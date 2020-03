Säähän on tulossa muutos, joka saattaa vaikuttaa erikoiselta: ”Kaikki on vielä mahdollista”

Viikonloppuna kylmenee, ja alkuviikkoon mennään kylmässä säässä.

Vuodenaikaan nähden normaali sää voi vaikuttaa erikoisen kylmältä, kun on totuttu siihen, että on poikkeuksellisen lämmintä.

Maaliskuu on kulunut vaihtelevassa säässä. Etelässäkin on nähty öiseen aikaan lumisateita siitä huolimatta, että kuukausi on keskimäärin ollut poikkeuksellisen lämmin. Lämpötila on paikoitellen kohonnut yli kymmeneen asteeseen.

Lämpimään säähän on kuitenkin tulossa muutos. Forecan päivystävä meteorologi Juha Föhr kertoo, että sää kylmenee viikonlopun kuluessa, ja alkuviikolla nähdään sateita.

– Ensi viikon kylmässä ilmamassassa liikkuu matalapaineita sadealueineen, lunta ja muita olomuotoja.

Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että vielä perjantaina ainakin etelässä nautitaan tavanomaista lämpimämmästä säästä.

– Nyt on sää pikku hiljaa kylmenemään päin. Tämä päivä on vielä etelässä aika lämmin, eli päästään reiluun kymmeneen asteeseen. Huomenna sää kylmenee, ja ollaan etelässäkin 5–10 asteen välillä ja sunnuntaina ihan muutamassa lämpöasteessa. Pohjoisessa on myös kylmenemään päin, tänään vielä plus viittä astetta, mutta sunnuntaina ollaan jopa viisi astetta pakkasen puolella, päivystävä meteorologi Helena Laakso kertoo.

Laakson mukaan kylmässä säässä jatketaan ensi viikon puolella. Myös sateita on luvassa, mutta ne jäävät aika vähäisiksi.

– Ensi yön tai huomisen aikana menee matalapaine Pohjois-Lapin ylitse, ja sinne satelee jonkin verran lunta. Muualla maassa voi tulla vähäisiä lumi- tai vesikuuroja. Sunnuntai-iltana ja maanantain aikana tulee matalapaineen alue, joka voi tuoda lumikuuroja ihan eteläänkin asti. Tiistaina tulee laajempi matalapaineen alue lännestä, ja etenkin pohjoisessa sataa lunta.

Sää voi lämmetä ensi viikon loppupuolella jonkin verran, muttei merkittävästi.

– Ei se nyt kovin paljoa lähde lämpiämään. Maan etelä- ja keskiosissa ollaan hieman plussan puolella, eletään kuitenkin jo maaliskuun loppupuolta, Laakso kertoo.

Kylmenemisestä ja lumisateista huolimatta kevät tulee kovaa vauhtia. Päivät pitenevät.

– Aurinko on jo korkealla, ja päivä on nyt kiihtyvään tahtiin yhä pidempi. Auringon säteilyä on yhä enemmän saatavilla. Tämä tarkoittaa sitä, että päiväsaikaan esimerkiksi tienpinnat ja ilma lämpenevät, mikä vaikuttaa mahdollisten sateiden olomuotoihin, Föhr kertoo.

– Myös vuorokausirytmi voimistuu. Voidaan puhua jo päivän ylimmästä lämpötilasta ja yön alimmasta lämpötilasta, Föhr jatkaa.

” Vuodenaikaan nähden normaali sää voi näyttää kylmältä säältä, kun on totuttu siihen, että on koko talven ollut poikkeuksellisen lämmintä.

Kylmempiä jaksoja voi kuitenkin tulla jatkossakin.

– Vaikka talvi ja kevään alku ovat olleet poikkeuksellisia, täytyy muistaa, ettei olla vielä edes huhtikuussa. Kaikki on vielä mahdollista.

Föhrin mukaan sään kylmeneminen ei ole niin erikoista, kuin miltä se vallinneiden sääolosuhteiden takia voi vaikuttaa.

– Vuodenaikaan nähden normaali sää voi näyttää kylmältä säältä, kun on totuttu siihen, että on koko talven ollut poikkeuksellisen lämmintä. Kysymys on siis siitä, että tullaan tavanomaiseen sieltä huippulämpimästä.