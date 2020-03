Ongelma on se, että samassa valtioneuvoston istunnossa on annettu sekä käyttöönottoasetus että soveltamisasetus.

STT:n tietojen mukaan Uudenmaan eristäminen ei sellaisenaan olisi menossa läpi perustuslakivaliokunnassa.

Asiasta kertoi ensin Yle.

Ongelma on se, että samassa valtioneuvoston istunnossa on annettu sekä käyttöönottoasetus että soveltamisasetus. Valtioneuvostolla on tänään kuitenkin valmius kokoontua vielä kahdesti, jotta asetukset voidaan antaa erikseen.

Perustuslakivaliokunta on STT:n tietojen mukaan katsomassa, että ensin olisi pitänyt antaa käyttöönottoasetus, joka olisi ollut alueneutraali, ja vasta sen jälkeen toisessa istunnossa asetus itse alueesta.