levollisin mielin. Tuntuu, että minusta pidetään huolta.

Päivä 3. Oireet ovat hyvin samanlaiset kuin edellisenä päivänä. Yskiminen ja hengityksen raskaus jatkuvat kuten myös painon tunne rinnassa. Edelleen väsyttää ja olo on kuumeinen, mutta kuume ei silti ota noustakseen. Lihaksia kolottaa, mutta ei niin, että se juurikaan haittaisi oloa. Lapset tylsistyvät sisätiloissa ja vaimo keskittyy omiin etätöihinsä, joten kaikenlaista puuhaa on päivän mittaan.

Päivä 4. Oireiden puolesta muuten hyvin samankaltainen päivä kuin edellinen, mutta uutena oireena on kipu silmien ”takana”. Kipu on hyvin lievää ja tuntuu ainoastaan silmiä liikutellessa. Missään vaiheessa en tunne tarvitsevani kivun lievitystä lääkkeillä. Ajattelen olevani jo matkalla kohti oireiden helpottumista ja parantumista.

Päivä 5. Koko viikon vaivanneet yskä, hengityksen raskaus ja muut tuntemukset jatkuvat. Näiden kaveriksi saan viidentenä päivänä tutumpiakin flunssaoireita kuten nenän tukkoisuutta ja kurkkukipua. Ajattelen olevani hyvässä etätyökunnossa, mutta töihin keskittyminen tuottaa vaikeuksia.

Päivä 6. Olen jo päättänyt olevani tervehtymässä, ehkä vähän vielä toipilas, mutta ihan kykeneväinen ajatustyöläisen etätyöpäivään. Päivän edetessä yskä ja hengitysongelmat kuitenkin pahenevat toiveikkuudestani huolimatta. Joudun lykkäämään ajatuksia tervehtymisestä.

Päivä 7. Limat alkavat selvästi irrota. Yskittää edelleen, ja muutkin oireet ovat olemassa, mutta hyvin nukutun yön jälkeen yleiskunto tuntuu taas parantuneen.

Päivä 8. Olo on ihan hyvä, mutta alusta lähtien mukana seuranneet oireet eivät ota helpottaakseen. Yskä tosin on jo aika satunnaista ja lähinnä liittyy tuohon lievään ”hengenahdistukseen”, jonka huomaa selvimmin esimerkiksi lapselle iltasatua lukiessa. Ääneen puhuminen hengästyttää ja yskittää. Yleisesti ottaen olo on oikein hyvä, mutta lopullinen parantuminen ja oireiden häviäminen ottavat selvästi vielä aikansa.

”Varmaankin tämä on nyt korona, koska olen juuri palannut ulkomailta työmatkalta”

Päivä 1. Kuume nousi yöllä kuin salama kirkkaalta taivaalta. En mitannut sitä, mutta tuntui kuin kuumetta olisi paljon. Muita oireita ei ole.

Varmaankin tämä on nyt korona, koska olen juuri palannut ulkomailta työmatkalta.

Toteamme vaimon kanssa, että on parasta eristää minut muusta perheestä varmuuden vuoksi. Menen saman tien ekstrahuoneeseen, sanon perheelle vain kaukaa moikat.

Päivä 2. Kuume jatkuu korkeana, väsymys on kova. Ei edelleenkään mitään muita oireita. Pysyttelen eristyksessä.

Päivä 3. Kolmas päivä kuumetta. Illalla kuume alkaa helpottaa, mutta väsyttää vieläkin. Osittain se voi johtua siitä, että olen ollut monta päivää samassa huoneessa enkä ole päässyt liikkumaan.

” Olen edelleen ollut yksin eristyksissä samassa huoneessa.

Päivät 4–10. Nyt alkaa olla muuten aika normaali olo, mutta väsyttää vieläkin paljon. Olen edelleen ollut yksin eristyksissä samassa huoneessa. Onneksi on Netflix. Olen tehnyt vähän töitä ja seurannut vähän koronasta uutisointia lehdistä ja somesta, mutta en halua velloa uutistulvassa liikaa.

Päivä 11. Eilen illalla alkoi olla ihan terve olo. Pysyttelen varalta vielä eristyksessä muutaman päivän.

Olen koronatestissä ja sitten odotan tuloksia. Jos testitulos on negatiivinen, voin poistua eristyksestä heti ja jatkaa elämääni normaalisti. Odotan jo, että pääsen ulos lenkille koiran kanssa.

Oma koronani oli siis lievä.

(Koronatestin tulos tuli myöhemmin ja oli positiivinen.)

Ihmisten nimet on muutettu.