THL: Suomessa 1025 koronatapausta – seitsemän kuollut

Koronatapausten määrä Suomessa jatkaa kasvuaan. Kuolleita on vahvistettu toistaiseksi seitsemän.

Suomessa on todettu perjantaihin 27. maaliskuuta kello 9.30 mennessä yhteensä 1025 laboratoriovarmistettua koronaviruksen aiheuttamaa Covid-19-tautitapausta. Kuolleita on 7. Asiasta kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL verkkosivuillaan.

Kuolemantapauksista THL kertoo, että kuusi on tapahtunut HYKS erityisvastuualueella ja yksi TAYS erityisvastuualueella.

Luku perustuu laboratoriovarmistettuihin lukuihin, jotka THL on kerännyt manuaalisesti suoraan sairaanhoitopiireiltä. Tartuntojen todellinen määrä Suomessa on todennäköisesti ilmoitettua korkeampi, koska kaikkia lieväoireisia henkilöitä ei testata.

Tartuntatautirekisteriin ilmoitetuista koronatartunnoista 53 prosenttia on todettu miehillä ja 47 prosenttia naisilla. Sairaalahoitoa vaativia potilaita on tällä hetkellä 108, joista 32 on tehohoidossa.

Perjantaihin mennessä Suomessa on tutkittu lähes 18 000 näytteenottokriteerit täyttävää koronanäytettä. Valtaosa Suomen koronatapauksista on ollut lieviä.

THL muistuttaa, että riski tartunnan saamiselle on kohonnut koko Suomessa. Koronavirustartuntoja on havaittu lisääntyvästi etenkin Uudenmaan maakunnan alueella, mikä vuoksi hallitus haluaa rajoittaa Uudenmaan ja muiden maakuntien välistä liikennettä. Eduskunnan on määrä käsitellä liikkumisrajoituksia koskevaa asetusta vielä perjantain aikana.

Koko maailmassa oli perjantaiaamupäivään mennessä todettu jo yli 530 000 varmistettua koronatartuntaa. Euroopan mantereella tartuntoja on todettu yli neljännesmiljoona. Pahin tilanne on Italiassa, jossa koronatartuntoja on todettu jo yli 80 000, ja kuolonuhreja yli 8 200.

Määrällisesti eniten koronavirustartuntoja on todettu kuitenkin Yhdysvalloissa, missä tartunnan saaneita on yli 85 000. Yhdysvalloissa todettujen tapausten määrä on ylittänyt jo Kiinan luvut. Covid-19-epidemia käynnistyi Kiinasta loppuvuodesta 2019.

