"Meillä on kyllä kykyä toteuttaa tällainen pyyntö kun tarvetta on."

Karjalan prikaatissa kymmenet varusmiehet tai henkilökuntaan kuuluvat ovat valmiina mahdolliseen Uudenmaan eristämiseen liittyvän virka-apupyynnön varalta.

– Meillä on useampi kymmenen varusmiestä tai henkilökuntaan kuuluvaa tähän tehtävään valmistautumassa. Meillä on kyllä kykyä toteuttaa tällainen pyyntö kun tarvetta on. Sellaiset osastot on koottu, jotka pystyvät tehtävän täyttämään, vakuuttaa Karjalan prikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Juhana Skyttä.

Skytän mukaan virka-apupyyntöön valmistautumisessa sinänsä ei ole mitään poikkeuksellista, sillä niitä tulee Puolustusvoimille vuodessa satoja.

– Tämä liittyy ihan normaaliin valmistautumiseen. Me valmistaudumme erilaisiin asioihin, ja tämä virka-apupyyntö on yksi sellainen perustehtävä, johon me valmistaudumme, esikuntapäällikkö jatkaa.

Sitä, millaisia tehtäviä varusmiehet saavat ja tarvitsevatko he mahdollisesti erityisiä suojavarusteita, Skyttä ei osaa vielä kommentoida.

– Poliisin ohjauksessahan näitä tehtäviä tehdään. Suojavarusteiden tarve taas riippuu aika paljon siitä, mikä se tehtävä tulee olemaan.

Varusmiehille koronakriisi merkitsee muun muassa mahdollista lomien siirtymistä. Skytän mukaan tämä ei vielä ole juurikaan näkynyt, mutta tulevaisuudessa näin ehkä käy.

– Kyllähän tämä kuormittaa meitä samalla tavalla kuin muutakin yhteiskuntaa. Nyt nämä kiinniolot eivät vielä ole tavattomasti pidempiä kuin harjoitusten tai muidenkaan myötä. Nyt sitten kolmen viikon rytmitys siirtyy kuuden viikon rytmitykseen, mikä tietysti vaikuttaa normaaliin lomarytmiin.

Uudenmaan mahdolliseen sulkemiseen keskeisesti osallistuvasta Kaartin jääkärirykmentistä ei haluttu kommentoida asiaa tässä vaiheessa.