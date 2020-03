Päijät-Hämeessä varmistettuja koronatartuntoja on todettu 23. Näytteitä on otettu noin 466.

Päijät-Hämeen keskussairaalan työntekijällä on todettu koronavirustartunta. Tartunnan vuoksi 13 sairaanhoitajaa ja 5 lääkäriä on asetettu karanteeniin. Potilaat eivät ole altistuneet tartunnalle.

Asiasta tiedottaa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä.

Päijät-Hämeessä varmistettuja koronatartuntoja on todettu 23 (muutos edellispäivään +8). Näytteitä on otettu noin 466. Sairaalahoidossa on 6 potilasta, joista tehohoidossa 3.

Vaikka Päijät-Häme on siirtynyt epidemiavaiheeseen, yhtymä selvittelee edelleen kaikkien koronatartuntojen osalta altistuneet henkilöt. Tällä pyritään rajoittamaan ja hidastamaan viruksen leviämistä.

Hyvinvointiyhtymän mukaan sairaalan vuodeosastoilla on toistaiseksi hyvin tilaa, mutta yhtymä varautuu ennakoivasti infektiopotilaiden määrään kasvuun. Keskussairaalan keuhko-osasto muutetaan Covid-19 -potilaita hoitavaksi osastoksi. Hollolan terveysaseman ensimmäinen Covid-19 -vuodeosasto otetaan käyttöön maanantaina.

Koronaviruspotilaiden vastaanottoa varten avattu Pandemiapoliklinikka on toiminnassa ja potilaskäyntejä on ollut 50–80 päivässä. Päivystysapu 116 117:ää on lisäresursoitu, ja takaisinsoiton odotusaika on saatu lyhenemään tavoitteen mukaiseksi.