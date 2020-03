Sotaveteraanien rintamalisää korotetaan 50,19 eurosta 125 euroon. Kyseessä on kaikkien aikojen korotus. Se tulee voimaan 1.4.2020.

Sotaveteraaniliiton tiedotteen mukaan rintamalisää maksetaan henkilölle, jolle on myönnetty jokin rintamaveteraaneille myönnetyistä tunnuksista sekä henkilölle, jolle sota-arkisto on antanut todistuksen osallistumisesta miinanraivaukseen vuosina 1945–1952. Kyseessä on veroton etuus.

Veteraaniliittojen valtuuskunta esitti alun perin korotusta 200 euroon, ja se on yhä liittojen tavoite.