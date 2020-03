Ulkomailta palaavat pakotetaan nyt karanteeniin – käsky ei koske Finnairin henkilökuntaa

Finnairin henkilökunta ei ole karanteenissa palatessaan lennolta.

Ulkomailta Suomeen palaavien karanteenitoimet ovat puhuttaneet viime päivinä.

Viimeksi torstaina ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) antoi ohjeistusta kotiin palaaville suomalaisille.

– Pysy karanteenissa 14 päivää. Älä liiku minnekään, ettei virus leviä, Haavisto painotti.

Lentoyhtiö Finnairin henkilökunta sen sijaan ei ole karanteenissa palatessaan lennolta.

– Kun suositus muuttui määräykseksi matkustajien osalta, ei edelleenkään tätä määräystä ulotettu koskemaan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiä henkilöstöryhmiä, kertoo Finnairin viestinnän asiantuntija Mari Kanerva.

– Ministeriö on määrittänyt lentävän henkilökunnan kuuluvan tähän joukkoon ja töihin tuleminen on sallittua mikäli on terve ja täysin oireeton.

Kanervan mukaan viranomaisten antamia määräyksiä tulee kuitenkin noudattaa omalla vapaa-ajalla.

Yhtiön viestinnästä kerrotaan, että koneisiin ei oteta sairastuneita henkilöitä ja koneissa noudatetaan Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja muiden viranomaisten ohjeistuksia ja määräyksiä.

– Mikäli myöhemmin tulee tieto covid-19-tapauksesta lennollamme, toimimme saamiemme viranomaisohjeiden mukaisesti. Viranomaisen tekemän riskinarvion perusteella mahdollisesti altistuneet miehistön jäsenet asetetaan karanteeniin.

Kanerva sanoo, että Finnairin henkilökunta on perillä tilanteen vakavuudesta.

– On ymmärrettävää, että koronavirus herättää meilläkin paljon kysymyksiä ja huolta, kuten muissakin yrityksissä. Näihin huoliin pyrimme vastaamaan viestimällä aktiivisesti kulloisestakin tilanteesta ja ohjeista.

Finnairin lentävälle henkilökunnalle on Kanervan mukaan annettu lupa käyttää hengityssuojaimia. Lisäksi tarjoilukonsepteja on muutettu siten, että kohtaamiset minimoituvat.

Myös koneiden siivousta on tehostettu.

– Jos joku koneessa sairastuu, hänet eristetään ja hän saa hengitysmaskin. Häntä palvelee silloin vain yksi matkustamohenkilökunnan jäsen ja sairastunut saa käyttöönsä yhden WC:n, jota muut eivät käytä, Kanerva kertoo.